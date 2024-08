Una trayectoria desde el entretenimiento y la acción social

Johanna Uribe lleva más de 15 años en el mundo del entretenimiento. Foto: Santiago Uribe

¿Cómo nació “All in por una causa”?

El proyecto nace con la intención de unirnos en solidaridad a través de un evento muy especial. Me vinculé con “All in por una causa” porque es una excelente oportunidad para agradecer a la gente que me ha apoyado en mi carrera. Este evento se llevará a cabo el 30 de agosto en el Casino Hollywood Medellín, en la Milla de Oro, y busca apoyar a cinco fundaciones. Contará con la participación de artistas como Zona Prieta, El Combo de las Estrellas, Rafaela y Luis Alfonso, entre otros. La entrada es libre, con inscripción previa, y cada contribución ayudará a las fundaciones que lo necesitan.

¿Cuál fue su interés para vincularse a liderar este tipo de propuestas?

Mi interés nace de mi deseo de contribuir positivamente a la sociedad desde mi posición en el entretenimiento. Siempre he querido encontrar formas de hacer una diferencia, y creo que vincularme a eventos sociales es una manera de lograrlo. Además, es una forma de agradecer al público por el apoyo que me ha brindado a lo largo de mi carrera. Como figura pública, tengo la oportunidad de dar visibilidad a causas importantes, y de hacer que más personas se interesen en lo que está ocurriendo.

Hablando de su trayectoria, ¿cómo fue ese cambio de la fisioterapia al mundo del entretenimiento?

El salto al mundo del entretenimiento fue un cambio importante para mí. Trabajé en fisioterapia durante aproximadamente dos años, pero me resultó difícil debido a mi alta empatía. Me involucraba tanto emocionalmente con el dolor de mis pacientes que me afectaba mucho. Decidí dar un giro a mi carrera cuando me di cuenta de que quería seguir mi verdadera pasión: la comunicación y la presentación. Me mudé de Medellín a Bogotá para estudiar y formarme con los mejores en noticieros y actuación. Durante ese año de preparación, descubrí cuánto disfrutaba del mundo del entretenimiento y decidí quedarme en este medio, ya que sentí que podía aportar más a la sociedad a través de él. Aunque la fisioterapia sigue siendo una parte importante de mi vida, a nivel profesional me siento más realizada en el ámbito de la comunicación.

¿En algún momento ha tenido alguna dificultad al estar expuesta como figura pública?

Sí, mi experiencia como figura pública ha tenido sus retos. Recuerdo especialmente mi participación en el reality “La Granja Tolima” con Caracol Televisión, donde recibí, tanto comentarios positivos como muy duros. Me di cuenta de lo difícil que es manejar la exposición pública y cómo, a veces, los comentarios negativos pueden ser abrumadores. Esa experiencia me enseñó a enfocar mis redes sociales de manera profesional y a mantener mi vida privada separada.

¿Cómo cree que se puede cuidar la salud mental en el mundo de las redes sociales?

Es importante fortalecer nuestra conexión espiritual y emocional. Practicar la introspección y conocerse a uno mismo ayuda a mantener una perspectiva positiva y realista sobre la vida. Agradecer las bendiciones diarias, como respirar un día más, contribuye a esta fortaleza, y nos recuerda lo que realmente importa. Es fundamental proteger nuestro espacio íntimo. Cultivar el amor propio y valorar quiénes somos nos ayuda a no dejarnos afectar por las opiniones ajenas. Además, gestionar el consumo de redes sociales es esencial. Establecer límites para no exponerse a contenidos negativos o falsos puede reducir el impacto emocional y proteger nuestra salud mental.

Aparte del entretenimiento y de la fisioterapia, ¿qué cosas le motivan en la vida?

Lo que realmente me motiva en la vida es el deseo de ver justicia y felicidad en el mundo. Me inspira la idea de reciprocidad y el concepto de que todos podemos beneficiarnos mutuamente. Creo que un mundo más equilibrado, donde la comunidad se apoya, es mucho más gratificante que uno basado en el egoísmo y la competencia individual. Creo en que un mundo justo es aquel en el que cada pequeño acto de bondad, puede cambiar el día de alguien.