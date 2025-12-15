La película colombiana “Un poeta” ganó cuatro premios en el Festival de Cine de La Habana

"Un poeta" se estrenó el pasad0 19 de mayo en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Foto: Ocúltimo & Medio de Contención Producciones

La 46° edición del Festival internacional de Cine Latinoamericano, también conocido como Festival de Cine de La Habana, tuvo lugar entre el 4 y 14 de diciembre de este año, en el reconocido cine Charles Chaplin.

En este evento, la película colombiana “Un poeta”, dirigida por Simón Mesa, fue una de las grandes galardonadas de la jornada con cuatro premios Coral.

Entre ellos se encuentran: Mejor largometraje de ficción; Mejor Actuación Masculina, para Ubeimar Ríos; el Premio Don Quijote, de la Federación Internacional de Cine Clubes; y el Signis, otorgado por la Asociación Católica Mundial para la Comunicación.

Desde su estreno, esta producción colombiana ha recibido otros reconocimientos internacionales este 2025, como el Premio Especial del Jurado en la sección “Un Certain Regard” del Festival de Cannes, el Premio a Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Antalya y el Bright Horizons Award del Festival Internacional de Cine de Melbourne (MIFF).

Otra de las destacadas de la noche fue la película brasileña, “El agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho. Este filme, nominado a tres categorías en los Globos de Oro, se llevó cinco premios Coral a Mejor Dirección, Guion, Edición, Dirección artística y Música Original.

Para esta edición, se seleccionaron 222 obras de 42 países y México contó con un lugar destacado en este encuentro, ya que la organización le otorgó el premio Coral de Honor a los Estudios Churubusco, por su aniversario 80, y al actor Gael García Bernal.

Por último, el festival no estuvo exento de polémicas. El director cubano Fabien Pisani fue objeto de tensiones ideológicas. El festival accedió a proyectar “En la caliente. Historias de un guerrero del reguetón”, un filme que habla sobre la censura del gobierno cubano frente a las expresiones del reguetón en los años 90.

Sin embargo, su otra producción, el documental ‘Para vivir. El implacable tiempo de Pablo Milanés’, fue rechazada para su proyección dentro del festival.

“Yo creo que lo que más molesta de él (Pablo Milanés) es la sinceridad (...). Habla sin resentimientos, es alguien que está cabrón con cosas que él considera que traicionaron la propia historia de la revolución y (...) el sacrificio de este pueblo que le entregó todo y que, de pronto, al final, se quedó con muy poco”, dijo Pisani en una entrevista con EFE.

Pablo Milanés fue un cantautor que, junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola, es considerado como uno de los mayores exponentes de la Nueva Trova cubana y de la canción de protesta.

Milanés pasó de ser un defensor de la Revolución cubana a convertirse en un detractor del régimen de Castro, hecho que lo volvió una figura controvertida en el territorio cubano.

Sobre el Festival internacional de Cine Latinoamericano

El primer Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano tuvo lugar en 1979 y fue concebido como una continuación de otras apuestas regionales en el mundo del séptimo arte, como los festivales de Viña del Mar (1967 y 1969), Mérida (1968 y 1977) y Caracas (1974).

El mismo festival ha establecido que su propósito está direccionado al reconocimiento de obras que enriquezcan la identidad cultural latinoamericana y caribeña.