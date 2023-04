La herencia de Jorge Luis Borges permanece vacante tras la muerte de María Kodama

La escritora y traductora argentina María Kodama, viuda y principal difusora de la obra de Jorge Luis Borges, falleció a los 86 años. Foto: AFP - LUDOVIC MARIN

María Kodama, quien falleció a los 86 años, pasó los últimos 27 años de su vida cuidando la herencia que su esposo Jorge Luis Borges le había confiado como heredera dos meses antes de su muerte en 1986. Una semana después de la muerte de Kodama, no han encontrado un testamento en el que se nombre a un heredero del patrimonio que era administrado a través de la Fundación Internacional Borges desde 1988, cuya financiación salía del patrimonio personal de Kodama. El abogado y apoderado legal de la viuda desde 2001, Mauricio Soto, indicó que se presentaron cinco sobrinos de Kodama como herederos para reclamar la herencia.

“Este martes se presentaron cinco sobrinos, hijos de Jorge Kodama (hermano de María), acreditando el vínculo. Están en Argentina. Ahora sí hay herederos, lo cual me alivia mucho”, declaró Soto. “Ella tenía la intención de hacer un testamento, pero eso no estaba arreglado”, dijo el abogado. “Abrí entonces un expediente de sucesión, que consideré vacante, para cuidar los bienes y a la espera de que se presenten los herederos”, señaló.

Le sugerimos: Llega La Belle Époque a Bogotá

María Kodama defendió el legado de Borges como heredera universal y peleó “hasta con el presidente argentino por tener la última palabra sobre el legado de su marido. Frenó homenajes, traducciones, biografías y hasta museos, como uno que quiso crear el Gobierno en 2019. Kodama denunció entonces que muchos de los objetos que el Estado recibiría en donación habían sido robados. En los últimos años, la viuda había asegurado que tenía un arreglo ceder su potestad a dos universidades fuera de Argentina, una en Estados Unidos y otra en Japón, pero no lo dejó por escrito”, según informó José Pablo Criales para El País.

En los últimos meses, Kodama, enferma de cáncer, vivió sola en un hotel de Buenos Aires. Muchas décadas antes se había alejado de su hermano Jorge y de su familia, según allegados. En caso de que no hubiese ningún heredero, el legado de Borges, que incluye tanto propiedades inmuebles como su biblioteca y manuscritos, entre otros bienes, habría quedado bajo custodia del Estado.

“A María no le gustaba hablar de sus enfermedades, su muerte era un tema que no quería abordar”, afirmó el lunes el abogado Soto a un grupo de periodistas. “Tenía la idea de establecer una continuidad para que la obra de Borges sea debidamente defendida; que intervengan universidades del extranjero para asegurar la objetividad del trato que acá, por cuestiones políticas, ideológicas y del entorno de Borges que la atacaba, no le daban seguridad”, de acuerdo con El País.

Podría interesarle: Historia de la literatura: “Cien años de soledad”

Aún no está claro quién puede quedar como su albacea literario, hasta que se liberen los derechos sobre su obra. “Los sobrinos seguramente nombrarán un administrador, no albacea, para cuidar la obra en el interín, hasta que salga la declaratoria de herederos”, señaló Soto.

Kodama, también escritora, fue colaboradora de Borges, de quien se convirtió en 1986 en heredera universal. El autor de “Ficciones”, “El Aleph” e “Inquisiciones”, considerado como uno de los más importantes escritores del siglo XX, había fallecido también a los 86 años, en junio de 1986, en Ginebra, dos meses después de casarse con Kodama, 38 años menor y quien lo acompañaba desde su juventud.

En Buenos Aires, Kodama creó la Fundación Borges, de la que era la directora. Su herencia incluye la casa que le sirve de sede, en el barrio de Recoleta, además de departamentos en Buenos Aires, París y Ginebra, según su abogado. Pero hasta ahora se desconoce con exactitud qué incluye el archivo del escritor, que no llegó a ser catalogado por ninguna institución internacional. María Kodama cuidó el patrimonio de Borges y en el camino enfrentó a escritores, biógrafos, editores y más en defensa de la promesa que le había hecho a su esposo de cuidar su patrimonio. Tras su muerte el problema está en la sucesión, ya que, además de no tener un heredero, los fondos de la fundación alcanzan para tres meses, según su abogado. En caso de que no aparezca un heredero, pasados 10 años, el legado de Borges pasará como bien público a la ciudad de Buenos Aires.

Le recomendamos: Santiago Cañón Valencia, el prodigio que no quiere serlo

“En su escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Soto pidió a la Justicia que se abra el juicio sucesorio para encontrar a un posible heredero, que se haga un inventario del acervo de la pareja y que los bienes pasen a resguardo del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una sala designada para objetos artísticos. “En honor a nuestra amistad, por admiración a su persona y con el fin de proteger la obra de Borges y de la misma María Kodama, es que realizo esta presentación ante la Justicia”, escribe Soto, que también se presenta como parte interesada”, escribió Criales.

En cuanto a la publicación de la obra de Borges, la casa Peguin Random House confirmó que continuará con su plan editorial que incluye una reedición de su primer libro, “Fervor de Buenos Aires”, un poemario de 1923 cuyo centenario será celebrado en la próxima Feria del Libro de esta ciudad, a partir del 20 de abril.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