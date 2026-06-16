La oscuridad en la belleza: reseña de “La cronología del agua” (Opinión)

"La cronología del agua" se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Cannes, en 2025. Foto: Scott Free Productions

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La belleza, en ocasiones, se esconde en el misterio, en los rincones donde la luz apenas se atreve a entrar, o donde la oscuridad del ser humano la cubre a toda costa. Sin embargo, tras un largo y tortuoso recorrido lleno de experiencias, también puede transformarse en algo distinto de lo que se pensó al inicio: la propia experiencia de vivir.

La actriz estadounidense Kristen Stewart, luego de interpretar variados papeles en títulos como Speak (2004) o Spencer (2021), debuta ahora como directora con una película titulada La cronología del agua.

La cinta adapta las memorias de Lidia Yuknavitch dentro de un lenguaje confesional y experimental, donde la experiencia íntima se convierte en materia estética. Stewart traduce la escritura fragmentaria y visceral de Yuknavitch a un lenguaje audiovisual capaz de sostener la tensión entre el cuerpo que carga la memoria y el trauma.

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La película evita la linealidad y, gracias a ello, Stewart articula episodios que funcionan como pulsiones emocionales más que como capítulos narrativos. Desde el inicio propone las emociones como texturas y las alinea con una realidad violenta donde el abuso tiene lugar, exponiendo una personalidad sin terminar, marcada por una tácita pero violenta falta de apoyo materno que la va deconstruyendo por dentro.

Stewart apuesta por una estructura líquida, donde el montaje se asemeja a corrientes que se entrelazan y se disuelven. Esta decisión transmite la sensación de deriva que caracteriza la obra literaria, impulsada por el dramatismo y el dolor de Lidia (Imogen Poots), oculto en la inocencia de su niñez y manifestado abruptamente en un despertar autodestructivo.

“¿Cuántos kilómetros se necesitan para nadar hacia sí misma?”, se pregunta Lidia, buscando algún sentido, algún norte donde descansar, pues su única guía ha sido la culpa y la rabia hacia sí misma y hacia su entorno, en una búsqueda de respuestas que nunca tardaron en llegar.

Stewart presenta al espectador imágenes granuladas, texturas y planos medios que exponen por completo la sensación de cada escena. La intención es aún más íntima, recordando por momentos las texturas de la directora británica Andrea Arnold en Bird (2024), pero haciéndolas más personales y dolorosas.

La dirección de fotografía de Corey C. Waters adapta tonos fríos y texturas húmedas, reforzando la presencia del agua como metáfora de transformación y pérdida. Este recurso constante aporta desarrollo a personajes como Claudia (Thora Birch), la hermana de Lidia.

El uso de planos cerrados sobre el cuerpo nunca resulta esporádico. Incluso en escenas violentas, transmite sensibilidad y amplifica la lectura desde las cicatrices, la respiración y la piel, convirtiendo la corporalidad en archivo de memoria. Stewart demuestra que sabe capturar la vulnerabilidad sin caer en el morbo, pero sí en el dolor.

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La película destaca también por su banda sonora experimental, compuesta por Paris Hurley. La música fusiona lo clásico con elementos electrónicos y post-punk. Además de la partitura original, incluye canciones como Oh My Darling, Clementine y Dolphins, que sintetizan las emociones de cada escena, logrando un manejo del drama sin excesos.

La protagonista encarna con crudeza la lucha entre autodestrucción y supervivencia. Su actuación oscila entre la contención y el estallido, reflejando la tensión interna de un personaje que se rehace constantemente. El elenco secundario cumple un papel funcional, pero es la presencia central la que sostiene el peso emocional del relato.

La película no busca ser una transcripción fiel del libro, sino una traducción sensorial. Stewart entiende que la fuerza de Yuknavitch reside en la escritura como flujo, y por ello privilegia la experiencia atmosférica sobre la narración convencional. La adaptación es honesta: respeta el espíritu de la obra al tiempo que se permite licencias cinematográficas.

La cronología del agua es un debut ambicioso que revela a Stewart como una cineasta interesada en explorar la intimidad desde un lugar poético y político.

Puede que la fragmentación de las imágenes no resulte amable para todo espectador, especialmente para quienes buscan una narrativa convencional. Sin embargo, la apuesta estética de la directora convierte la obra en un ejercicio cinematográfico valioso. Es una película que se construye desde la sensación, impulsada por una trama potente, e invita a pensar el cine como un espacio de memoria líquida con la oscura belleza que, en ocasiones, el ser humano lleva por dentro. ¡Salud!

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