Desempolvar la historia de Simona Amaya con Idania Velásquez Luna

¿Cómo se involucró con este proyecto?

Teresa Saldarriaga, como directora, me buscó porque ella estaba necesitando a una guionista para sacar adelante el desarrollo de la historia de Simona Maya. Te soy honesta, no sabía quién era Simona Amaya, y eso fue una sorpresa para mí, porque no tenía ni idea que dentro de la historia colombiana había existido una heroína anónima y que se vistió de hombre para pertenecer al ejército patriota y luchar al lado de Simón Bolívar para ganar nuestra independencia. Esto es como quien dice nuestra “Mulán” criolla. Realmente ella se vistió de hombre para pertenecer al ejército, luchó junto a ellos y nadie supo que ella era un hombre. Entonces fue maravilloso, y ahí fue cuando Teresa me llamó y empecé a trabajar con ella todo el tema de la investigación, leyendo todo el contexto histórico, porque la idea era contar la historia desde el punto de vista de la mujer y el grupo tan grande de mujeres que acompañó esa ruta libertaria.

¿Cómo fue el proceso de escritura del guion?

Primero se hizo una investigación sobre la oralidad que hay dentro de la zona. Nos encontramos incluso con un familiar de ella, pero de una generación más reciente. Sin embargo, recoger toda esa oralidad nos ayudó un poco a construir la historia, porque, siendo sincera, de Simona Amaya directamente encontramos no más de una página sobre ella, por eso es una heroína anónima, pero sí se sabía que se había vestido de hombre para pertenecer al ejército patriota y que se había unido a las filas de los soldados criollos que venían desde Cauca. Recogiendo todos esos relatos, toda esa oralidad para poder construir la historia. Quizás tenemos que pegarnos como tal a una estructura cinematográfica y tuvimos las licencias dramáticas para poder contar la historia, pero sí nos pegamos digamos en los acontecimientos históricos.

¿Cuáles fueron los datos de esa investigación que más la impactaron?

Por ejemplo, que en aquella época las mujeres se desvistieron para entregarles esa ropa al ejército patriota, porque ellos acababan de pasar el páramo y todos se habían desnudado. Entonces, claro, cuando nos empiezan a contar ese tipo de historias es increíble ese patriotismo que había en esa época y las ganas de recuperar como tal la nación de los españoles, esa impulsividad y patriotismo de las personas que estaban apoyando de cualquier forma. También es muy interesante que Simona Amaya decide unirse al ejército patriota, aun en contra de un decreto que había salido, era porque las mujeres en esa época ni sabían leer ni sabían escribir y las capacitaban para ser mensajeras y tenían que aprenderse las cartas porque si las encontraban las mataban.

¿Cuál cree que es el lugar que se le debería dar a Simona Amaya en la historia colombiana?

Al igual que La Pola y otras grandes mujeres que han trabajado y las han visibilizado, es darlas a conocer realmente para que los colombianos y a nivel mundial sepan que nosotros tuvimos una mujer tan berraca, pero tan guerrera, tan patriota, que realmente prefirió en vez de quedarse en su casa escondida, guardándose, porque toda mujer que encontraban la mataban los españoles, prefirió cortarse su cabello y salir y pelear. Creo que ella es el reflejo como tal de todas esas mujeres que hoy salimos en lucha y defensa de nuestros derechos.

¿Cuál fue una característica de Simona Amaya que resaltó para usted?

Su carácter de no escuchar ni a su mamá ni a su familia, que hoy en día podríamos decir que de pronto era una mujer caprichosa activista, pero no. Creo que ella tenía su fin, su objetivo y desafortunadamente la matan, pero creo que la matan en un momento en el cual ya se estaba ganando como tal la batalla de Boyacá, porque ella la matan hasta el 25 de julio. Creo que ese aporte de ella, si ella no hubiese tenido esa personalidad, creo que ella no hubiese quedado dentro de la historia.

¿Una lección que puede dejar a los colombianos la historia de Simona Amaya?

A no quedarnos calladas o detrás de alguien esperando. Nosotras también podemos aportar a una sociedad. Salir a luchar, por más que en ese momento Simón Bolívar hubiera querido proteger a las mujeres del destino que les aguardaba si las encontraban en el monte o en la calle. De Simona Amaya es importante aprender que podemos hacer ese aporte a la sociedad y no esperar a que alguien salga en defensa nuestra. Esta historia sucedió hace más de 200 años, y es importante rescatarla, porque la historia de la independencia no se ha contado desde el punto de vista femenino.