La famosa cantante de ópera Maria Callas protagoniza el mejor mural artístico del mundo

La obra ganadora se encuentra en Kalamata, una ciudad costera en el sur de Grecia. Foto: Street Art Cities

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un grafiti del artista Kleomenis Kostopoulos (conocido como KLE) se ha alzado con el premio a mejor mural de arte urbano del mundo, una obra en la que se ve a la cantante Maria Callas rodeada de ramas de árboles y pájaros en Kalamata (Grecia). Esta es la primera vez que una obra de este país es reconocida en estos premios con el primer lugar.

La competición de arte urbano, organizada por la plataforma Street Art Cities, ha anunciado este domingo que el premio iría para esta obra por “la fuerza y el orgullo” con el que se ve “lo fuerte que puede ser la voz de un colectivo”, según afirmó ‘Tiny Tim’, uno de los cofundadores de esta plataforma que destaca lo mejor del arte urbano a nivel mundial.

Por su parte, el artista le explicó a la plataforma que se trataba de un mural en el que quería recuperar la importancia cultural que Callas tuvo en su país como una de las cantantes de ópera más prominentes del siglo XX. “Este no es un retrato conmemorativo, sino una presencia simbólica, un cuerpo que carga una cultura entre el pasado y el presente”, afirmó KLE.

Un grupo de expertos compuesto por profesionales del arte callejero, artistas, académicos, periodistas y líderes comunitarios de todo el mundo se encarga de seleccionar las obras.

Cada mes el jurado selecciona 100 exponentes de arte urbano encontradas por ellos mismos o que les llegan a través de sugerencias. Tras compartir estos murales en Instagram, se extraen las cifras de interacciones a través de un algoritmo propio, calculando una puntuación que tiene en cuenta factores como las visualizaciones, los votos y la participación.

En segundo lugar fue elegida la artista Pijanista con el grafiti titulado ‘Deep reflection’, en Belgrado, y la tercera posición fue para el español Murfin por el mural ‘Niños Perdidos’ en Fuenlabrada (Madrid).

El mejor mural artístico de Colombia

La misma plataforma escogió como el mejor del mundo, a comienzos de 2025, una pieza ubicada en Pereira. Se trató de “Metáfora del equilibrio”, de los artistas Yefer Marín y Johnathan Príncipe, que hacen parte del colectivo Revolucionarte, en colaboración con la Alcaldía de Pereira.

En la obra se representa a una niña pereirana que sostiene en sus manos un corazón dorado. De su cabeza, brotan rostros, flores y alas en las que las texturas y los colores componen una armonía entre lo humano y lo natural. Según el colectivo, “Metáfora del equilibrio” “invita a la reflexión sobre la interconexión entre el sentir y el pensar, el ser individual y el ser colectivo, y la relación del ser humano con la naturaleza”.

Para acentuar esto último, sobre las rodillas de la niña se pueden ver un mono aullador y un oso de anteojos, dos especies nativas de nuestro continente.