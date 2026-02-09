La historia detrás de algunos instrumentos boricuas que Bad Bunny resaltó en el Super Bowl

Bad Bunny durante su presentación del Super Bowl. Foto: EFE - CHRIS TORRES

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bad Bunny se ha convertido en el centro de la conversación tras su presentación en la edición 60 del Super Bowl, el pasado 8 de febrero. El cantante boricua causó expectativa alrededor del mundo por su espectáculo del medio tiempo. Durante el show, el artista interpretó muchos de sus grandes éxitos y de las canciones de su más reciente álbum “Debí tirar más fotos”, que también ganó álbum del año en los Premios Grammy.

Rodeado de símbolos de la cultura latinoamericana y de Puerto Rico, Bad Bunny ofreció un show que celebraba su herencia latina. En medio de las banderas del continente americano, las celebridades e invitados que lo acompañaron y los mensajes que proyectó durante los 13 minutos que duró el espectáculo, el cantante destacó algunos de los instrumentos que más se asocian con la cultura de Puerto Rico.

El güiro y cuatro puertorriqueño tuvieron apariciones entre el show de Bad Bunny. Aquí repasamos la historia detrás de ellos.

El güiro

Este instrumento que se puede oír en canciones como “Pitorro de coco”, “Lo que le pasó a Hawái” y “Café con ron”, hace parte de la cultura puertorriqueña en medio de parrandas y celebraciones. El güiro, también conocido como “güícharo”, nació del guajey taíno, según contó Amador Medina, exdirector del Programa de Música del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), al medio Platea.

Este instrumento hace parte de la familia de la percusión y de los raspadores. Se sabe que culturas africanas también tenían instrumentos similares al güiro y que pudieron influenciar su forma contemporánea. Se cree que era utilizado en ceremonias taínas para atraer la lluvia, sin embargo, esto es más una leyenda que un hecho.

“El güiro es un símbolo de nuestra puertorriqueñidad, pero también de nuestra antillanía. Es un símbolo de cómo Puerto Rico, República Dominicana y Cuba tienen una base en común y podemos ser diferentes en la superficie, pero en el fondo somos el mismo pueblo”, aseguró Medina.

El güiro puertorriqueño se hace con el vegetal marimbo, con un rayado delgado y un varillero con un mango de madera y puntas de metal.

El cuatro

El cuatro puertorriqueño ha sido denominado como el instrumento insignia de la música de la isla. Con cinco cuerdas metálicas dobles, es más pequeña que una guitarra y tiene una forma parecida a la de un violín. “Se utiliza principalmente para tocar música jíbara, la música country de Puerto Rico. Este instrumento parecido a una guitarra es exclusivo de Puerto Rico, aunque existen otros similares en Latinoamérica”, reseño la Revista Smithsonian.

Este instrumento tiene su origen en los laúdes que llegaron a través de los españoles en los siglo XVI y XVII. Para los siglos XIX y XX, este instrumento fue llevado por los jíbaros desde las haciendas hacia las ciudades y se consolidó como instrumento nacional hacia 1920.

“La mayoría de los inmigrantes que abandonaron Puerto Rico a finales del siglo XIX y principios del siglo XX eran de origen y tradiciones rurales. El sonido del cuatro les ayudaba a recrear su hogar, ya fuera que estuvieran en una plantación de azúcar hawaiana o en un barrio de Chicago”, escribieron en la revista.

El cuatro suele escucharse en la música jíbara y también se oye en la música plena.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