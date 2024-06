“Mujeres: el arte se mueve constantemente y el mundo necesita de sus voces”

Carolina Ponce es maestra en artes visuales, compositora y actriz. Foto: Juan Sebastián Quintero

¿Cuál es su origen?

Soy oriunda de la ciudad de San Juan de Pasto, con raíces profundas en la zona del sur, una montañera de la sierra nacida al pie del volcán Galeras. Mi inclinación por las artes ha estado presente desde siempre. Aunque al principio no confiaba en ello ni entendía completamente qué significaba, la vida me llevó por caminos que despertaron esa conciencia artística en mí y así comenzaron a florecer proyectos en los que participé, siendo la Bambarabanda uno de los más significativos.

¿Qué es la Bambarabanda?

Es un proyecto pionero en el sur de Colombia, tanto en su propuesta artística como musical. Desde sus inicios, se caracterizó por marcar diferencias y ser arriesgado, con un lenguaje contestatario que reflejaba una posición frente a la situación social y política del país en ese momento. La banda ha sido una escuela para todos los que han formado parte de ella, brindando enseñanzas en todos los aspectos. Personalmente, mi participación en el grupo ha sido versátil. Comencé haciendo música y colaborando en obras de teatro, luego incursioné en la actuación y la composición de canciones, así como en la creación visual de vestuario y manejo de imagen para la banda. Antes de estudiar Artes Visuales académicamente, ya estaba inmersa en el desarrollo de estos aspectos artísticos con Bambarabanda.

¿De dónde surgió la inspiración de su propuesta con la Bambarabanda?

Nació de la motivación por explorar y celebrar la tradición popular en la música y el arte en general, así como de la necesidad de desafiar y cambiar las percepciones previas sobre la identidad pastusa. Desde los inicios del proyecto, hubo una profunda conexión con la tierra y la región. Para mí, las influencias musicales de mi familia jugaron un papel crucial en este proceso, con una conexión arraigada a la música del sur de Colombia y el norte de Ecuador. Sentí un orgullo genuino por mi identidad pastusa y una libertad para explorar y celebrar nuestras peculiaridades, incluso aquellas que eran objeto de estigmatización en otros lugares. La exploración y la experimentación fueron elementos claves en el desarrollo de la propuesta artística de la banda.

¿Cuáles son sus propuestas recientes?

Actualmente, uno de los proyectos más destacados es el lanzamiento del videoclip de la canción “Nina”. El video, dirigido por Tayo Cortés, se lanzó el 6 de junio. En este proyecto asumí roles como la dirección de arte y la producción. La canción la compuse hace algún tiempo y hace poco fue lanzada con Bambarabanda.

¿Podría recomendar sus canciones favoritas de la banda?

Podría decir que son: Yos, Limpia bambarita y Azul.

¿Cómo era el ámbito artístico para las mujeres cuando comenzó su carrera?

Cuando comencé, era desafiante, aunque en ese momento no era plenamente consciente de las dificultades que enfrentábamos. En el ámbito musical, sobre todo en Pasto, empecé a notar diferencias y limitaciones a medida que pasaban los años. No recuerdo tener un referente de esa época de proyectos liderados por mujeres, y si existían, seguramente eran como participantes.

¿Usted encontró dificultades en algún momento?

Sí, he enfrentado dificultades a lo largo de mi carrera, en especial relacionadas con el sexismo y los estereotipos de género en el medio artístico. Desde esa época, y hasta el día de hoy, me he encontrado con actitudes machistas que a veces pueden ser bastante desalentadoras. Una de las dificultades más marcadas fue ser mujer en un ambiente mayormente masculino. Muchas veces, mi presencia en escenarios artísticos se percibía como inusual, lo que generaba resistencia o incredulidad por parte del público. Además, enfrenté desafíos cuando me convertí en madre. La sociedad suele tener expectativas poco realistas sobre la maternidad y, en muchos casos, las mujeres enfrentamos discriminación o desventajas de todo tipo, incluyendo laborales.

Después de tantos años de trayectoria, ¿cómo ve el panorama?

Creo que el panorama artístico para las mujeres ha experimentado una notable evolución. Se han ampliado los espacios y se observa un florecimiento en la visibilización de la creatividad femenina en muchas disciplinas. Hay un despertar y una mayor conciencia sobre el valor y la contribución creativa de nosotras en el arte. Se está reconociendo el legado artístico de muchas mujeres que antes fueron subestimadas. Cada vez más personas están reconociendo y valorando las propuestas artísticas femeninas con respeto y apertura. En mi entorno, en particular en Pasto, observo un incremento significativo en el número de proyectos liderados por mujeres en todas las áreas del arte. Es importante destacar que este movimiento no está en contra de las propuestas de los artistas hombres, sino que celebra la diversidad e invita a recibir con respeto y aprecio las contribuciones artísticas de todas las personas, independientemente de su género.

¿Qué les diría a las jóvenes artistas que están haciendo su camino en el arte?

Que es importante unirse y apoyarse mutuamente, encontrar compañeras en el camino para inspirarse y sentirse respaldadas en un sistema que a menudo favorece a los hombres. Les diría: confíen en su intuición y en su luz creativa. Prepárense en todos los aspectos, no solo académicamente, sino también en la exploración y el aprendizaje de sus compañeras, de las experiencias de la vida y de las dualidades que se presentan. No permitan que nadie silencie su voz ni limite su expresión artística. El arte se mueve constantemente y el mundo necesita de sus voces.