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“La Bohème”, la ópera de Puccini, llegará al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

Esta ópera, una de las más conocidas del compositor italiano Giacomo Puccini, se presentará en julio en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

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Redacción Cultura
12 de junio de 2026 - 08:10 p. m.
Ensayo de ópera en el Teatro Julio Mario Santo Domingo
Ensayo de ópera en el Teatro Julio Mario Santo Domingo
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
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Bajo la dirección musical de Andrés Orozco-Estrada y la dirección escénica de Pedro Salazar, la ópera en cuatro actos de Giacomo Puccini, con libreto de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa, “La Bohème” se presentará el 16 y 18 de julio en las tablas del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

La historia fue inspirada por el libro “Escenas de la vida bohemia” de Henry Murger, que fue publicado a lo largo de cinco años, entre 1845 y 1849. La ópera, ambientada en París en 1830, sigue a un grupo de jóvenes artistas que comparten una casa en el barrio latino de la ciudad. El argumento se centra en el amor entre la modista Mimí y el poeta Rodolfo, cuya relación se ve intervenida por los celos y la enfermedad.

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En esta producción del Teatro Mayor y la Compañía Estable, acompañada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y el Coro Nacional de Colombia, se presentarán cantantes nacionales e internacionales. El tenor colombiano Andrés Agudelo será el encargado de dar vida a Rodolfo, mientras Mimí será interpretada por la soprano guatemalteca Adriana González. El elenco también estará compuesto por: Jacobo Ochoa, Julieth Lozano, Juan David González, Hyalmar Mitrotti y Alexis Trejos.

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La ópera “La Bohème” fue estrenada originalmente en el Teatro Regio de Turín, el 1 de febrero de 1896. La puesta en escena ganó popularidad rápidamente en Italia y comenzaron a montarse nuevas producciones por todo el país. Nápoles, Bolonia, Milán y Venecia fueron algunas de las ciudades a las que llegó esta historia poco después de su estreno. Apenas seis meses después de haber sido presentada por primera vez, esta ópera llegó a nuevas latitudes con su estreno en Buenos Aires. Más adelante, otros países como Australia, Mónaco, Austria y Suecia adoptaron esta historia, que continúa siendo parte del repertorio de compañías de ópera alrededor del mundo.

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Por Redacción Cultura

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