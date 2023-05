La línea de tiempo de la “crisis institucional de la cultura” en Barranquilla

"Desde mi despacho, he estado presta a atender a todo aquel que solicita una cita o reunión", dijo María Teresa Fernández, secretaria de Cultura de Barranquilla, en entrevista para El Espectador. Foto: Alcaldía de Barrranquila

“Alcalde Jaime Pumarejo, secretaria María Teresa Fernández, no nos ignoren más”, dijo la realizadora audiovisual Laly Malagón en un video que se publicó el pasado sábado, 27 de mayo, en el que exigió explicaciones a la alcaldía y la Secretaría de Cultura de su ciudad, sobre el Portafolio de Estímulos para el sector cultural en la vigencia 2022. Este estímulo, llamado Germán Vargas Cantillo, se puso en marcha en 2017 y, según varios beneficiarios, sirvió como “dinamizador de espacios culturales y de artistas que contaron con apoyo para crear obra”.

Hoy, 30 de mayo, y durante la rendición de cuentas, se anunció una inversión por $1.500 millones para las artes en 2023. La convocatoria se iniciará el jueves 8 de junio y estará abierta hasta el 7 de julio. Pero esta noticia se da en medio del ánimo crispado por parte del sector cultural local, que está pidiendo explicaciones sobre lo que ocurrió con los dineros que se habían pensado para este portafolio en 2022, pero que no se entregaron. Por eso es que este mecanismo volvió a ser un tema de conversación entre los artistas: no saben qué pasó con estos dineros.

En 2022, la herramienta y sus apoyos se anunciaron, pero después desaparecieron. Para explicarlo, Malagón y otro grupo de artistas y gestores realizaron la trazabilidad de lo que ocurrió con estos anuncios y estos recursos, que intenta explicar las razones de su preocupación con respecto a los dineros de la cultura de su ciudad.

Para comenzar, habría que tener en cuenta un anuncio: el 23 de febrero de 2022, el alcalde Jaime Pumarejo habló de la recuperación del Parque Cultural del Caribe, con una inversión de más de $20 mil millones en obras de remodelación. Todo esto con acuerdos entre el distrito, la Gobernación del Atlántico, la Fundación Santo Domingo y la Cámara de Comercio de Barranquilla. Se expuso como un logro ya ejecutado, pero en ese momento, hasta ahora contaban que se iniciarían las obras.

En junio de 2022, el grupo cultural Luneta 50 solicitó apoyo económico del Distrito para el Festival de cuenteros El Caribe cuenta, pero la Secretaría de Cultura de Barranquilla contestó (a través de dos cartas enviadas en distintas fechas) que no entregarían ningún apoyo porque esos recursos se destinarían a una convocatoria de estímulos y concertación que anunciaría a sus ganadores en septiembre. Según los artistas, esa convocatoria nunca se realizó, y el Festival tampoco recibió recursos. También aseguran que la bolsa presupuestal llamada “Agenda de ciudad”, que promovía eventos como el festival en cuestión, además de Cine a la calle o el Salón del autor audiovisual, tampoco se usó o se abrió en el mismo año.

En una carta enviada en septiembre de 2022 (esta y todos los demás documentos fueron recolectados por el grupo de gestores y artitas que exigen explicaciones), pidieron a la Secretaría de Cultura una rendición de cuentas de los dineros de la cultura, a lo que la entidad respondió que ya se había hecho una en mayo del mismo año, además de que los informes de la gestión eran públicos. En una entrevista para Bluradio, María Teresa Fernández dijo que, además, los dineros destinados para la cultura en 2022, se invirtieron en el Parque, pero de esta afirmación, se genera otras pregunta: ¿qué tienen que ver los dineros que se invertirían en el parque con el Portafolio? ¿Por qué cuando se anunció que sí habría Portafolio, las obras para el parque no fueron un impedimento?

Las explicaciones comienzan a enredarse más cuando, después de haber contestado que no se apoyaría el Festival de cuenteros porque los dineros se entregarían a través de unas convocatorias, le comunican a un ciudadano que, finalmente, no las realizarían ni tendrán apoyos concertados.

