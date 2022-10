El poder de apagar pequeños fuegos a diario

Óscar Alonso también es publicista. Foto: Cortesía: Óscar Alonso

Usted comenzó “72 kilos” debido a una apuesta que hizo con unos amigos, quienes no creían que fuera capaz de bajar 20 kilos. Sin embargo, este proyecto no fue la clave del éxito de su meta, sino la creación de un “archienemigo”. ¿En qué medida también era su propio “archienemigo” el objetivo por vencer?

Claro… Es la creación de algo más grande que tú. Por ejemplo, decidir no comer algunas cosas o empezar a hacer ejercicio para bajar de peso, o enfrentar el aburrimiento o la poca gana de hacer un dibujo que resuma todo lo anterior. Es decir, tú eres tu propio enemigo. Lo positivo es que no tienes que ganarle a nadie más o competir con alguien externo, solo debes ser tu propio objetivo.

¿Qué le ha permitido en otros escenarios saber que usted es su propio objetivo por vencer?

Me ha servido para correr largas distancias, ese es el aspecto que más se asemeja a perder peso o a dibujar a diario. Esas tres facetas las pongo al mismo nivel. Compito contra mí todos los días: no hay nadie que vaya por mí a dibujar las viñetas, perder peso o salir a entrenar. Creo que eso es lo interesante y en donde está el poder: crear objetivos fáciles todos los días que puedas superar, trocear un problema grande en pedacitos pequeños.

Lo que acaba de decir me recuerda una frase que ha mencionado antes: “Entre más pequeño sea el fuego por apagar todos los días, más lejos vas a llegar”…

Aprender japonés es otra de las facetas en las que me he metido, y poco a poco lo he ido logrando. Entonces, leer una página diaria en japonés es como un pequeño fuego que debes apagar todos los días. No es muy complicado, pero hay que apagarlo, porque si no te quemas, y así serás un poco más experto frente al fuego de mañana; a mí me gusta verlo desde esa analogía. Si dices: hay que dibujar 3.000 viñetas o 5.000, sería muy complicado. Si dices hay que correr una maratón mañana o leer un libro en japonés o perder 20 kilos, también lo sería. En cambio, si lo troceas en “fueguitos”, que casi te reirías de lo pequeño que son, lo puedes hacer. Es decir, hay que intentar crearse pequeños hitos en la vida para ir construyendo tu propio camino. No se trata de esperar las cosas, sino de buscarlas, de ser proactivos. Y poco a poco te vas convirtiendo en tus acciones: en el momento que te pones a andar, ya eres un caminante; en el momento que te pones a dibujar, ya eres en un dibujante; en el momento que te pones a aprender japonés, ya eres un estudiante. Eso a mí me parece fascinante. (…) Todo tiene la belleza del día a día y hay que salir a buscarlo, no puedes esperar.

Le invitamos a leer: Festival Grita: quince años acercando el rock a los manizaleños

Sus viñetas son una especie de reflexión de su cotidianidad. ¿Cómo cree que sus mensajes también han ayudado a otros?

Me sobrepasa, sin duda, poder estar en mi casa dibujando lo que me apetece y ver que la viñeta de ayer le ha servido a alguien para contar cómo se siente o su estado de ánimo, o para resolver un problema o recapacitar por su forma de actuar, eso me parece inigualable. Recibo muchas historias que incluso son material para un libro. Me siento abrumado por todas las cosas buenas y el cariño que recibo de vuelta sin quererlo, porque las viñetas son casi que observaciones que hago para mí, de cosas que me gustaría corregir o resaltar. Y, de repente, todo eso vuelve multiplicado por millones.

¿Y hay algún testimonio en particular que lo haya marcado?

Hay muchísimos. Hace poco recibí un mensaje sobre un abuelo que le había regalado uno de mis libros a su nieto, pero al poco tiempo falleció. Entonces, su nieto me escribió y me dijo que cada vez que veía una de mis viñetas se acordaba de su abuelo. Me hace mucha ilusión poder ser un lenguaje entre un abuelo y un nieto, y un medio de comunicación entre sentimientos.

Ya que menciona lo de los libros… ¿Por qué esa necesidad de trasladar sus viñetas al mundo físico?

He publicado hasta la fecha cinco libros. Uno de ellos, un libro con ilustraciones sobre correr, se agotó muy rápido, hasta el punto de que hoy ya está descatalogado. Luego, de los otros cuatro, hay dos que son recopilaciones de viñetas que he publicado a través de redes sociales. Surgieron por una necesidad: el día a día de las viñetas en redes se agota muy fácil. En mi caso, no se agota tan rápido, porque lo que escribo hoy tiene sentido cinco años más tarde, pero es verdad que se consume muy aceleradamente. Por eso, quería recuperarlo y que formara parte de un libro, porque pienso que es un buen material para tenerlo, así como un objeto de regalo, que no requiere de mucho tiempo para leer: puedes leer cinco viñetas antes de ir a la cama o tenerlo ahí y de vez en cuando revisarlo. Los dos libros restantes han sido una propuesta mía o de la editorial para buscar nuevos caminos para contar cosas a través de mi lenguaje. En el cuarto libro hablé un poco de las cosas que nos sucedieron durante la pandemia: me centré en aquello que importa y lo separé en diferentes temas. El quinto, Un libro contigo, es colaborativo. Entonces, yo propongo ciertos temas y dejo que el lector cree por sí mismo. El mes que viene voy a lanzar uno nuevo que se va a llamar Gracias, que son 200 formas de agradecer a diferente personas o momentos.

Le recomendamos leer: Falleció el actor Robbie Coltrane, quien encarnó a Hagrid en la saga Harry Potter