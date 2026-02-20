Murió Francisco Leal Quevedo, el escritor y médico reconocido en la literatura infantil

Francisco Leal Quevedo fue el autor de libros como "Cuando todo se vino abajo" y "Las cartas de Lulú“. Foto: Panamericana Editorial

Francisco Leal Quevedo falleció hoy en Ibagué. El escritor reconocido por sus obras de literatura infantil tenía 80 años. Además de escritor, también se desempeñó como filósofo y médico pediatra y escribió varios ensayos sobre medicina a lo largo de su vida.

Nacido en 1945, el escritor ibaguereño fue el autor de libros como "Cuando todo se vino abajo" y "Las cartas de Lulú“, entre otros. En 2003, fue finalista de Premio Norma Fundalectura, con "Aventura en el Amazonas", y en 2009 ganó el II Premio Barco de Vapor-Blaa.

Su trato constante con niños en su consultorio y sus viajes le sirvieron de inspiración y base para escribir sus textos. “Leerle a un niño en voz alta, cuando nos metemos en el cuento, es una manera poderosa no solo de contarle una historia, sino de transmitirle nuestra visión del mundo, nuestros afectos”, dijo Leal en un video publicado por el CERLALC.

Entre sus obras destacan: “El mordisco de la medianoche”, “Matilde y el ladrón de recuerdos”, “¿De dónde vienen los perros?" y “Los secretos de Hafiz Mustafá”. Desde la Biblioteca Nacional afirmaron que Francisco Leal Quevedo veía los libros como portales hacia la empatía y creía que las bibliotecas eran lo más cercano al paraíso.

“Pero, además de eso, leerle a un niño sirve para mucho más. Se los voy a contar con una anécdota. Una vez un padre preocupado por el futuro de su hijo pequeño le preguntó a Albert Einstein, ese gran genio del siglo XX, cómo hacer para que su hijo fuera inteligente. Léele cuentos de hadas, le aconsejó el sabio. El padre envalentonado con la respuesta le preguntó, ¿y qué debo hacer para que sea brillante? Léele más cuentos de hadas, fue la contundente respuesta", dijo en el video.

Hernán Ruiz, uno de sus alumnos, dijo a El Cronista: “Su legado estará siempre en el corazón de sus lectores y de los miles de pacientes que tuvieron el privilegio de conocer al mejor pediatra del mundo. Hoy desde mi alma agradezco a la vida por darme un padre literario y un maestro que me ayudó a recobrar el asombro y a ser un centinela de los hombres… abrazo gigante a sus hijos Amalia y Santiago, siempre lo llevaré como el mejor escritor de literatura infantil del mundo.”

