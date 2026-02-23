La obra de Beatriz González llega a Londres con su mayor exposición en Europa

La “Maestra” falleció el 9 de enero de este año. La exposición estará en la Galería de Arte del Barbican, del 25 de febrero al 10 de mayo de 2026.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Barbican, centro artístico ubicado en Londres, presentará una exposición retrospectiva del legado de Beatriz González, artista colombiana que falleció el 9 de enero de este año. Esta exposición reúne más de seis décadas de trayectoria—desde 1960 hasta la actualidad—y será la primera exposición individual de la pintora en Reino Unido.

La muestra estará en la Galería de Arte del Barbican, del 25 de febrero al 10 de mayo de 2026. Este espacio se constituye como la mayor exhibición de la obra de González que se ha realizado hasta el momento en Europa.

“Estamos encantados de presentar la primera exposición individual de Beatriz González en el Reino Unido, cuya obra y práctica innovadoras han influido en generaciones de artistas y pensadores de todo el mundo. La prolífica práctica de González habla de experiencias de conflicto y comunión, duelo y memoria, y del poder que pueden tener las imágenes cotidianas, temas que siguen resonando hoy entre audiencias globales”, manifestó Shanay Jhaveri, jefe de Artes Visuales del Barbican.

Con más de 150 obras, la muestra abarca desde pinturas hasta esculturas e intervenciones sobre muebles, cortinas y papel tapiz realizadas por González. Cada uno de estos objetos permiten un acercamiento a los aportes que la artista dejó en el mundo de la gráfica, así como su interés por temáticas sociales, principalmente difundidas a través de medios de comunicación.

Un ejemplo de esto es la serie de “Los suicidas del Sisga” que comienza el recorrido por la trayectoria de Gónzalez. Estas tres pinturas reinterpretan una imagen de crónica roja publicada en El Tiempo y El Vespertino, que mostraba a dos amantes que decidieron morir juntos en la represa del Sisga.

Este enfoque mediático también incluyó personajes de la cultura occidental como Beethoven, la Reina de Inglaterra, el papa y Jackie Onassis Kennedy. Todas estas figuras fueron retratadas por González en serigrafías, las cuales harán parte de esta exposición.

Este recorrido continúa por la década de los setenta. En este periodo, sus obras exploraron las posibilidades que surgen a partir de objetos y muebles adquiridos en distintos mercados de pulgas. Por ejemplo, los asistentes podrán apreciar un perchero, cuyo espejo fue reemplazado por la versión de González de “La Mona Lisa”.

A partir de los ochenta, el arte de la colombiana ahondó en su enfoque político, lo que la llevó a realizar obras como “Decoración de interiores”, una cortina que reproducía la imagen del expresidente Julio César Turbay Ayala en una fiesta, reflexionando así sobre la relación entre espectáculo y poder.

Su preocupación por el contexto colombiano y por las víctimas de la violencia continuó en los noventa, con creaciones como “Entierro en el Museo Nacional” y “Las Delicias”. Además de estas obras, la galería también contará con “A Posteriori”, una instalación inspirada en “Auras anónimas”, intervención que realizó en el Cementerio Central de Bogotá como homenaje a las víctimas del conflicto.

Esta retrospectiva es uno de los principales eventos que marcarán la temporada de primavera del Barbican. La exposición es coproducida por la Pinacoteca de São Paulo, el Barbican y el Astrup Fearnley Museet de Oslo. En el caso del espacio londinense, la curaduría fue realizada por Lotte Johnson y Diego Chocano.

Junto con esta muestra, se presentará una nueva publicación que recoge 300 imágenes de las creaciones de González, así como textos sobre su obra, escritos por Estrella de Diego, Cecilia Fajardo-Hill, Julieta González, Lotte Johnson y Miguel A. López. También se incluyeron reflexiones de los artistas Luis Caballero, Amalia Pica y José Alejandro Restrepo.