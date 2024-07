“Me dedico a transformar el documental en entretenimiento puro”

Luis Ara lleva 13 años especializándose en el género documental. Foto: Archivo Luis Ara

Su más reciente estreno tiene mucho que ver con el futbol, ¿en qué se enfoca?

La película que acabamos de estrenar se centra en una época dorada del fútbol colombiano, particularmente influenciada por Pacho Maturana a principios de los años 90. Uno de los momentos claves que abordamos es la histórica victoria 5-0 sobre Argentina, un hito emblemático que marcó un antes y un después para la selección. Desde entonces, la expectativa y el fervor por el equipo crecieron enormemente, especialmente durante los Mundiales de 1994 y 1998. Esta película es un homenaje a todos los jugadores que representaron al país en esas épocas, desde los que clasificaron a los mundiales hasta los que conquistaron la Copa América. Además, honra el legado de Francisco Maturana, quien es retratado como el arquitecto del fútbol colombiano en ese período.

Ha tenido una larga trayectoria en el mundo de la producción, ¿cómo fueron sus inicios?

Mi acercamiento al mundo del cine documental tuvo sus raíces en mi familia, que ha estado ligada al cine, especialmente a través de la distribución gracias a mi abuelo. Vivíamos en Colombia, donde él trabajaba en comunicación y distribución cinematográfica desde hace 50 años. Esta conexión familiar sentó las bases para mi incursión en la producción cinematográfica. El punto de inflexión para mí ocurrió después de la pérdida de mi madre debido a un trasplante de corazón. Esta experiencia me dejó con una fuerte motivación: quería crear conciencia sobre la donación de órganos a través del cine documental. Así nació mi primera película, 12 horas, dos minutos, que aborda precisamente este tema sensible. El documental fue inicialmente lanzado con éxito en festivales y luego fue adquirido por Netflix cuando la plataforma comenzó a expandirse en Latinoamérica.

¿Cuál es el enfoque que prima en sus producciones?

Mi trayectoria profesional fue atípica: no estudié cine, sino administración de empresas. Los documentales han sido un género históricamente menos comercial. Mi enfoque fue transformar el documental en entretenimiento puro, siguiendo el ejemplo de la industria cinematográfica más grande del mundo. Así que, en esencia, mi motivación era utilizar el poder del cine para contar historias que fueran entretenidas y accesibles para el público.

A la hora de materializar sus ideas, ¿cómo es el proceso de creación e investigación?

Todo comenzó con una inquietud: identificar el tema sobre el cual quiero hablar y sumergirme. El primer paso, por lo tanto, es la conceptualización de la idea. El segundo consiste en seleccionar a los personajes que servirán como los conductores de mi película. Aquí es donde empiezo a investigar a profundidad. Simultáneamente, creo una red de investigación que incluye buscar material de archivo, revisar noticias de la época y descubrir anécdotas y detalles que enriquezcan la narrativa. El tercer paso crucial implica encontrar elementos únicos, memorables y conmovedores. Busco integrar pequeñas historias dentro del documental que no solo informen, sino que también emocionen al público, haciéndolos reír, llorar o emocionarse. Esto asegura que la historia no sea plana.

¿Cómo cree que las plataformas de “streaming” han transformado la dinámica de la creación audiovisual?

Anteriormente, los documentales tenían limitaciones en cuanto a su distribución y audiencia. Eran habitualmente relegados a canales de televisión especializados, con contenido sesgado hacia temas científicos o naturales y rara vez llegaban al cine, donde no generaban grandes ingresos de taquilla. Sin embargo, las plataformas de streaming han democratizado el acceso a estos contenidos. Ya no se limitan a horarios de programación fijos, permitiendo a los espectadores elegir qué y cuándo ver. Las plataformas han respondido a esta demanda diversificando la oferta, incluyendo documentales de diversos géneros, como biografías, música, historia, política, deportes, entre otros.

¿Qué cree que es lo más difícil a la hora de realizar un documental?

Me considero un realizador que abarca una amplia gama de temas, desde naturaleza hasta música y deportes. No me limito a un solo enfoque, sino que prefiero explorar lo que me interesa, por eso diría que depende del caso. Por ejemplo: filmé a 5.000 metros de altura en Perú para la serie documental Andes mágicos, una experiencia desafiante tanto física como mentalmente. También fue un reto filmar Por siempre Chape, sobre la tragedia de Chapecoense, trabajando con sobrevivientes, familias afectadas y el club, una tarea conmovedora y difícil de abordar. Cada documental presenta desafíos únicos desde el punto de vista técnico y creativo. Algunos pueden enfrentar dificultades para obtener material de archivo o licenciar derechos, mientras que otros requieren la recreación cuidadosa de eventos para mantener la autenticidad narrativa. En todos los casos, lo crucial es mantener la fidelidad a la visión original. La gran diferencia entre documentales y ficciones radica en que en el documental trabajamos con la realidad. Nuestro trabajo consiste en ordenar los elementos de la realidad de manera que cuenten una historia coherente y atractiva.