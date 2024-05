Carlos Calero se estrena en el teatro cantándole al bolero

Carlos Calero es comunicador social y presentador. Fue cónsul de Colombia en San Francisco. Foto: Cortesía

Próximamente se presentará en el teatro con “Curriculum, un bolero con Calero y algo más”. ¿De qué se trata?

Un bolero con Calero comenzó a tomar forma hace un par de años, cuando tuve el interés de indagar sobre los boleros que marcaron mi vida. Mientras exploraba la historia de este género, surgió la idea de darle vida en un escenario con una banda en vivo. Y después de dos años de estar trabajando en un libreto, en una historia, pues me uní con un director, lo llevamos a escena, y es lo que van a ver este viernes y sábado en el Teatro ABC.

Cuéntenos sobre su historia con la música y su gusto por el bolero...

Creo que empecé a tocar la guitarra cuando tenía unos 10 años, mientras estaba en el colegio. Fue por necesidad, ya que habíamos formado un grupo musical en la escuela y teníamos presentaciones en los actos culturales. En esa época solía comprar los cancioneros de moda y aprendí a tocar de esa manera. Los cancioneros eran música popular de la época, artistas como Julio Iglesias, José José y otros grandes baladistas. Escuché boleros en casa gracias a mis padres, algunos buenos boleros de La Sonora Matancera y de otros artistas que siempre fueron populares en Colombia. De ahí viene mi amor por esta música.

¿Tiene un bolero favorito?

Son muchos, pero Sabor a mí me encanta, porque fue el primer bolero que le canté a mi esposa. O por ejemplo Todo me gusta de ti, de Alberto Beltrán; El juego de la vida, de Daniel Santos. Hay muchos boleros que me encantan y creo que este repertorio, que contiene más de 20 canciones, lo escogí minuciosamente para que no se me escapara nada en el show.

¿Y qué desafíos conlleva presentarse en un teatro?

Desafíos todos, porque es la primera vez en mi vida que me atrevo a pararme en las tablas. Un reto profesional que asumo como una gran responsabilidad debido a la gran admiración que tengo por los artistas musicales, por los cantantes. Este ha sido un proceso de muchos ensayos, de mucha preparación, porque además es, como su nombre indica, un currículum que cuenta parte de la historia de mi vida a través de la música.

¿Cuándo se dio cuenta de que quería ser parte de los medios y quería ser presentador?

Mi deseo de estar en los medios surgió desde que era niño. Mi mamá escribía para el periódico La República y yo la acompañaba cuando su trabajo era ir al Concurso Nacional de Belleza. Recuerdo claramente haber visto en vivo a grandes artistas, como Julio Iglesias, Camilo Sesto, José Luis Perales, José José, Rocío Dúrcal, entre otros, en esa época a finales de los años 80. También tuve el placer de ver a Pacheco presentando el reinado, y recuerdo haber pensado: “Algún día me encantaría ser como Pacheco y presentar el reinado o participar en concursos de televisión”. Poco a poco la vida me llevó en esa dirección y he ido cumpliendo sueños y metas.

Es un reto enfrentarse al público en vivo, y un trabajo como el suyo suele recibir mensajes muy críticos y severos...

Mira, creo firmemente que la felicidad, la tranquilidad y la paz que sientes en tu corazón son tuyas y solo tuyas. No importa lo que diga la gente en redes sociales o incluso cuando te elogian o critican en persona. Ha habido momentos difíciles, donde tanto la prensa como colegas y otras personas me han criticado duramente, pero aquí sigo, firme en mi camino. Mi sueño es también el sueño de mi familia. En este nuevo paso que voy a dar, con su apoyo, tengo suficiente. Sé que no soy un cantante profesional, pero amo cantar y lo he hecho toda mi vida, siempre con respeto hacia esta disciplina y hacia los grandes cantantes del país.

¿Qué le ha aprendido a su profesión para la vida?

Creo que lo que más he aplicado en mi profesión y en mi vida es ser un buen ser humano. La labor de los comunicadores es llevar información a la gente con responsabilidad. Desde que empecé en el ámbito de las noticias y ahora en el entretenimiento, me dirijo al público con la mayor responsabilidad y seriedad. Esa lección la he transmitido a mis hijos. Siempre es importante hacer las cosas con el corazón y, sobre todo, ser buenos seres humanos. Me llena de alegría ver que mis hijos han internalizado esta lección.

Su familia es muy unida, ¿qué los mantiene tan fuertes?

Desde que mi esposa y yo nos conocimos hace 28 años, siempre hablamos de estar juntos para siempre. Cumpliremos 27 años de casados este julio y, desde el principio, nuestro objetivo fue construir una familia bajo el amor de Dios. Criar a Sofía y Carlos con esos principios y el amor de unos padres que siempre están ahí para ellos ha sido nuestra prioridad. Aunque ahora son adultos, para nosotros siempre serán nuestros chiquitines y creemos que nunca está de más darles un buen consejo. El diálogo familiar ha sido fundamental.

¿Además de su trabajo realiza alguna otra actividad?

En realidad, soy alguien que disfruta mucho del hogar, de estar con mi familia, de compartir una buena comida. Nos encanta cocinar juntos. De vez en cuando, nos escapamos de viaje, ya sea los cuatro, o mejor dicho, los seis, sumando a las parejas de mis hijos. Siempre tratamos de disfrutar cada momento que nos brinda la vida al máximo. Creo que lo más importante es aprovechar cada momento con la familia.

¿Qué mensaje espera transmitir en su obra dedicada al bolero?

Que el bolero sigue existiendo y es una música con la que nuestros abuelos, nuestros padres y sus hijos nos hemos enamorado. En cualquier momento de la vida, un buen bolero siempre cae bien. Por eso quiero dejar el mensaje de creer en el amor, en las buenas letras, en el romanticismo. Este espectáculo es también un homenaje a las madres. Escogí el mes de mayo porque mi mamá se fue hace cuatro meses. Sé que está en el cielo disfrutando de este sueño y me está apoyando desde allá.