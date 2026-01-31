Este es el orden en el que puede leer los libros de “Bridgerton”

Sophie Beckett (Yerin Ha) y Benedict Bridgerton (Luke Thompson) protagonizan la cuarta temporada de la serie, que se estrenó recientemente en Netflix. Foto: LIAM DANIEL/NETFLIX - Netflix

Durante 2020, la serie que cuenta las historias de amor de la familia Bridgerton llegó a Netflix y se convirtió en un éxito instantáneo. Esta semana, llegó a la plataforma la primera parte de su cuarta temporada.

Basada en los libros de la novelista estadounidense Julia Quinn, seudónimo de Julie Cutler, la serie presenta a Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory y Hyacinth, los hermanos Bridgerton que comparten historias en donde el amor prevalece y desafía estándares de la alta sociedad londinense en la época de la Regencia, en la cual están ambientadas las novelas.

Y aunque el éxito de la serie pareciera prometer que todas las temporadas tendrán un lugar en Netflix, hay otra manera de conocer a detalle las historias de amor de esta familia: los libros que Quinn comenzó a publicar en el 2000.

El duque y yo

Este es el libro que abre el universo Bridgerton. En esta historia los protagonistas son Daphne que, al ser la hija mayor de la familia, es presentada en sociedad para encontrar un marido; y Simon, recientemente nombrado Duque de Hastings. Ambos, presionados por la sociedad por encontrar pronto una pareja, deciden fingir un compromiso, sin pensar en que su amistad se convertiría en algo más y deberían enfrentarse a situaciones más complejas en su relación.

Esta también fue la primera temporada de la serie, donde Daphne fue protagonizada por Phoebe Dynevor y Simon por Regé-Jean Page.

El vizconde que me amó

Es el turno de Anthony Bridgerton, interpretado en la serie por Jonathan Bailey. El soltero más codiciado de la temporada se toma en serio sus deberes como el hermano mayor y comienza su búsqueda por una esposa, por lo que Edwina Sheffield parece la opción natural. Sin embargo, para que este matrimonio ocurra, Anthony debe convencer a Katrina, interpretada en la serie por Simoney Ashley, de ser el candidato ideal para su hermana. El problema: Katrina no parece estar convencida, y entre ellos las emociones se mueven entre lo que parece odio y después... ¿amor?

Te doy mi corazón

A diferencia de la serie (que pone este libro hasta la cuarta temporada), la tercera historia corresponde al amor de Benedict Bridgerton y Sophie Beckett.

Muy al estilo de La Cenicienta, los protagonistas se conocen en un baile de disfraces y comparten un momento especial. Sin embargo, la magia acaba cuando Sophie, disfrazada de Dama Plateada, debe regresara la realidad: servir en la casa de su madrastra, que tras la muerte del padre la relegó a las tareas del hogar. ¿Cómo podrán, entonces, encontrarse de nuevo? Y, si lo hicieran, ¿Benedict la reconocería, sin siquiera saber su nombre?

Seduciendo a Mr. Bridgerton

Este libro es la cuarta publicación de Quinn pero la tercera temporada de la serie. Penelope Featherington ya tiene 28 años y, a pesar de asistir a todos los bailes, parece que se quedará soltera toda la vida, cuidando a su madre. A pesar de su cercana amistad con Colin Bridgerton, de quien está enamorada, nada más allá sucede. ¿Será este el momento de un cambio para este par de amigos?

A Sir Phillip, con amor

Eloise Bridgerton es inteligente, independiente y la idea de casarse jamás ha atravesado su mente, muy al pesar de su madre, Violet. Sin embargo, estos pensamientos cambian tras el matrimonio de Penelope, su mejor amiga, que la hace sentir bastante sola.

Su historia se cruza con la de Phillip Crane, un hombre al que no conoce pero con el que ha mantenido correspondencia desde hace un tiempo. Eloise, impulsada por la soledad y el deseo de conocerlo tras una propuesta de matrimonio escrita, huye de su casa para encontrarse con Crane, quien no resulta ser lo que parece. Él, que también esperaba encontrarse con una versión menos encantadora de la mujer, se propone cambiar por ella.

En la serie este personaje tiene una introducción temprana, pues resulta ser el hombre con el que Marina Thompson debe casarse.

El corazón de una Bridgerton

Este es el turno de Francesca Bridgerton, quien encuentra en el conde John Kilmartin un amor seguro y tranquilo.

Sin embargo, John muere dejando a una joven Francesca viuda y en profunda tristeza, que se refugia en Michael, primo de su difunto esposo, sin saber que desde el primer momento que él la vio, se sintió profundamente enamorado de ella.

En la serie esta historia se ha desarrollado ya durante dos temporadas, con la diferencia de que el primo del Lord es en realidad su prima, de nombre Michaela.

Por un beso

Hyacinth Bridgerton ya ha visto lo que es el amor, pero solo a través de las historias de sus hermanos. Ahora es su turno.

Hermosa, inteligente y con carácter, la menor de los Bridgerton se aburre en los bailes donde se supone que debería conocer a su pareja ideal. Esto hasta que se cruza con Gareth St. Clair, el nieto rebelde de Lady Danbury que se encuentra en una disputa familiar, pues su padre quiere quitarle toda su herencia.

Buscando esposa

Cuando llega el turno de Gregory de buscar esposa, todos sus hermanos ya están casados. Es en un baile donde se fija en Hermione Watson, quien ya está comprometida, según le informa su mejor amiga Lucy Abernathy.

Así, el menor de los Bridgerton se empeña en construir un plan para cambiar el parecer de Hermione. Sin embargo, entre más tiempo pasa con Lucy, más se da cuenta de que quizás es ella de quien está realmente enamorado. Lastimosamente, ahora ella también está comprometida.

Brigerton: felices para siempre

En 2013, la autora publicó este libro en el que le brinda a sus fanáticos lectores un poco más de la historia de cada uno de los hermanos, sus ocho personajes principales. Además, da un vistazo a la vida de alguien que atraviesa todas las historias, pero no tenía voz propia hasta el momento: Violet Bridgerton, la matriarca.

La reina Carlota

Aunque cronológicamente este libro debería ser el primero, lo ubicamos en este lugar porque fue publicado en 2023 como una construcción del mundo de la serie más que como parte necesaria de la historia de los Bridgerton.

Aquí, Quinn y Shonda Rhimes, productora de la serie, escriben sobre la historia de amor de la princesa alemana Carlota y el rey Jorge III, cuyo matrimonio arreglado transformó la sociedad.

Con esto, finaliza la serie de libros de Quinn que muestra un vistazo hacia el amor, el dolor y la traición en tiempos de la Regencia.