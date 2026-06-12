“La Bohème”, la ópera de Puccini, llegará al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

Ensayo de ópera en el Teatro Julio Mario Santo Domingo Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Bajo la dirección musical de Andrés Orozco-Estrada y la dirección escénica de Pedro Salazar, la ópera en cuatro actos de Giacomo Puccini, con libreto de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa, “La Bohème” se presentará el 16 y 18 de julio en las tablas del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

La historia fue inspirada por el libro “Escenas de la vida bohemia” de Henry Murger, que fue publicado a lo largo de cinco años, entre 1845 y 1849. La ópera, ambientada en París en 1830, sigue a un grupo de jóvenes artistas que comparten una casa en el barrio latino de la ciudad. El argumento se centra en el amor entre la modista Mimí y el poeta Rodolfo, cuya relación se ve intervenida por los celos y la enfermedad.

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En esta producción del Teatro Mayor y la Compañía Estable, acompañada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y el Coro Nacional de Colombia, se presentarán cantantes nacionales e internacionales. El tenor colombiano Andrés Agudelo será el encargado de dar vida a Rodolfo, mientras Mimí será interpretada por la soprano guatemalteca Adriana González. El elenco también estará compuesto por: Jacobo Ochoa, Julieth Lozano, Juan David González, Hyalmar Mitrotti y Alexis Trejos.

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La ópera “La Bohème” fue estrenada originalmente en el Teatro Regio de Turín, el 1 de febrero de 1896. La puesta en escena ganó popularidad rápidamente en Italia y comenzaron a montarse nuevas producciones por todo el país. Nápoles, Bolonia, Milán y Venecia fueron algunas de las ciudades a las que llegó esta historia poco después de su estreno. Apenas seis meses después de haber sido presentada por primera vez, esta ópera llegó a nuevas latitudes con su estreno en Buenos Aires. Más adelante, otros países como Australia, Mónaco, Austria y Suecia adoptaron esta historia, que continúa siendo parte del repertorio de compañías de ópera alrededor del mundo.

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