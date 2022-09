“La construcción de un mundo mejor”, últimos días de exhibición en Nueveochenta

La exhibición de Luis Hernández Mellizo fue inaugurada el 25 de agosto en la galería Nueveochenta. Foto: Cortesía Galería Nueveochenta

La exhibición que actualmente se presenta en la galería Nueveochenta en Bogotá surgió del proyecto “Maquetas de monumentos para la construcción de un mundo mejor”, que se presentó en el Museo Móvil Miniatura de Arte Contemporáneo de Washington, en Estados Unidos. El artista Luis Hernández Mellizo creó en esa muestra tres prototipos de monumentos ficticios a partir de martillos pintados, usando su tamaño y materialidad para controvertir su concepción.

Los martillos no son lo único que compone esta muestra, pues adicional al proyecto presentado en 2021 Hernández Mellizo también utilizó escudos, mapas, esculturas y monumentos para analizar el significado que se les otorga y replantearlo, “generando una crítica a la manera en que se ha entendido el concepto de nación, de identidad, de Latinoamérica, entre otros”, escribió Luciana Rizo en el texto curatorial.

“Hernández Mellizo invita al espectador a considerar estos conceptos y su vigencia desde una exhaustiva investigación de la historia y el lenguaje, repensando su impacto en la sociedad y en la cultura Latinoamericana. Planteando preguntas como: ¿Construimos un mundo mejor a través de símbolos patrios? ¿El significado de los objetos es estático? ¿Podemos establecer un diálogo con los monumentos que hacen parte de nuestro contexto? ¿Estos deberían ubicarse en el espacio público? ¿Cuál es el resultado de las narrativas históricas tradicionales en la sociedad y cultura?”, escribió Rizo.

Para Rizo esta muestra “entabla un diálogo con el espectador sobre muchos de los símbolos que se convierten en los fundamentos de nuestra nación. Los cuestiona, pero a la vez le da una perspectiva a través de la cual se pueden ver varias narrativas históricas”. La directora de proyectos especiales resalta la obra “Velas para izar en edificios públicos”, una instalación realizada en frotagge en la que el artista frotó la tela con carboncillo sobre unas placas que contienen parte del texto de Los derechos del hombre y del ciudadano. Según Rizo esta obra en particular alude al hecho de que durante las protestas de 2021 las placas originales ne el centro de Bogotá fueron cubiertas y “es muy irónico pensar que todas estas personas que salieron a protestar por muchos derechos no podían tener relación con los monumentos y en este sentido no se cuestiona solo el significado, también el sentido de ellos en cuanto a su diálogo con el ciudadano”.

Aunque la idea inicial de la exhibición surgió de las piezas hechas con martillos, Rizo comenta que la idea del artista es entablar un diálogo entre el artista y el obrero, “él hace una comparación y considera que ser artista es un trabajo al cual se le deben dedicar un cierto número de horas al día y hace una diferencia mostrando los límites tan difusos y claros entre el pintor de brocha gorda, el obrero, y el pintor de pincel, es decir, el artista. Hernández construye con las herramientas de un obrero esculturas conmemorando el trabajo de un obrero y presentando una idea para una escultura mayor, por eso su nombre”.

La exhibición de Luis Hernández Mellizo, “La construcción de un mundo mejor”, estará abierta en la galería Nueveochenta de Bogotá hasta el 26 de septiembre

