Kevin Schaller: el empresario detrás del diseño de lujo en Colombia

Kevin Schaller es el CEO del grupo de diseño Schaller. Foto: Jose Vargas Esguerra

Usted es el CEO del grupo de diseño Schaller. ¿Cómo se relaciona el diseño interior con la calidad de vida de las personas?

El pasado lunes escuchaba a un diseñador que estuvo con nosotros en Casa Schaller: David del Valle, quien decía que el diseño es una de las carreras más humildes, pues se enfoca en mejorar la calidad de vida de las personas, aunque, a veces, no es tan bien valorada como otras carreras. Pero su objetivo principal es la funcionalidad y la calidad de vida.

¿Cuál es el objetivo de la casa Schaller?

Tenemos muchos objetivos, pero estamos enfocados en educar. Creemos que las personas que aprenden a vivir bien, van a consumir mejor. La gente genuinamente quiere mejorar; nosotros tenemos que dar las herramientas.

¿Por qué le parece crucial educar?

Creo que es lo más difícil. Tenemos actividades en el día a día que nos distraen mucho y, a veces, queremos volar antes de caminar o gatear. Educar es la única manera sostenible en cualquier sociedad. Si no educamos, podemos hacer hoy y juzgar que hicimos tres proyectos, y luego preguntarnos: ¿por qué no valoran el diseño? Pero es que queremos ejecutar antes de concientizarnos.

¿Qué tanto cree que se valora el diseño en Colombia?

Mucho. El problema no es que la gente valore el diseño o no, sino que esté expuesta a entender su valor. Pienso que absolutamente todos los seres humanos queremos vivir y comer mejor. Lo que pasa es que, a veces, tenemos muchas distracciones: estrés, temas políticos y sociales. Entonces nos cuesta equilibrar y ponerlo como prioridad.

¿Y cuál es su prioridad en la vida?

No lo sé… creo que impactar, dejar mi huella a mi manera, a todo lo que me rodea, en especial a mi familia. Pienso que tengo una responsabilidad al trabajar en una empresa familiar. Mis padres nos dejaron un legado y creo que eso nos impactó mucho y nos motivó a ser miembros productivos de la sociedad. La gente hoy lo llama emprender, pero es luchar con fe absoluta en lo que uno cree.

¿Qué lo animó a conservar el legado familiar?

Son cosas de la vida. Fui el primero de mis hermanos en graduarme; en 2005. Nosotros siempre estuvimos muy expuestos a la empresa familiar, tanto así que Schaller Palace en Barranquilla es nuestra casa y al mismo tiempo es nuestra tienda y era nuestra vida. Para nosotros era normal levantarnos con 50 empleados, con clientes en nuestra casa en el día a día. Los muebles de mi casa tenían precio; no había un límite entre lo personal y comercial. Era un caos muy particular y nos dimos cuenta de que nos hacía falta.

¿Para qué cree que le sirvió crecer en ese ambiente?

Te da mucha seguridad el ser un individual. Me refiero a que nunca he tenido una crisis existencial de entender quién soy; tuve tanta información en mi crianza. Cuando era niño decía: “Esto es una locura. Mi papá me está poniendo en clase de contabilidad, es un gringo muy particular”. Entonces nunca encajaba en ningún sitio, pero con el tiempo uno comienza a entender que la educación es lo que vale más, que esos son los fundamentos que te fortalecen, que te hacen más grande como individuo. A veces uno trabaja mucho para ser parte de una sociedad, cuando lo lindo es que cada uno es un ser individual.