“La mezcla entre cine y música creó una nueva complejidad”: Sebastián Zuleta

Sebastián Zuleta también trabajó en la edición musical de la película "El padre de la novia". Foto: Archivo Particular

¿Cómo fue trabajar en “Wish”, la película más reciente de Disney?

Fue increíble, fue un sueño para mí porque yo crecí con Disney, viendo El rey león, La sirenita..., todas estas películas. Llevo 16 años trabajando en Los Ángeles y hace más de cinco años empecé a tener una relación con Disney. No cabía de la felicidad cuando me llamaron para ser el editor de música de Wish, una película que celebra los 100 años de Disney Animation. Aparte de hacer la película, fue un sueño trabajar con las personas extraordinarias que hicieron parte del equipo.

¿Qué hace un editor musical en una película?

Es difícil de resumir, pero creo que usé varios sombreros durante el proceso. Por ejemplo, con Wish me involucré hace más de dos años, cuando aún estaba en desarrollo, y mi trabajo consistió en musicalizar escenas usando música de otras películas. Como todavía estaban escribiendo la historia, todo estaba en bosquejos. Ahí fui parte del equipo central de editores de música de Disney, donde musicalizamos y ayudamos a encontrar el tono, más o menos el estilo, y a vender para que pudiéramos desarrollar y llegar a la faceta final.

¿Cómo era esa faceta final?

Cuando empezamos a trabajar, ya estaba la animación más completa. Ahí empecé a trabajar con Dave Metzger, que fue el compositor, y acompañé todo el proceso de la música. Me encargué de coordinar, del estado de la música en todo momento, porque teníamos más o menos 70 minutos de material que había que componer en siete semanas, y grabar, producir y finalizar. Era el encargado de estar en todas las reuniones, estar pendiente de los ajustes y comunicarlo al compositor y al orquestador, estar durante la grabación y acompañar el proceso hasta la mezcla final.

¿Cómo es su proceso creativo para musicalizar una película?

El primer paso es encontrar el tono. Esto lo hago basándome en la historia, los personajes y la línea que queremos contar. Al principio buscamos otras bandas sonoras que nos recuerden esta historia. Exploramos qué sonidos, qué instrumentación, qué emociones vamos a vivir acá. Hay miles de estas que podríamos encontrar en la biblioteca y lo importante es reducir esa cantidad de información a algo que podamos usar. Después, nos mandan clips de las escenas que duran tres minutos, ahí no tienen música y, dependiendo de la emoción de la escena, agregamos melodías y con eso le damos forma. Estoy solo en el estudio encontrando esas diferencias y líneas. Después hablamos con los directores y ajustamos. Así hacemos una película en la que Disney se demora unos cinco años.

¿Cuál es su parte favorita del proceso y por qué?

Mi parte favorita es la grabación. En Wish grabamos a más de 96 músicos en los estudios de Fox por una semana. Antes de eso fueron dos meses en los que escuchábamos la música con las maquetas y recreaciones que hacen los programas de computador. Pero cuando realmente todo cobra vida es al trabajar con los músicos. Esta banda sonora fue muy bonita, porque grabamos a todos los músicos a la vez. Ahora se acostumbra mucho grabar solo cuerdas o percusión, pero aquí estábamos todos y sonaba como un concierto.

¿Cuál es su película favorita musicalmente?

Mi banda sonora favorita de todos los tiempos es Jurassic Park, compuesta por John Williams. Recuerdo que vi la película cuando tenía ocho años y primero tuve pesadillas. Me gustan los dinosaurios, pero hay algo de la música de esa película que me llega al alma y me hace sentir mucha felicidad, mucha nostalgia... En los proyectos que he trabajado, hay dos que puedo resaltar: Wish, porque es mi primera película como editor de música principal con Disney, y Encanto, también trabajé en ese largometraje y reunía muchas cosas. Por un lado, la animación es muy bella, pero también habla de Colombia y nuestra cultura.

¿Cómo fue su participación en “Encanto”?

En ese proyecto pude hacer cosas que nunca había hecho, como producir la música de uno de los tráileres. Contraté músicos y talento colombiano, también ayudé a producir una sesión de grabación con 12 cantantes colombianos de todas partes del país. Esa fue una experiencia interesante, porque, tras estar tan lejos de casa durante tanto tiempo, se sintió como volver a mi tierra al trabajar con talento colombiano y nuestro folclor.

¿Cómo ve la relación entre música y cine?

Creo que se complementan muy bien. Por mucho tiempo hubo cine sin sonido y funcionó, uno puede contar historias de esa forma. Cuando se cansaron, se creó una profundidad nunca antes vista. Y es que toda la experiencia de meterse y suspender la realidad al entrar en esa historia se vuelve mucho más grande y nos permite ir a partes a donde no hemos ido antes. Es supremamente mágico. El hecho de que, por ejemplo, veamos una imagen, pero la música cuente otra historia completamente distinta, nos regala una complejidad que no tendríamos de otra forma.