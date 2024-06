“La Inteligencia Artificial puede ser un recurso poderoso para los fotógrafos”

Pablo Villota ha fotografiado alrededor de 30 países. Foto: Juliana Reina Ayala

Usted lleva más de 12 años dedicado a la fotografía, ¿cuál fue su llamado para desempeñarse en este oficio?

Comenzó desde niño. Recuerdo que me fascinaba observar cuando fotografiaban momentos en reuniones familiares. En aquel entonces los rollos eran costosos y tenía permitido solo unos pocos disparos. Cuando me gradué y me mudé a Estados Unidos conocí a Emmy Freeman, esposa de un amigo y fotógrafa analógica. Lo más emocionante para mí fue cuando me invitó al cuarto oscuro y empezamos a revelar las fotos, fue como presenciar magia. Ese momento fue crucial; despertó en mí una pasión distinta por la fotografía. Decidí invertir en mi propia cámara y comenzar a viajar, buscando inspiración en todo lo que me rodeaba: el cielo, el suelo y los detalles que, a menudo, pasaban inadvertidos, pero que capturaban la atención cuando se mostraban a otros.

De todas las categorías que existen, ¿qué lo llevó a explorar la fotografía de viajes?

Comenzó después de trabajar intensamente en proyectos documentales con ONGs, y aunque era gratificante documentar la realidad en zonas de conflicto, a veces me sentía abrumado por la dureza de los temas. Después, en una charla en Pasto, conocí a John Quintero, que vivía de la fotografía de viajes. Su enfoque en capturar todo tipo de escenas alrededor del mundo me inspiró. Mi primer viaje internacional con él fue a Ecuador, seguido de Vietnam. Estos viajes me mostraron cómo fusionar la perspectiva de un fotógrafo con la curiosidad de un turista. En 2017 realicé un recorrido por 16 países y decidí una rutina anual de exploración y fotografía en nuevos destinos. A menudo ampliaba mis visitas para conocer más ciudades dentro de un país, lo cual enriqueció mi trabajo y mis contactos. Lo más gratificante de mi trabajo es cuando la gente me escribe diciendo que mis fotos les permiten viajar virtualmente. Saber que mis imágenes inspiran a otros a explorar el mundo llena mi corazón.

¿Cómo ha cambiado su percepción del mundo a través de los viajes?

Después de tanto viajar, mi percepción del mundo ha cambiado radicalmente. Al principio fue un choque cultural, ya que nuestras creencias y educación limitan nuestra perspectiva. Sin embargo, los viajes me han permitido abrir los ojos y apreciar la vastedad y diversidad del mundo que existe para descubrir y respetar. Cada cultura tiene sus propias creencias y cosmovisiones, y acercarme a ellas ha sido revelador. En Colombia, a veces estamos tan centrados en nuestra propia realidad que no miramos las perspectivas diferentes que existen en países africanos o asiáticos, por ejemplo. A través de la espiritualidad también he experimentado una conexión profunda. Meditar con monjes budistas en Camboya me provocó sensaciones similares a las que sentí al probar medicina ancestral en el Putumayo. Esto me hizo comprender que cada práctica tiene su valor y debe ser respetada. Este entendimiento me ha hecho sentir más conectado globalmente, reconociendo y valorando la diversidad cultural y espiritual del mundo.

En ese sentido, ¿cuáles son sus búsquedas estéticas en estos viajes?

Mi búsqueda estética se centra en la luz natural y los colores que nos ofrecen la naturaleza y el universo. Me fascinan los contrastes de temperaturas y matices que se pueden lograr durante diferentes momentos del día: desde el amanecer hasta el atardecer. Creo que buscar una conexión profunda con los lugares y los elementos naturales me permite capturar los momentos que el universo me brinda en ese instante. Aunque se puede recrear mucho en un estudio, prefiero lo espontáneo de la luz solar. También trato de componer cuidadosamente la imagen, esto requiere un buen manejo de los parámetros técnicos de la cámara, pero también una sensibilidad para capturar la esencia del momento.

Hoy en día se está utilizando la inteligencia artificial para crear obras artísticas, ¿cuál cree que es el futuro de la fotografía en este aspecto?

La IA ha facilitado muchas tareas que antes eran laboriosas y ha mejorado la accesibilidad a herramientas avanzadas de edición y análisis de imágenes. Veo la inteligencia artificial como un recurso poderoso que puede ayudar a los fotógrafos a estar a la vanguardia y a optimizar su flujo de trabajo. Por ejemplo, en mi caso la utilizo para agilizar procesos de edición y reducir el tiempo dedicado a tareas repetitivas. Esto me permite enfocarme más en la creatividad y la captura de imágenes. No obstante, la proliferación de cámaras en smartphones y la capacidad de editar fotos con IA han democratizado la fotografía, pero también han reducido la necesidad de habilidades especializadas en algunos ámbitos. A pesar de estos cambios, creo que la fotografía como forma de arte y memoria perdurará. Siempre habrá personas que deseen capturar momentos, pues la fotografía es una manera de recordar y conectar con nuestro pasado.

Desde su experiencia, ¿puede recomendar un libro para adentrarse al mundo de la fotografía?

Recomendaría el libro Retratos, de Steve McCurry. Es una maravillosa compilación de retratos de personas de todo el mundo, donde cada imagen está acompañada solo por el lugar donde fue tomada. Lo que encuentro fascinante de este es cómo permite viajar a través de los rostros y las historias que capturan. Además, el libro te lleva a descubrir lugares remotos y desconocidos que quizá ni siquiera sabías que existían en el mapa. Es una excelente fuente de inspiración y referencia para aquellos interesados en explorar el mundo a través de la fotografía.