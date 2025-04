¿Qué es la falla súbita que habría causado el apagón masivo en España?

Viajeros de tren afectados por el apagón masivo que sufrió España. Foto: EFE - Juan Carlos Hidalgo

El caos que vivió España por el apagón que pausó la vida en sus ciudades, donde varios servicios públicos fueron clausurados, así como el sistema de metro y de trenes, sumado a la falta de energía que también afectó a Portugal y a partes de Francia, se debió a la pérdida súbita de 15 gigavatios de energía, lo que supone aproximadamente el 60 % de la demanda del país en ese momento.

Así lo dio a conocer el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien recientemente informó que el Ejecutivo investigará lo sucedido, exigirá responsabilidades a los operadores privados y tomará medidas para que no se repita “jamás”.

La hipótesis de un ciberataque fue descartada este martes. El director de Servicios para la Operación de Red Eléctrica de España, Eduardo Prieto, mencionó que lo sucedido no fue un incidente de ciberseguridad. En una rueda de prensa aseguró: "Hemos podido concluir que no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control que pudiera haber ocasionado el incidente".

Aunque se sigue indagando alrededor de la causa, ya se conocen más pistas sobre lo que provocó la crisis eléctrica en la península ibérica. Al respecto, Prieto aseguró que se identificaron dos pérdidas de generación casi simultáneas que pudieron desembocar en el apagón.

Por un lado, “un elemento compatible con una pérdida de generación” en la región del suroeste peninsular, “que fue superado satisfactoriamente”. Y, por el otro, tan solo 1,5 segundos después, “otro elemento compatible con pérdida de generación de las condiciones del sistema eléctrico”, lo que desembocó otros 3,5 segundos después en “unas condiciones compatibles con las oscilaciones detectadas” en el momento del apagón.

Prieto hizo un llamado a no especular sobre el origen de este suceso inédito en España y agregó que la primera caída de generación en el suroeste del país puede estar relacionada con una pausa masiva de plantas solares. En palabras suyas: “El hecho de que las desconexiones se produjeran en la región suroeste peninsular puede hacer pensar que la pérdida de generación es solar”.

A través de sus redes sociales, Red Eléctrica dio a conocer que el sistema eléctrico peninsular funciona con normalidad, aunque la prensa española informó sobre problemas en el transporte ferroviario. De momento, se sabe que se han recuperado las conexiones de alta velocidad y larga distancia, y que en las grandes ciudades los metros y cercanías intentan volver a la normalidad.

✅Normalizado el funcionamiento del sistema eléctrico peninsular.

Pedro Sánchez pide una investigación tras el apagón

El presidente del Gobierno comentó que el apagón no se produjo por una falta de potencia nuclear. Quienes sí lo dicen, señaló Sánchez, “o mienten o demuestran ignorancia. Si hubiéramos tenido mayor dependencia nuclear, la recuperación no habría sido tan rápida como la que estamos viviendo”. El presidente agregó que las centrales nucleares aún no han recuperado su actividad.

El líder español también mencionó que va a solicitar un “informe independiente” a Bruselas para tener una imagen “mucho más certera” de lo que ha ocurrido. En su tercera comparecencia desde que inició la emergencia, Sánchez anunció que España va a crear una comisión de investigación, liderada por el Ministerio de Transición Ecológica. Mencionó, a la vez, que el sistema español ha demostrado tener gran capacidad de recuperación. Finalmente, dijo que “el Gobierno va a llegar hasta el fondo de este asunto, que se van a hacer reformas y que se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder”, así como que exigirá las responsabilidades pertinentes a los operadores privados tras lo sucedido.

