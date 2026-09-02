La colombiana Piedad Bonnett gana el Premio Internacional de las Letras ExLibris 2026

Escritora durante entrevista Foto: El Espectador - José Vargas

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La escritora y poeta colombiana Piedad Bonnett fue seleccionada como la ganadora del Premio Internacional de las Letras ExLibris Murcia 2026. El galardón reconoce su trayectoria y aporte a la literatura en español.

El premio será entregado durante la Semana Internacional de las Letras de la Región de Murcia, en España, que se realizará entre el 21 y el 27 de septiembre.

La decisión fue anunciada durante la presentación del evento en la que la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, dio a conocer los galardones que se entregarán en esta edición que reunirá a más de 160 autores, poetas y artistas en Murcia.

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Este premio se suma a otros que la escritora ha recibido, como el Premio Reina Sofía de Poesía, el cual recibió en 2024 por la profundidad de su obra y su capacidad de convertir el “dolor en arte”.

“La literatura ayuda a que nos conozcamos mejor a nosotros mismos y al mundo”, afirmó la escritora a Caracol Radio.

Bonnett, nacida en Amalfi, Antioquia, en 1951, estudió filosofía y letras en la Universidad de Los Andes y se ha destacado por libros como sus poemarios ‘De círculo y ceniza’ (1989), ‘El hilo de los días’ (1995), ‘Ese animal triste’ (1996), ‘Tretas del débil’ (2004) y ‘Explicaciones no pedidas’ (2011).

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Además, ha publicado novelas como ‘Después de todo’ (2001), ‘Para otros se lo cielo’ (2004), ‘Siempre fue invierno’ (2007) o ‘El prestigio de la belleza’ (2010). Una de sus obras más conocidas es “Lo que no tiene nombre”, publicada en 2013. Y en los últimos años publico “Qué hacer con estos pedazos” y “La mujer incierta”, entre otros.

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