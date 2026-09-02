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La colombiana Piedad Bonnett gana el Premio Internacional de las Letras ExLibris 2026

La escritora colombiana Piedad Bonnett será galardonada con el Premio Internacional de las Letras ExLibris Murcia 2026, el cual se le entregará durante la Semana de las Letras que comenzará el próximo 21 de septiembre.

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Redacción Cultura
02 de septiembre de 2026 - 03:06 p. m.
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Foto: El Espectador - José Vargas
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La escritora y poeta colombiana Piedad Bonnett fue seleccionada como la ganadora del Premio Internacional de las Letras ExLibris Murcia 2026. El galardón reconoce su trayectoria y aporte a la literatura en español.

El premio será entregado durante la Semana Internacional de las Letras de la Región de Murcia, en España, que se realizará entre el 21 y el 27 de septiembre.

La decisión fue anunciada durante la presentación del evento en la que la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, dio a conocer los galardones que se entregarán en esta edición que reunirá a más de 160 autores, poetas y artistas en Murcia.

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Este premio se suma a otros que la escritora ha recibido, como el Premio Reina Sofía de Poesía, el cual recibió en 2024 por la profundidad de su obra y su capacidad de convertir el “dolor en arte”.

“La literatura ayuda a que nos conozcamos mejor a nosotros mismos y al mundo”, afirmó la escritora a Caracol Radio.

Bonnett, nacida en Amalfi, Antioquia, en 1951, estudió filosofía y letras en la Universidad de Los Andes y se ha destacado por libros como sus poemarios ‘De círculo y ceniza’ (1989), ‘El hilo de los días’ (1995), ‘Ese animal triste’ (1996), ‘Tretas del débil’ (2004) y ‘Explicaciones no pedidas’ (2011).

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Además, ha publicado novelas como ‘Después de todo’ (2001), ‘Para otros se lo cielo’ (2004), ‘Siempre fue invierno’ (2007) o ‘El prestigio de la belleza’ (2010). Una de sus obras más conocidas es “Lo que no tiene nombre”, publicada en 2013. Y en los últimos años publico “Qué hacer con estos pedazos” y “La mujer incierta”, entre otros.

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Por Redacción Cultura

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Héctor Angel Díaz Mejía(23099)Hace 33 minutos
Felicitaciones.
William Velasco velez(16260)Hace 43 minutos
Es un reconocimiento a una gran escritora. Mil felicitaciones
Lares(24179)Hace 1 hora
Siempre maravillosa. No me canso de leer y releer "La mujer incierta".
conrado urrego(xybxp)Hace 1 hora
Premio biwn merecido.
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