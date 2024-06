“La seda”, una recomendación literaria de Vanessa de la Torre

El Vademécum: un recetario sobre el arte y la cultura. Foto: El Espectador

Lecturas

Seda (1996), recomendación de Vanessa de la Torre

Sinopsis: La historia de un francés cuyo trabajo era suministrar huevos de gusanos de seda. Empieza con un hombre que atraviesa el mundo, y acaba con un lago que permanece inmóvil, en una jornada de viento. El hombre se llama Hervé Joncour. El lago, no se sabe. Se podría decir que es una historia de amor. Pero si solamente fuera eso, no habría valido la pena contarla. En ella están entremezclados deseos, y dolores, que no tienen un nombre exacto que los designe. Esto es algo muy antiguo. Cuando no se tiene un nombre para decir las cosas, entonces se utilizan historias. No hay mucho más que añadir. Quizá lo mejor sea aclarar que se trata de una historia decimonónica: lo justo para que nadie se espere aviones, lavadoras o psicoanalistas. No los hay. Quizá en otra ocasión.

Lector: “Llegué a este libro porque me lo recomendó Ana Aragón, la librera de Casa Tomada. Es un libro corto, pero poderoso. Aguarda una historia de amor y reflexiones sobre la vida, los viajes, la atracción, la seducción, la fidelidad y las convicciones. Deja muchas inquietudes y algunas imagenes memorables sobre las pasiones entre un hombre y una mujer”, Vanessa de la Torre, presentadora, periodista y columnista.

Autor(a): Alessandro Baricco

Género: novela y ficción histórica

Aranjuez (2023), recomendación de Daniel Duque, exconcejal de Medellín

Sinopsis: Suena el teléfono temprano con la urgencia de las malas noticias y el narrador de esta historia, que bien puede ser o no ser el autor, escucha a su hermano anunciar que su padre está infartado de camino al hospital. Su padre, admirado y amado por él, había ido perdiendo la lucidez a manos de la ingrata vejez y ese olvido y esa mirada extraviada despiertan en el protagonista la necesidad de contar la historia de su padre, trabajador incansable y humilde y la del barrio que los vio crecer.

Lector: “Recomiendo Aranjuez de Gilmer Mesa, un libro que nos transporta a las calles de Medellín en los años 90, una época en la que la supervivencia era un desafío diario para los jóvenes. La ciudad enfrentaba una tasa de homicidios de más de 350 por cada 100 mil habitantes, y más de la mitad de las víctimas eran jóvenes entre 14 y 28 años. Con un estilo de prosa vívido y evocador, Mesa permite al lector visualizar cada escena con claridad, sumergiéndolo en una realidad cruda y conmovedora. Llegué al libro por mi admiración al autor, a quien he escuchado varias veces en distintos foros”, exconcejal de Medellín y docente universitario.

Autor(a): Gilmer Mesa

Género: ficción literaria

Morir es un país que amabas (2024), recomendación del editor del Newsletter de El Espectador

Sinopsis: ¿Puede el arte curar una herida ¿Cómo nos salva la belleza en una época de barbarie? ¿Puede el poema dar cuenta de la existencia, las ideas y el destino trágico de un hombre o una mujer que lucharon por un mejor país? Estas fueron algunas de las preguntas que los poetas convocados en Morir es un país que amabas se plantearon a la hora de abrazar y hospedar con su tinta el nombre de uno de los más de 400 líderes y lideresas asesinados en Colombia desde que se firmó el Acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en 2016 en La Habana, Cuba. Quizás se escribe poesía para construir lenguaje y tratar de asir una época, en este libro se escribió poesía también para dar esperanza.

Lector: “Cada líder social homenajeado en el libro cuenta con la fecha en que fue asesinado, así como también se menciona a qué comunidad pertenecía. Un poema por cada uno de ellos, un poema que hace memoria, que cuenta otro lado amargo de tantos que tiene la historia de Colombia, pero lo hace con ese énfasis en el que lo terrible alcanza a ser bello, alcanza a ser conmovedor. La tierra, los ríos, las ausencias, las ilusiones perdidas, las causas entorpecidas por la violencia. Los ángulos son miles, y este libro muestra eso también, que no hay una sola manera de narrar el conflicto, y que no es una sola la memoria, sino que son miles las que hay que evocar para que no quede en la dura impunidad lo hecho por todos aquellos que quisieron enfrentar los problemas de su territorio y murieron en nombre de ellos”, Andrés Osorio Guillot, editor del Newsletter de El Espectador. Lea la reseña completa aquí.

Autor (a): Eduardo Bechara Navratilova y Stefhany Rojas Wagner

Género: Poesía

En cartelera

Joven Vampiro Busca... (2023)

Sinopsis: Sasha es una joven vampiro con un grave problema: es demasiado sensible para matar. Cuando sus padres dejan de alimentarla, su vida corre peligro. Por suerte, Sasha conoce a Paul, un adolescente solitario con tendencias suicidas que está dispuesto a dar su vida para salvar a su nueva amiga. Pronto su acuerdo se convierte en una búsqueda nocturna para cumplir, antes de que amanezca, los últimos deseos de Paul.

Reseña: “La película obtuvo 12 nominaciones en los Canadian Screen Awards, incluida Mejor Película, en donde representó a la parte francesa de su país, la provincia de Quebec. La cinta sigue crea una nueva historia alrededor de estos personajes clásicos del horror. El filme, en palabras de su directora: ´nació de la necesidad de domar mis propias ansiedades acerca de la muerte. Junto con mi ambición de hacer una película de vampiros durante varios años, la idea de abordar este tema universalmente aterrador a través de la figura del vampiro rápidamente tomó fuerza´”. Lea el texto completo aquí.

