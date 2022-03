La solidaridad es verdad, bien y belleza (Opinión)

El piloto, actor, médico y fundador de la ONG Solidaires, Enrique Piñeyro, con una familia ucraniana, en Varsovia, Polonia. Piñeyro es el comandante de un vuelo humanitario que partió el domingo 20 de marzo de Buenos Aires, Argentina, con destino a Varsovia, Polonia, para rescatar a unos cientos de ucranianos que escapan de la guerra y llevarlos hacia tres destinos dentro de Italia.

Recordemos que en agosto de 1980, el sindicato independiente Solidarność, liderado por Lech Wałesa, luego Premio Nobel de Paz, sacudió al mundo y condujo a la caída del comunismo.

La solidaridad que Polonia manifiesta a Ucrania, no es solamente un acto espontáneo, sino toda una filosofía de la convivencia y de la fraternidad. Los polacos a veces, hasta perjudicándose, viven y promueven los ideales según su gran tradición por los valores más nobles.

El sacerdote y filósofo polaco Jósef Tischner acompañó al movimiento sindical de solidaridad y formuló la famosa definición de esta virtud como la hermandad para los oprimidos, que se desarrolla bajo el principio de que uno tiene que llevar la carga de otro.

Esta concepción revivió ahora, cuatro décadas después, en toda su plenitud. Polonia le abrió las puertas por lo ancho a sus vecinos ucranianos.

En la historia, no se conocía un caso en el que, en dos semanas, un país acogiera a 2 millones de refugiados. Este gesto del pueblo polaco demuestra que es mucho más importante la vida de las personas que los cálculos económicos de engaños y argucias políticas. Una enseñanza para el mundo entero.

Tischner no era idealista y subrayaba la necesidad de promover la filosofía que diera respuestas a la realidad y a las experiencias acumuladas a través de los decenios.

En su ensayo Homo sovieticus desplegó su interpretación acerca del drama que viven los comunistas y los socialistas, obligados a afrontar el dilema entre la política y la ética. La historia demostró que el concepto comunista de trabajo es enfermo y es una enfermedad que deriva de la naturaleza del sistema.

Una amiga polaca, Dorota Kobierowska, ex-diplomática como Consejera de la Embajada de Polonia en Colombia me compartió una información que me parece importante divulgar:

Hasta hoy, como ya se ha difundido, más de 2 millones y medio de ucranianos entraron a Polonia. Sin embargo, hay que destacar que la movilización y solidaridad polaca nunca antes se había sido visto en tal magnitud.

El pueblo polaco refugia en sus casas a miles de familias ucranianas. Sin saber cuanto tiempo durará la guerra, pero se quedarán allí hasta que sea necesario.

Además, los refugiados NO tienen estatus de refugiados porque, en caso contrario, no podrían trabajar en Polonia. Las autoridades locales les asignan número de identidad personal y con eso tienen seguro médico, pueden trabajar y enviar a sus hijos a los colegios.

Dorota me dijo que no conoce persona polaca que no esté ayudando y dice: “Nosotros mismos cocinamos sopas calientes y las llevamos a las estaciones de trenes, para darles alimento a la gente que llega de Ucrania después de 30 horas de viaje o a veces más”.

Su testimonio me corroboró que, no habiendo guerra en Polonia, el ambiente que se respira es apagado y triste. Todos se sienten afligidos por la gente en Ucrania y además sienten miedo de que la situación ucraniana pueda extenderse a Polonia y toda Europa, cosa que ya Putin puso en la mesa entre una y otra conferencia. Los hechos anteriores dan veracidad a su estilo propio de calidad humana y reafirma su reserva cultural originaria de su Patria.

La libertad no es un fetiche y la humanidad no puede depender de la demagogia formada por algunos dirigentes políticos contemporáneos. El mundo no debe estar bajo el servicio de las nuevas las expresiones comunistas y tampoco de los matices fascistas como modelos totalitarios, que permean la actualidad, calando a las culturas y a las sociedades.

La idolatría exclusiva del hombre por el hombre solo promueve becerros de oro y banaliza los principios éticos y morales. Además, los desarrollos tecnológicos y avances científicos están para el servicio de la dignidad y no para su esclavitud y represión.

La solidaridad que nuevamente manifiesta Polonia al mundo evidencia el camino para reafirmar el valor de la persona humana y de la apropiada convivencia en la sociedad.