David Toscana, Premio Alfaguara 2026 por su novela “El ejército ciego”

David Toscana ya ha recibido otros importantes reconocimientos como el Premio Xavier Villaurutia y el Premio Bienal Mario Vargas Llosa. Foto: Getty Images - Ulf Andersen

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este martes se dio a conocer la novela ganadora del XXIX Premio Alfaguara 2026, uno de los galardones literarios más prestigiosos otorgados a una obra inédita escrita en español. Este año, la obra ganadora fue “El ejército ciego”, del escritor mexicano David Toscana.

“A partir de un hecho histórico del siglo XI en el que Basilio II, emperador de Bizancio, ordena cegar a 15.000 soldados búlgaros, el autor crea una fábula oscura y poderosa, alejándose del relato histórico convencional para ofrecer una lectura simbólica, casi mítica, sobre la guerra, el poder y la resistencia”, se lee en el acta del jurado.

David Toscana (Monterrey, México, 1961) es conocido por otros libros de cuentos como “Lontananza” (1997) y “Brindis por un fracaso” (2006), al igual que por novelas como “Las bicicletas” (1992), “Estación Tula” (1995), “Santa María del Circo” (1998), “Duelo por Miguel Pruneda” (2002), “El último lector” (2005), “El ejército iluminado” (2006), “Los puentes de Königsberg” (2009), “La ciudad que el diablo se llevó” (2012), “Evangelia” (2016), “Olegaroy” (2017) y “El peso de vivir en la tierra” (2022).

Además, formó parte del International Writing Program de la Universidad de Iowa y del Berliner Künstlerprogramm y ha sido galardonado con los premios José María Arguedas, Antonin Artaud, Colima, José Fuentes Mares, Xavier Villaurrutia, Elena Poniatowska, Mazatlán y Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. Su obra ha sido traducida a diecisiete lenguas.

“No pensé mucho en nuestra época”, afirmó el Toscana ante una pregunta de Jorge Volpi, escritor mexicano encargado de presidir el jurado calificador de este año y él mismo ganador de este premio por su libro “Una novela criminal”. sobre cómo podía este libro hablar sobre nuestro mundo contemporáneo.

“Sé que las novelas piensan por sí solas. Una vez que uno crea una alegoría, una metáfora, una historia, unos personajes y eso lo sustenta en las raíces clásicas de la literatura, la novela va a hablar por sí misma. Aunque escriba una novela de un evento que ocurrió hace 1012 años, sé que necesariamente habla de nuestra época”, agregó el más reciente ganador del Premio Alfaguara.

La decisión fue anunciada por el mismo Volpi en una ceremonia celebrada en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en Madrid.

Esta novela fue escogida de entre 1.140 manuscritos, de los cuales 524 provinieron de España; 171, de Argentina; 169, de México; 109, de Colombia; 62, de Estados Unidos; 49, de Chile; 34, de Perú, y 22, de Uruguay.

David Toscana recibirá USD 175.000, una escultura de Martín Chirino y su obra será publicada el próximo 26 de marzo de manera simultánea en todos los países de Hispanoamérica, por supuesto, bajo este mismo sello editorial.

Núria Cabutí Brull, CEO de Penguin Random House en España, Portugal y América Latina, fue la designada para dar el discurso de apertura del evento. “En medio del ruido, la lectura nos ofrece algo muy valioso: un espacio de pausa, de reflexión y de comprensión”, afirmó durante su intervención.

“Ha sido una deliberación muy intensa. Había muy buenas novelas en esta fase final y sí hubo una discusión muy interesante, muy literaria. Pero quedamos también muy satisfechos con el resultado”, afirmó Volpi, horas antes del anuncio.

“Es una novela muy literaria con un tema poco convencional, pero que, al mismo tiempo, creo que fascinará a muchísimos lectores”, agregó Volpi.

Junto a él estuvieron en la deliberación las también escritoras Agustina Bazterrica y Brenda Navarro, el periodista Óscar López, la scout y programadora cultural Camila Enrich y la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes.

Este premio busca expandir la difusión de la literatura escrita en español de ambos lados de Atlántico y ese ha sido su propósito desde esa primera edición que se celebró en 1965.

Aunque poco después de eso el premio decayó, tres décadas más tarde el periodista y escritor Juan Cruz, entonces director literario de Alfaguara, decidió rescatarlo y desde 1998 este premio sigue firme en su objetivo de promover la literatura en lengua castellana. Ellos mismos estiman que este premio suma ya más de tres millones de lectores que han podido disfrutar de las obras ganadoras.