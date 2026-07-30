La cultura generó $47,8 billones y 820.000 empleos en Colombia en 2025, según el DANE

El espectáculo “Un ritmo, muchas voces” engalanará el Parque Tunal con lo mejor del show de luces y puesta en escena teatral. Foto: Secretaría de Cultura

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De acuerdo con los resultados de la Cuenta Satélite de Economía Cultural y Creativa 2025, elaborada por el DANE, la participación de la cultura en la economía nacional aumentó y este sector continuó consolidándose como uno de los sectores estratégicos para el desarrollo económico del país.

El reporte del DANE indicó que las actividades culturales aportaron COP 47,8 billones al valor agregado nacional, equivalente al 2,89 % de la economía colombiana, frente al 2,86 % registrado en 2024. Por otro lado, el empleo del sector creció en más de 820.000 puestos.

Más allá de este dato, se registró un incremento en la cantidad de empleos a tiempo completo y una mejoría en las condiciones de estabilidad y fortalecimiento de las unidades económicas del sector.

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El Ministerio de las Culturas reveló, además, que las actividades de Artes y Patrimonio fueron de las que más impulsaron el crecimiento del sector, con un valor agregado que aumentó 4,3 % frente a 2024. Este comportamiento fue atribuido al turismo cultural y a la educación cultural y creativa.

“Cuando un país invierte en sus artistas, en su patrimonio y en la creatividad de su gente, también fortalece su desarrollo económico. Estos resultados son fruto de una decisión política. La cultura no solo transforma vidas; también transforma la economía”, aseguró Yannai Kadamani, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Durante este gobierno, la cartera cultural recibió un presupuesto de COP 4,72 billones, el más alto en su historia. De esta inversión, de acuerdo con el ministerio, COP 642.000 millones fueron destinados a la vinculación de 5.241 formadores en 822 municipios y la dotación de instrumentos musicales y herramientas educativas.

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Por otro lado, también incrementó la inversión en las convocatorias artísticas y culturales, que alcanzó los COP 719.000 millones.

Cabe recordar que, a pesar de esto, el ministerio fue cuestionado en 2024 por artistas y trabajadores de la cultura por la manera en la que se estaba planteando la convocatoria del Portafolio de Estímulos

“Los resultados de la Cuenta Satélite confirman que la cultura no solo fortalece la identidad, la diversidad y la cohesión social, sino que también constituye un motor de crecimiento económico, generación de empleo y desarrollo sostenible para el país”, mencionó la entidad en un comunicado.

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