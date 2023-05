La lectura en los jóvenes, un mundo en constante crecimiento (Opinión)

Imagen de referencia.

Las ciudades colombianas pueden leerse o vivirse de diferentes maneras, pues dentro de ellas la cultura crece día a día. Son atmosferas o cajas de Petri en las que terminan pasando los experimentos culturales más interesantes. Hice el ejercicio y comencé a preguntarle a algunas personas sobre los jóvenes y la lectura. Las opiniones se dividieron. Mientras, por un lado, respondieron que la lectura en Colombia sigue siendo para pocos y que los libros son un producto poco valorado, otros argumentos dieron cuenta sobre la afición de los jóvenes al mundo literario y cultural del país.

Hoy, 2 de mayo, se termina la Feria del libro de Bogotá versión 2023, así que revisemos las cifras de 2022, año en el que la Filbo alcanzó 517.000 visitantes. Por su parte, la Fiesta Internacional del Libro y La Cultura de Medellín, alcanzó 504.000 visitantes, con un recaudo de 6.647 millones de pesos.

Otra de las dimensiones en las que hay un interés por fomentar la lectura es en la educación, pero para muchos, los centros educativos deberían dejar de lado lecturas como El Quijote o La celestina. Argumentan que, si bien son libros con un alto nivel de importancia literaria, no son la mejor manera de acercar a los jóvenes a este hábito. Y es que es posible trabajar varios conceptos a través de un libro juvenil o, incluso, desde la novedad literaria, así que no proponen dejar de ver los clásicos, sino encontrar otra manera de entender y acercar a los niños y jóvenes a estas obras. Es decir, proponen no comenzar por estos títulos.

Las editoriales son prueba de ello y es que en la juventud han encontrado un nuevo público, un hecho que se ha podido evidenciar en las ferias y las extensas filas que se generan por la novedad de algún autor, al igual que las plataformas como YouTube, Instagram y Tik Tok, que están arrasando y, a su vez, transformando las formas en las que se consume el libro.

Para mí, la literatura es un placer. Aparece en el momento menos esperado, pero cuando sucede, es como si se hubiera necesitado desde el comienzo del mes, la semana o el día. Es como una oruga que avanza con pasos cortos, pero por momentos se estira. De alguna manera, llega a ser metamórfica y con ello atrapa al lector. Los jóvenes no le temen a nada y la literatura tampoco, por eso creo que la han aprendido a amar. Ha creado esos mundos donde todo puede pasar y donde, quizá, la fantasía o la ciencia ficción rozan el mundo de la realidad.

Además, el mundo de los jóvenes se desarrolla a través del deseo por transformar algo, por cambiar el mundo con nuevas creaciones. Estas son las pulsiones que en Colombia han generado una explosión de cultura. Proyectos de fomento de la lectura como “Medellín en cien palabras” o “Bogotá en cien palabras” se han convertido en puentes que han logrado acercar la creación de aquellos jóvenes y sus creaciones con el exterior.

Por último, y como un intento de respuesta a la pregunta inicial del texto, resaltaría que, gracias a proyectos culturales de transformación social como el Plan ciudadano de lectura, escritura y oralidad, de la Alcaldía de Medellín, la juventud colombiana sigue conociendo y creando la nueva literatura para el mundo y encontrando nuevas maneras de leer la ciudad. Finalmente, respondería que la mayoría de los jóvenes en Colombia sí leen y apuestan por una promoción de la cultura.