“Cabe anotar que desde esta Secretaría adelantamos toda la gestión correspondiente para iniciar las convocatorias oportunamente, pero por situaciones ajenas a nuestras competencias no pudimos desarrollarlas. En estos momentos nos encontramos revisando alternativas de apoyo con sujeción a las normas existentes y continuando con la gestión para retomar las líneas de estímulos en 2023″, concluye la carta firmada por la secretaria de Cultura y enviada el pasado 7 de septiembre de 2022 a Andrés Gómez Castaño.

“El programa es finito y hemos priorizado otras inversiones, entre esas, el rescate del Parque Cultural del Caribe (9 mil millones de pesos). La Estampilla Procultura se afectó por las consecuencias de la pandemia y de ahí sale la plata”, dijo la Secretaria de Cultura.

Varios interrogantes sobresalen a medida que se va revisando la situación a partir de 2017, año en el que se comenzó a implementar el estímulo, hasta 2022, tiempo en el que dejó de abrirse. Por ejemplo, la Secretaría asegura que, a causa de la pandemia, no se abrió el portafolio en 2022, pero en 2021 sí lo hicieron: $2.300 millones de pesos que beneficiaron 469 proyectos y cerca de 2.340 artistas, según datos del Distrito.

Los artistas se preguntan por qué, por mencionar solo un ejemplo, sí ha habido dinero durante todos los años en cuestión, para el Carnaval de Barranquilla, que reconocen como un evento valioso para la ciudad, pero no como el único que se produce y genera escenarios, obras y conversaciones culturales en la ciudad. También se preguntan por qué, cada vez que se les pregunta por dineros para la cultura, hablan de la recuperación del Parque Cultural del Caribe, pero esas obras, para ellos, siguen sin evidenciarse, por lo menos aparentemente.

“Tengamos en cuenta que 2022 fue un caso fortuito en el que el recaudo de la Estampilla procultura no fue acorde a la proyección. Por la naturaleza finita del mecanismo no fue posible disponer de recursos para las convocatorias, sin embargo, ya contamos, nuevamente, con Portafolio de Estímulos. Si miramos en retrospectiva los demás años de esta vigencia, la inversión en el Carnaval es inferior a la gran inyección de apoyos que se realizan desde la Secretaría en diferentes programas de formación e impacto social para el impulso del arte, la cultura y los talentos”, dijo Fernández para este diario.

Aclaró, además, que para el distrio, el Carnaval de Barranquilla es un importante motor para la economía general de la ciudad, y que a través de los recursos del Portafolio de Estímulos, no solo se impulsa la participación de los hacedores de la fiesta – sus protagonistas- sino que también se materializa una “robusta agenda festiva que se convierte en el mayor atractivo para el turismo e inversión de capital en la ciudad, durante los días de pre-carnaval y Carnaval”.

La Secretaria concluyó el cuestionamiento sobre el Carnaval aclarando que la última edición de la fiesta significó un movimiento económico superior a los $500mil millones de pesos y que tanto la entidad que ella lideraba, además de la alcadía y la gobernación, tenían el compromiso de garantizar la preservación y la salvaguarda de la fiesta por tratarse de un patrimonio oral e intangible de la humanidad.

La Secretaria de Cultura de Barranquilla, María Teresa Fernández, habló para El Espectador sobre las preguntas formuladas a lo largo del texto:

Dicen los artistas que al “Festival de Cuenteros El Caribe cuenta” no se le apoyó en 2022 debido a que los dineros se entregarían a través de una convocatoria de estímulos, que tampoco se abrió durante el mismo año. ¿Por qué no se realizó la convocatoria?

Desde el año 2021, el Distrito decidió entregar el dinero de apoyos a eventos e iniciativas que impulsan la agenda cultural de la ciudad, a través de convocatoria pública de apoyos concertados, esto para garantizar la democratización en la asignación de recursos. Si bien durante 2020 y 2021 tuvimos nuestra oferta de estímulos para acompañar al sector de artistas, creadores y gestores culturales en medio de la emergencia, en 2022 hicimos una pausa en la entrega de estos estímulos.

