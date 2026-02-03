La Banda Sinfónica de Samacá busca reunir fondos para representar a Colombia en Países Bajos

La banda se llevó el primer premio en la sección tercera del certamen y fue una de las pocas agrupaciones latinoamericanas en la competencia. Foto: CIBM Valencia

La Banda Sinfónica de Samacá, que en 2024 ganó el Certamen Internacional de Valencia, busca representar a Colombia en el Mundial de Música en Kerkrade, Países Bajos. Sin embargo, enfrentan un desafía: la financiación del viaje. Para ello, lanzaron una campaña con la que buscan recaudar COP 1.000 millones para poder realizar el viaje el próximo 18 de julio.

Tras su victoria en España, 60 niños y jóvenes buscan llegar a Países Bajos para continuar llevando su talento a escenarios internacionales. Es por eso que el municipio de Samacá y su alcalde lanzaron la campaña “Sonidos sin fronteras Holanda”, con la que esperan reunir el dinero necesario para poder realizar el viaje.

“Nos reunimos con padres de familia y jóvenes; bazares, conciertos, el lanzamiento del disco ‘Joe Sinfónico’ y una gira nacional forman parte de la estrategia para recaudar fondos, pero no es suficiente. Por eso, acudimos a la solidaridad de todos los fanáticos de nuestra Banda Sinfónica de Samacá“, dijo el alcalde, Wilson Castiblanco Gil, a Boyacá Siete Días.

Adicionalmente, anunció que se están realizando gestiones ante el Ministerio de Cultura, el Congreso de la República, la Embajada de Colombia en Países Bajos, entidades departamentales y empresarios del país para apoyar la participación de la banda en el evento internacional que se realiza cada cuatro años.

Así puede apoyar a la Banda Sinfónica de Samacá

Además de las actividades como bazares y conciertos mencionados por el alcalde, habilitaron la cuenta de ahorros 177200111777 de la Fundación Takari, en Davivienda, para recibir donaciones de personas y empresas que deseen apoyar la participación de la banda en el certamen en Países Bajos.

