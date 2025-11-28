La champeta será reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación

Los voceros del movimiento por la reivindicación de la champeta expusieron ante el Consejo Nacional el Plan Especial de Salvaguardia (PES). Foto: Erick Morales

Este 27 de noviembre, el Consejo de Patrimonio dio un concepto favorable para incluir a la champeta en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Este concepto dará paso a una declaratoria oficial, la cual pretende integrar dentro de este reconocimiento a 11 expresiones asociadas al mundo cultural de esta expresión artística del Caribe colombiano.

“Esto es un logro para nuestras comunidades y es el resultado de un proceso para que la gente no entienda solo la champeta como baile o como música. Es un tema que trasciende y que es identitario del Caribe”, expresó Viviano Torres, portador de la manifestación que expuso ante el Consejo.

La Fundación RoZtro fue la postulante de la champeta como patrimonio frente al Consejo y, además, se encargó de presentar el Plan Especial de Salvaguardia (PES). El PES es un documento en el cual se establece un acuerdo entre la comunidad y el Estado para proteger el bien inmaterial a partir de acciones y lineamientos concretos. Con esta manifestación se logró obtener el concepto favorable frente a la entidad nacional.

Con las 11 expresiones asociadas se busca reconocer a la champeta más allá del género musical, incluyendo también elementos como: la danza; el contexto social; el lenguaje y la tradición oral del género; la cultura picotera asociada; los artesanos y artistas involucrados en la fabricación de los picós; la iconografía; los festivales, fiestas populares y encuentros; los espacios físicos; las personas portadoras de especial reivindicación de la champeta; y la transmisión y recepción cotidiana del conocimiento en torno a este patrimonio.

Los diálogos para llegar a este concepto se han venido gestando desde 2023, con la participación de distintos actores del gremio como bailarines, portadores, artesanos, líderes y lideresas sociales, investigadores, gestores culturales y organizaciones comunitarias de Cartagena y del Caribe.

Sin embargo, este es un proceso que empezó hace más de 20 años, con el Acuerdo 014 de 2003 del Concejo Distrital de Cartagena, mediante el cual se declaró el 13 de agosto como Día de la Champeta en la ciudad. Posteriormente, en 2017, este género logró obtener un concepto favorable del consejo distrital de patrimonio y ocho años después estos esfuerzos se concretaron en este reconocimiento nacional.

“La champeta es una cultura, una identidad que tiene unos orígenes y unos diálogos afro y que reivindica a una población. Cuando la haces Patrimonio, le dices: ‘Tú eres importante’, y la llenas de valor”, declaró Mily Iriarte, gestora cultural y una de las principales voceras del movimiento para la revindicación de la champeta, en conversación con la emisora Más flow Champeta.

Sobre la cultura picotera

De acuerdo con el MINTIC, la cultura picotera es una tradición popular que surgió hace más de 60 años en el Caribe colombiano. A partir de los picós, sistemas de sonido artesanales, se empezaron a crear espacios de fiesta en los barrios, conocidos como verbenas, en los cuales la champeta y otros ritmos se adueñaban de estos encuentros. Este tipo reuniones se convirtieron progresivamente en una costumbre arraigada a la región y, por medio de la música y el festejo, se empezó a tejer una memoria colectiva en torno a la cultura picotera.

La Fundación RoZtro, detrás de quienes impulsaron la manifestación

RoZtro es una organización fundada en 1999, que nació con el propósito de defender y promover los derechos humanos, a partir de una visión que incluye al territorio y a los otros seres vivos que lo cohabitan. La fundación cuenta con diversas iniciativas como la productora musical ORZ (Orígenes, Raíces y Zonas), el colectivo de arte Rostro y el Comité de Patrimonio Inmaterial que postuló a la champeta frente al Consejo.

Además, cuenta con dos líneas investigativas. La primera llamada “Transversalización de los derechos” estudia los derechos humanos para la concreción de políticas públicas y acciones que protejan a poblaciones vulnerables e históricamente excluidas, incluyendo en esto

La segunda es “Champeta como patrimonio inmaterial” que recoge los resultados obtenidos en el estudio “Etimología de la Champeta”, que se ha venido realizando desde 1997 hasta la fecha y que se constituye como un archivo de gran relevancia en la lucha por la reivindicación de la cultura champetúa.