En junio de 2022 ustedes dijeron que sí habría Portafolio y en septiembre se retractaron, ¿por qué? Dijeron que se debió a situaciones ajenas a sus competencias, ¿cuáles situaciones?

Porque la fuente de financiación de estas bolsas se vio afectada como consecuencia del declive económico que vivo el mundo, y del que aún no nos recuperamos. Aún padecemos los valles de la dinámica económica a causa del confinamiento por el COVID-19.

¿No hubo dineros para la cultura durante este tiempo?

En este periodo no se desentendió la responsabilidad con la cultura y el arte: permanecieron abiertos los programas de formación artística del distrito “Casas Distritales de Cultura” y la Escuela Distrital de Arte y Tradicionales Populares, EDA, a través de los cuales atendimos a miles de barranquilleros. Se atendió un importante clamor de la ciudadanía, que reclamaba la recuperación del parque cultural del Caribe, así que hicimos un esfuerzo enorme para adquirir los terrenos del Museo de Arte Moderno y del Parque, que estaba en propiedad y manos del sector privado, y que había dejado de funcionar por dificultades económicas.

Ustedes sostienen que, a causa de la pandemia, no se abrió el portafolio en 2022, pero en 2021 sí lo hicieron: $2.300 millones de pesos que beneficiaron 469 proyectos y cerca de 2.340 artistas… ¿Por qué sí hubo dinero en 2021 y no en 2022?

La pandemia y la reactivación económica posterior al confinamiento demandó una importante inversión por parte del distrito para atender los múltiples frentes que se vieron golpeados. En el momento de la emergencia, no abandonamos a nuestros artistas y entregamos recursos por un orden de $12.268 millones de pesos, a través de 10 convocatorias, entre 2020 y 2021, lo que significó un gran esfuerzo para garantizarles ingresos en medio de la emergencia y reactivación. Los efectos de la pandemia no solamente se percibieron en el año 2020 y el siguiente, estos se derraman en el tiempo. Todavía los seguimos percibiendo en las dinámicas de la economía.

Hay una queja generalizada: cada vez que se les pregunta por dineros para la cultura, hablan de la recuperación del Parque Cultural del Caribe, pero esas obras, para ellos, no han avanzado, ¿qué les diría?

Los recursos son finitos: si la Alcaldía de Barranquilla destina recursos para un tema, otros frentes salen afectados. Sobre la recuperación del Parque Cultural del Caribe, como ya hemos dicho, avanzamos en la compra de estos terrenos, entregando a la corporación Parque Cultural del Caribe recursos económicos. En la actualidad, se están realizando obras para finalizar la fase actual de construcción de la nueva sede del Museo de Arte Moderno. Es importante recordar que al estar en manos de un privado, es clave que la corporación que tiene la titularidad legal del Parque Cultural del Caribe, logre el cierre financiero de la primera fase de construcción de la nueva sede del Museo de Arte Moderno, para que la ciudad pueda seguir invirtiendo en la recuperación de esta infraestructura cultural, su renovación museográfica y, sobre todo, en la formulación del modelo de sostenibilidad que garantice que no vuelvan a pasar por este momento que hoy viven.

Pero le entendí que la ciudad adquirió los terrenos del Museo de Arte Moderno y del Parque, que estaba en propiedad y manos del sector privado...

No, para que pase a manos del distrito la corporación debe haber realizado el cierre financiero primero. Es nuestra meta, como la ha expresado el alcalde, que en el mediano plazo estemos reabriendo el Museo del Caribe.

El sector cultural de Barranquilla se queja de la ausencia de un canal de diálogo con la Secretaría de Cultura, ¿qué les responde?

Los canales de la Secretaría de Cultura están abiertos para el diálogo. Desde mi despacho, he estado presta a atender a todo aquel que solicita una cita o reunión. En lo corrido de la administración, he mantenido conversaciones con consejeros de áreas artísticas, miembros del consejo distrital de cultural, representantes de mesa de circo, representantes de ciudadanos por la cultura, de la red distrital de salas de teatro, incluso con ciudadanos o gestores que, en particular, han solicitado encuentros para conversar.

