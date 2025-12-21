La colombiana Fanny Sanín, reconocida por The New York Times entre lo mejor del arte en 2025

Fanny Sanín fue reconocida por su exposición “Geometric Equations” en la Americas Society de Nueva York. Foto: Diana Sánchez / El Espectador

El periódico The New York Times destacó a la colombiana, Fanny Sanín, como lo mejor del arte en este 2025. La representante del arte abstracto y geométrico ha sido reconocida por sus “metáforas visuales y alegría óptica”, que ha desarrollado durante su trayectoria de más de seis décadas.

El crítico de arte, Holland Cotter, fue el encargado de crear esta lista con lo más relevante del mundo del arte este año. En este artículo, Cotter dijo que había visto antes la obra de Sanín, pero no fue hasta que asistió a la exposición “Geometric Equations” en la Americas Society, que pudo observar el trabajo completo de la artista.

Para él, la colombiana ha dado “un salto audaz del expresionismo gestual a la abstracción geométrica” y declaró que sus composiciones reúnen “arquitectura, patrones textiles e iconos devocionales”.

Fanny Sanín nació en Bogotá en 1938. Su familia siempre estuvo influenciada por distintas expresiones artísticas, como la literatura y la música.

Su hermana, Rosa Sanín, también se convirtió en artista y junto a ella compartió sus primeros acercamientos a este mundo creativo. Rosa fue quien la impulsó a estudiar Artes Plásticas en la Universidad de los Andes. Posteriormente, continuó con sus estudios en Estados Unidos e Inglaterra.

De acuerdo con el Banco de la República de Colombia, su obra ha estado influenciada por el expresionismo abstracto y, progresivamente, empezó a experimentar con ángulos y contornos definidos.

Además, gran parte de su vida ha estado radicada en Nueva York, lugar que la llevó a incorporar el color, la simetría y la geometría en su quehacer artístico.

En 1970, Sanín recibió el Premio Ciudad de Medellín en la Bienal de Arte Coltejer y también se convirtió en la ganadora del premio “International Women’s Year Award”, por sus aportes en la construcción de oportunidades para el gremio de mujeres artistas.

Sanín ha participado en diversas exposiciones alrededor del mundo y su trabajo ha recorrido ciudades como Baltimore, Nueva York, Washington, Roma, Miami y Bogotá

En 2011, se creó el “Fanny Sanín Legacy Project”, un proyecto que pretende conservar y proyectar la circulación de su obra. A partir de esta iniciativa, Sanín donó algunas de sus creaciones al Museo Nacional de Colombia, incluyendo su “Óleo Nº 1B".

Este reconocimiento de The New York Times es la demostración de que el legado de Fanny Sanín, una de las representantes más importantes del abstraccionismo en la región, sigue vigente hoy en día.