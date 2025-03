Kevin Molano, el fotógrafo que inmortalizó la esencia ancestral del Sumapaz

Su obra galardonada, “Páramo de Sumapaz: un portal ancestral”, compitió contra más de 400.000 imágenes enviadas al concurso. Foto: Kevin Molano

El fotógrafo y artista visual colombiano Kevin Molano alcanzó un nuevo logro en su carrera al obtener el tercer lugar en el prestigioso Latin America Regional Award de los Sony World Photography Awards 2025, uno de los concursos de fotografía más importantes del mundo.

Su obra galardonada, Páramo de Sumapaz: un portal ancestral, captura la profunda conexión espiritual entre los antiguos habitantes de Colombia y la imponente naturaleza del país. A través de su lente, Molano transforma este paisaje en una ventana al pasado, resaltando la riqueza cultural y ecológica de la región ante el mundo.

¿Cómo surgió la foto en el páramo de Sumapaz?

Fue una bonita coincidencia: acampando en este hermoso páramo tuvimos el privilegio de tener una noche ligeramente despejada, sin niebla, por lo que aproveché para hacer unas fotografías nocturnas de este paisaje. Usé mi dron para iluminar el paisaje mientras con mi cámara hacía una larga exposición para tener la mayor cantidad de información de luz de la escena.

¿Qué sensaciones le generó captar esa imagen?

Cuando vi la fotografía luego de varios intentos, me transporté en el tiempo imaginando cómo nuestros antepasados indígenas transitaban por este lugar para entrar en una conexión espiritual con la naturaleza. Para ellos, este era un lugar sagrado, cargado de energía, donde hacían diversos rituales de tributo a la Pachamama.

¿Qué representa este reconocimiento en los Sony World Photography?

Para mí, este es un concurso que representa un reto personal, al ser no solo uno de los más importantes del mundo, sino al estar patrocinado por Sony, la marca con la que llevo trabajando un par de años. Eso sin duda me motivaba aún más a participar e intentar ser finalista. Cuando recibí esta noticia fue muy emocionante, me llené de muchos sentimientos encontrados porque, la verdad, no lo esperaba. Sin duda, cuando pude dimensionar lo que estaba pasando fue cuando el gerente de mercadeo para Latinoamérica de la marca me contactó y me felicitó por este logro. Creo que ahí realmente entendí la importancia que tenía este reconocimiento.

También ha trabajado con eventos de deportes extremos, ¿qué momento recuerda con cariño de esa experiencia?

Uno de los momentos más especiales creo que fue cuando el atleta del highline Jaan Roose cruzó de Monserrate a Guadalupe en la cuerda floja, ya que marcó algo histórico para Bogotá. Trabajando con marcas como Red Bull he podido fotografiar a los mejores freestylers del mundo, como Aczino, Chuty, Gazir, Vallest y Arkano, entre otros; además de atletas destacados, como Mariana Pajón, Sebastián Montoya, Ángelo Caro, Aldana Beltrán, Pedro Burns, Tomás Slavik y Orlando Duque.

¿Qué hace única la experiencia de capturar la vida cotidiana y la esencia de las comunidades más remotas del país?

Creo que redescubrir el mundo a través de mi mirada personal me ha permitido apreciar con más detalle la belleza que se esconde en cada persona y territorio. Aprender a “ver” hace que disfrute al máximo el tiempo que puedo compartir en cada lugar que visito con mi cámara, y es lo que me inspira a crear imágenes únicas que resalten los valores y cualidades de las personas y los lugares.

A sus 30 años acumula más de 50 reconocimientos. ¿Qué representa esa cifra para usted?

Significan mucho para mí, ya que son una forma de resaltar esas imágenes épicas que he logrado realizar a lo largo de estos 10 años. Además, me han permitido representar a mi país y llevar la belleza que encuentro y plasmo a partir de mi mirada a los ojos del mundo.

Si pudiera mencionar tres premios que han marcado mi carrera y me han llevado a soñar más grande, en primer lugar estaría el Red Bull Illume, que es el concurso de fotografía de acción y aventura más importante del mundo, en el que logré ser finalista en las tres últimas ediciones. Gracias a este, he podido conocer varios países como invitado a la ceremonia de premiación. En segundo lugar, destacaría este tercer lugar en los Latin America Regional Awards de los Sony World Photography, donde competí contra más de 400.000 imágenes presentadas de todos los países. Lograr este hito sin duda me motiva a seguir participando con más frecuencia en los concursos más grandes. En tercer lugar, mencionaría el primer lugar en la Fotomaratón de Bogotá en 2018, ya que fue el primer gran premio que obtuve en mi carrera, siendo el fotógrafo más joven en la historia del concurso en lograrlo.

Si tuviera que elegir una imagen que represente su trabajo, ¿cuál sería?

Elegir una sola fotografía es un reto casi imposible para mí, porque en estos diez años he capturado una gran cantidad de momentos. Aun así, por aceptar el reto, elegiría una foto que hice de un pescador en Villavieja, a orillas del río Magdalena, donde logré capturar la magia de este arte patrimonial en medio de un atardecer. Creo que fue un regalo de Dios y la naturaleza para mí.

¿Qué es lo más fascinante de “pintar con luz”?

El concepto de “pintar con luz” está implícito en la esencia de la fotografía, ya que, si nos remitimos a la etimología de la palabra fotografía, veremos que viene de dos palabras griegas: foto (luz) y grafía (dibujo), o como yo lo veo: pintar con luz. Gracias a la creación de la cámara fotográfica, esto ha permitido que artistas visuales como yo podamos ver el mundo de maneras inimaginables, lo que hace de esta bonita profesión un estilo de vida que disfruto al máximo.