Karla Sofía Gascón: “México está orgullosísimo de ‘Emilia Pérez’ aunque sea de un francés”

La protagonista del filme "Emilia Pérez", Karla Sofía Gascón, defendió las decisiones del francés Jaques Audiard para contar la historia ficticia del narco "Manitas" en México. Foto: EFE - Iván Villanueva

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“Creo que el público mexicano está orgullosísimo de este reflejo de su cultura, aunque sea contada por un señor que es francés. Pero es igual que cuando alguien escribe algo aquí en México sobre Francia: ¿Quién te lo impide?¿Quién te puede impedir crear una realidad paralela?”, expresó Gascón.

Para reafirmar su postura, la recién nominada a los Globos de Oro, añadió que aquellos que se tomen estos intentos de hacer realidad ficcionada —con temáticas criminales o de transexualidad— como algo personal “tienen un problema” y deben “hablar con quien tienen que hablar realmente de sus problemas”.

La comedia musical “Emilia Pérez”, dirigida por el francés Jacques Audiard, narra la historia de Juan “Manitas” del Monte, el capo de un cártel mexicano al que Gascón da vida para después transicionar en Emilia, un personaje que le permite iniciar una nueva vida en la que Jessi Del Monte (Selena Gómez) y Rita Mora Castro (Zoé Saldaña) son sus principales acompañantes.

La intérprete asegura estar tranquila con el resultado de esta película —que tiene el récord de más nominaciones por comedia o cinta musical en los Globos de Oro—, sin embargo, confiesa haber enfrentado un miedo: el acento, ya que si no lo hacía bien la iban a “crujir y fundir por todos los sitios”.

Una crítica de la que no quedó exenta su compañera de reparto Selena Gómez, quien desempeñó el papel de la esposa de “Manitas”. Esta actuación de la actriz estadounidense fue calificada como “indefendible” por el comediante Eugenio Derbez y el público latino debido a su acento y su manera de pronunciar el español.

A pesar de la controversia generada en “Emilia Pérez” por la poca presencia de protagonistas mexicanos, su rodaje entero en París o la musicalización de problemas criminales en México, este filme ha posicionado a Karla Sofía Gascón como la primera mujer transexual en ganar los galardones más relevantes del séptimo arte.

“Como actriz he luchado por poder representar, por poder hacer cualquier tipo de personaje, por no estar limitada simplemente por lo que veía el director o productor de turno en mí físicamente, sino que yo podía hacer una transformación incluso física o de cualquier manera para poder representar ese personaje que estás buscando”, desarrolló la ganadora del premio a Mejor Actriz en la edición 77 del Festival de Cannes.

Aunque defendió que cualquier persona está capacitada “siempre que sea buen actor o actriz” para interpretar “cualquier tipo de personaje, ya sea trans” o no, también identificó que el problema no radica en ese asunto, sino en cómo a las “minorías” y a las personas trans no se las deja trabajar en muchos países, y “en algunos más que en otros”.

“Se les marginaliza, se les recluye a la calle y no hay oportunidad de que trabajen en otra cosa (..) No, es que no las dejan que trabajen ni como actrices ni como abogadas ni como profesoras porque estás bulleándolas, burlándose, apartándolas y echándolas de la propia vida”, agregó.

El sueño por el Óscar

Ante estas injusticias, Gascón subrayó que “el ser humano es imbécil por naturaleza” y frente a ello hay unos cuantos “que intentamos ir solucionando eso e ir intentando evolucionar un poquito cada día”. Con la mente positiva y mostrando una actitud humilde, admitió que “este es el trabajo de su vida” y con el que sueña con ser candidata para ganar un premio Óscar en 2025.

“Lo único que puede hablar por mí es mi trabajo, si le gusta a alguien les gustará y si no —pues de la misma manera que toda mi vida— me la he pasado haciendo trabajos que no les han gustado a nadie”. La película se estrenará en salas mexicanas y colombianas el próximo 23 de enero, después de saber si Gascón y la cinta estarán nominadas para los Premios Óscar, un camino que, según la propia actriz, “aún no ha acabado”.