La historia que inspiró “El ejército ciego”, de David Toscana, ganadora del Premio Alfaguara

David Toscana ha sido galardonado con los premios José María Arguedas, Antonin Artaud, Colima, José Fuentes Mares, Xavier Villaurrutia, Elena Poniatowska, Mazatlán y Bienal de Novela Mario Vargas Llosa.

Esta semana se dio a conocer a un nuevo ganador del Premio Alfaguara de novela, que reconoce algunas de las obras más destacadas escritas en castellano. En esta ocasión, fue el escritor mexicano David Toscana quien se llevó los aplausos por su novela “El ejército ciego”.

El jurado, presidido por el escritor Jorge Volpi, decidió otorgarle este reconocimiento a la obra del regiomontano tanto por su carácter estilístico y literario como por la originalidad de su tema. En el acta, la destacaron como “una fábula oscura y poderosa” que se aleja “del relato histórico convencional para ofrecer una lectura simbólica, casi mítica, sobre la guerra, el poder y la resistencia”.

“El ejército ciego” cuenta la historia de una batalla feroz en Klyuch que termina con una decisión despiadada del vencedor. El emperador bizantino Basilio II, tras derrotar al ejército búlgaro, ordena arrancar los ojos de los quince mil soldados enemigos, dejando tuerto a uno de cada cien hombres para que guíen a los ciegos de regreso a casa. La novela sigue el camino de estos hombres sumidos en las tinieblas que emprenden su camino a tientas de vuelta a la capital búlgara.

“¿Qué es lo que quería imaginar a través de esta novela? Lo que se puede ver cuando no se tiene ojos”, contó Toscana en la ceremonia de entrega de este premio. Pero uno de los puntos que resaltó el autor durante este evento fue que la novela no salió únicamente como producto de su imaginación, sino que fue inspirada por un misterioso párrafo que encontró en una crónica escrita hace más de un milenio.

“Buena parte de la historia parte de un párrafo de un libro del cronista bizantino Ioannes Scylitzes. (...) Este libro, que se llama el Skylitzes Matritensis, es una crónica de 250 años del Imperio Bizantino y la novela parte solamente de un párrafo muy misterioso que es el que cuenta lo que mencionas”, afirmó señalando a Volpi quien un momento antes había explicado el argumento de esta novela sobre la decisión de Basilio II.

El libro, según relató el autor, se encuentra en la Biblioteca Nacional de España en una edición ilustrada que representa una de las piezas más destacadas y misteriosas de la colección.

Pero hubo otro acontecimiento que puso a andar la creación de esta novela, según contó Toscana. “Alguien que me azuzó para escribir esta novela, a través de un texto, fue otro historiador polaco que se llama Paweł Jasienica. Él estudió mucho la historia de Bulgaria, pero cuando llegó a este pasaje en un libro de los años 60 dijo: ‘Este no es material para un historiador, es material para un novelista’. ¿Por qué? Porque finalmente no se sabe nada y hay que imaginarlo”, concluyó el autor.

Fueron estos hechos los que pusieron a andar esta historia, que ahonda en las vidas de los integrantes de este ejército derrotado y que se cuenta a través de la pluma de un escriba también invidente.

La novela llegará a Colombia y a todos los países de habla hispana el próximo 26 de marzo.

