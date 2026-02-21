La historia de “Gitana”, de Willie Colón: del flamenco y los versos de Gustavo Adolfo Bequer

La canción "Gitana" fue grabada en 1983 e incluida en el álbum "Tiempo pa' matar", estrenado el año siguiente.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este sábado 21 de febrero la salsa está de luto, pues ha perdido a uno de sus más grandes representantes, al hombre que la llevó a nuevos horizontes musicales y la llenó de historias de atracadores sin ley y reflexiones profundas sobre la fe y la suerte. A sus 75 años, Willie Colón ha muerto, pero sus canciones, como con tantos clásicos que siguen sonando a pesar de los años, permanecerán. Hoy traemos la historia de uno de ellos.

Cualquiera que haya escuchado discos como “El malo”, “Siembra” (su icónica colaboración con Rubén Blades) y “Tiempo pa’ matar” sabe que Colón fue un hombre de historias. La literatura siempre hizo parte de su oficio como letrista y sus melodías podían encontrar inspiración en los rincones más imprevistos de música. “Gitana”, que pertenece precisamente a este último álbum mencionado, es un ejemplo de esto y por eso se reconoce como un ícono de la obra de Colón, incluso a pesar de que no se trata de una producción original suya.

“Gitana” es una reversión que Willie Colón grabó en 1983 de la canción homónima de José Manuel Ortega Heredia, mejor conocido como Manzanita, un reputado cantante y guitarrista español. La canción original fue compuesta en 1978 e incluida en su álbum “Poco ruido y mucho duende”.

Pero lo interesante de la canción es que no solo tiene sus raíces en el flamenco, sino en la literatura. Para su composición, Manzanita se inspiró en la rima 38 del libro “Rimas y leyendas”, del poeta español del siglo XIX Gustavo Adolfo Bequer, que dice así:

Los suspiros son aire, y van al aire.

Las lágrimas son agua, y van al mar.

Dime, mujer: cuando el amor se olvida,

¿sabes tú a dónde va?

El cantautor cambió suspiros por palabras y así nació el icónico verso que quedó finalmente en la canción y que, años más tarde, Willie Colón reinterpretó como parte de una de sus obras más recordadas hasta el día de hoy.

Para la reversión, Willie Colón contó con el apoyo del arreglista Héctor Garrido y músicos como John Purcell, Mauricio Smith, Salvador Cuevas, José Mangual Jr. Jorge Dalto, Lewis Kahn Leopoldo Pineda.

Este es apenas un ejemplo de cómo el puertorriqueño transformó el mundo de la salsa y lo llenó de referencias a otros géneros, otras artes y e historias de otras latitudes más allá de Nueva York. Y a pesar de su muerte, sus canciones, como palabras que van al aire, seguirán encontrando siempre oídos que las escuchen.