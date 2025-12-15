La eterna libreta de apuntes: el año de Guillermo Cano

Guillermo Cano Isaza fue director de El Espectador entre 1950 y 1986. Foto: Archivo

Guillermo Cano, director de El Espectador entre 1950 y 1986, se ha convertido en uno de los mayores referentes del periodismo colombiano. Su trabajo marcó un punto de inflexión en la historia de este oficio y abarcó distintos hitos, como la creación de El Magazín Dominical, que posteriormente se convertiría en lo que hoy conocemos como El Magazín Cultural.

Su acercamiento a la literatura, así como su lucha por la libertad de prensa, crearon una figura que nos sigue interpelando desde el legado de su nombre.

A propósito del centenario de su natalicio, el Ministerio de las Culturas decidió realizar un homenaje al prolífico periodista y exploró distintas apuestas donde el legado de Cano se ha hecho presente.

En estas páginas, la cultura y lo comunitario se mostraron como indivisibles, siendo un ejemplo de esto el trabajo realizado por la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos (DACMI), la cual ha encontrado en el periodismo un medio para que las comunidades puedan contar sus propias historias.

En esta misma línea, Yannai Kadamani Fonrodona, ministra de las Culturas, reflexionó sobre la importancia del periodismo como un “acto de coraje” hoy en día. Esto se ve reflejado en la inclusión del periodismo cultural en el Programa Nacional de Estímulos, con el Reconocimiento Guillermo Cano y, a partir del cual, se destacaron ocho proyectos de comunicación comunitaria.

Iniciativas como esta, se suman a la labor radial y de acompañamiento escolar que ha realizado el programa “Artes para la paz” y se convierten en una forma de reivindicación de lo colectivo dentro del quehacer periodístico.

Otras entidades han contribuido a este año de conmemoración, entre ellas la Biblioteca Nacional, que ha recopilado la vida y obra del director de El Espectador, por medio de una colección de tres volúmenes titulada: “El país de Guillermo Cano”.

El homenaje trajo una reflexión en torno a la importancia de “Gaceta”, revista que el Ministerio de las Culturas revivió como un espacio de diálogo para la sociedad colombiana. Un diálogo que se hace evidente en el legado de Guillermo Cano y que esta separata replica por medio de historias, en las que el periodismo cultural sigue teniendo un lugar en el presente.

Lea la separata completa aquí.