Director(a): Ariane Louis-Seize

Género: Terror

¿Dónde ver?: Cine Colombia

Hermanas (2021)

Sinopsis: Cada año mis tías y mi madre, cuatro mujeres de clase media en sus 60, comparten las vacaciones juntas. Después de haber vivido amores y desamores, ninguna tiene pareja hoy en día. Así́, sin hombres alrededor, sus discusiones sentidas y llenas de humor sobre la vida y el amor, revelan un retrato íntimo y profundo de lo que significa ser mujer en la vibrante Colombia contemporánea.

Reseña: “Un filme feminista lleno de humor donde la madre y las tías son el eje central de la obra. Una obra que revela mujeres independientes y modernas, mujeres dignas, integras y fieles a sí mismas. En 77 minutos, la película presenta los fuertes lazos de hermandad entre Martha, María, Luz y Gloria”. Lea el texto completo aquí.

Director(a): Paola Ochoa

Género: Documental

¿Dónde ver?: Cinemateca de Bogotá

Yo vi tres luces negras (2024)

Sinopsis: José de los Santos (70) vive en un pueblo del litoral pacífico Colombiano. Desde pequeño aprendió las artes de los rituales mortuorios heredadas de sus ancestros. Tiene un compromiso con las ánimas del purgatorio quienes lo protegen y lo atormentan. De carácter fuerte y orgulloso, carga con el peso de no haber podido rezar y sepultar a su hijo Pium Pium, quien fue desaparecido hace un tiempo. Un día el espíritu de su hijo lo visita y le anuncia que el día de su muerte está cerca, señalándole que debe ir selva adentro para encontrar el lugar donde debe morir. Motivado por sus creencias y con la certeza de la muerte de su hijo, José de los Santos inicia un viaje por la selva para cumplir con su destino.

Reseña: ”Caminando por la selva y los municipios cercanos al litoral, el director comenzó a escuchar historias que giraban alrededor del ritual de muerte. El director empezó a escribir la historia, recogiendo además dos décadas de trabajos que hizo en la región del Pacífico. ´También lo coloqué en un contexto que vivía en ese momento la región tras la firma de los Acuerdos de Paz con las FARC, una nueva guerra se había desatado entre muchos grupos armados para controlar el territorio´, dijo Santiago Lozano, director del filme”. Lea aquí el texto completo.

Director(a): Santiago Lozano Álvarez

Género: Ficción

¿Dónde ver?: Cinemateca de Bogotá

En Escena

Exposición: Arturo Alape. El río de la memoria

La Biblioteca Nacional de Colombia presenta Arturo Alape. El río de la memoria, una muestra de archivo del intelectual caleño, representante mayor de la literatura testimonial en el país y autor de los libros El Bogotazo: memorias del olvido, La paz, la violencia: testigos de excepción y Diario de un guerrillero, entre otros. La exposición se inaugurará el 19 de junio, a las 5:00 p. m., y estará abierta hasta septiembre de 2024.

Las notas que tomó Alape cuando atestiguó el origen de las guerrillas, correspondencia, manuscritos que muestran el proceso para escribir sus libros, audios de entrevistas realizadas a personajes de la historia política y social de América Latina y su obra pictórica son algunas piezas de su vasto archivo que nutren la exposición.

Exposición: Materia y Memoria

En Casa Zirio, ubicada en Calle 80 # 12-55, podrá visitar la reciente exposición de Germán Botero, Materia y Memoria, donde el pasado y el presente convergen a través de la madera. Esta muestra exalta la virtuosidad de este elemento presentando esculturas que trascienden la materialidad. Cada pieza es un testimonio de la relación del artista con la madera.

El legado del modernismo subyace en las formas geométricas y la abstracción de las piezas, evocando influencias de referentes como Negret y Ramírez Villamizar. Botero emplea técnicas tradicionales de talla y torneado, así como modernas combinaciones de bronce y aluminio, haciendo de la madera un medio propio.

Exposición: Dignas Biografías, lo personal hace memoria marikona y colectiva

En el marco del mes del Orgullo, el Museo de Bogotá busca crear un espacio de diálogo intergeneracional con personas de los sectores LGBTIQ+. Se reconocerá su agencia individual mediante biografías y fotografías de las colecciones del Museo, observando los espacios de la ciudad como testigos de los cambios y resistencias de la población LGBTIQ+ en Bogotá. El lanzamiento de la exposición será este viernes 21 de junio.

Obra de teatro: La última luz

Texto ganador del Reconocimiento de Dramaturgia Teatral del Ministerio de Cultura 2020 y del 27th International Radio Playwriting Competition de la BBC de las Américas, y seleccionada por el programa Cimientos en el Teatro lati en 2022 en la ciudad de Nueva York. del dramaturgo Camilo Vergara bajo la dirección de Carlos Carvajal, se estrenará el jueves 27 de junio en el Teatro Charlot de Chapinero a las 8:00 p. m. La obra está protagonizada por Leonardo Martínez y Camila Valenzuela.

La historia se centra en la vida de Diego, un director de teatro en Bogotá que siente que su carrera y su vida están estancadas. En un momento crucial, decide escribir y dirigir una obra de teatro sobre un tema que ha reprimido durante años: la historia de sus padres, ambos activistas ambientales asesinados en la década de los noventa en Colombia, cuando él era solo un niño