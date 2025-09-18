La Universidad de La Sabana y el Teatro Mayor abren las puertas de un nuevo espacio cultural

Camelo también se ha desempeñado como profesor de posgrados en áreas de innovación, operaciones y estrategia. Foto: María Guarín, Universidad de La Sabana

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un chat con Juan Carlos Camelo, director general de Proyección Social e Innovación de la Universidad de La Sabana.

Comencemos hablando un poco sobre su trayectoria personal y profesional, y cómo llegó a vincularse con la Universidad de La Sabana.

De profesión soy arquitecto, pero también he cursado maestrías en ingeniería y administración. Actualmente estoy finalizando un doctorado en esta última área.

Llevo más de 20 años en la universidad y me ocupo de los temas de relaciones externas e innovación, lo que se conoce como proyección social. Dentro de mis responsabilidades está sacar adelante los nuevos proyectos, como el Teatro UniSabana, un proyecto que nació hace casi un año con la intención de poner en marcha una oferta cultural para la región, y que hoy estamos concretando. Igual que este, contamos con otros en diferentes áreas, como la creación de una línea de formación técnica y tecnológica, por ejemplo.

¿Cree que su formación en arquitectura le ha permitido tener una visión distinta en su cargo? ¿De qué manera la ha aplicado?

Sí, por supuesto. Creo que muchos de los encargos que tengo en la universidad en torno a temas culturales y de innovación tienen que ver con mi formación académica.

Tenemos varios proyectos para incorporar a la vida universitaria el arte, la cultura y la historia. En este aspecto hay iniciativas muy complementarias a la del teatro, como nuestro proyecto de campus-museo. El hecho de que yo, como arquitecto, me sienta sumamente apasionado y lidere estos temas garantiza mi compromiso con los proyectos y su avance. Esto acompaña tanto lo académico como la posibilidad de ofrecer un espacio cultural no solo a la comunidad universitaria, sino también a la región.

Mencionó que tiene un gusto muy fuerte por la cultura. ¿En qué áreas se refleja ese interés? ¿Qué es lo que más le atrae?

En una universidad se tiene la posibilidad de conocer las distintas dimensiones de la cultura y sus múltiples expresiones. Me siento particularmente atraído por la escultura y la pintura. En nuestro proyecto del museo, por ejemplo, buscamos apoyar a artistas y traer sus obras al campus, no solo para embellecerlo, sino también para enriquecer la vida universitaria

También me atraen los temas de diseño en todas sus expresiones: arquitectónico, industrial y gráfico. Y es muy apasionante para mí ver las piezas de arte sacro, arte contemporáneo, esculturas e instalaciones en la universidad, porque disfruto de estas expresiones artísticas a lo largo y ancho del espacio físico.

¿Cómo se gestó la alianza entre la Universidad de La Sabana y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo?

Desde hace muchos años estamos comprometidos con el desarrollo regional del norte de Bogotá y de la zona Sabana Centro, porque es el sitio en el que operamos. La universidad, interesada en traer una oferta cultural, decidió emprender esta alianza con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, y llevamos casi un año en conversaciones para activarla. Estar aliados con la institución más representativa de las artes en Bogotá nos da respaldo para ofrecer una programación de calidad a un público diverso en una zona en crecimiento.

¿Cómo operará esta alianza en la práctica?

La alianza consiste en abrir nuestro campus y nuestra infraestructura para ofrecer servicios de alta calidad en materia cultural. Llevamos alrededor de 10 meses en conversaciones y decidimos concentrarnos, en una primera etapa, en eventos musicales.

¿Qué podrá encontrar la gente en este nuevo espacio cultural, en ese satélite?

Ya tenemos una agenda definida para 2025. La primera presentación será este sábado 20 de septiembre, y está inspirada en la música de Édith Piaf, contada e interpretada por la cantante escocesa Christine Bovill. El próximo mes recibiremos una orquesta de jazz y blues, luego una orquesta sinfónica y, de manera progresiva, iremos acompañándonos con la programación del Teatro Mayor. La idea es iniciar con una función mensual para que la gente pueda agendarse y, dependiendo de la respuesta, aumentaremos la frecuencia.

Nuestra primera función ya está agotada y la segunda está en proceso de venta. Así iremos consolidando este nuevo escenario artístico y enriqueciendo la vida cultural.

¿De qué manera esta iniciativa fortalece la llegada de la cultura a la región y aprovecha las infraestructuras universitarias ya disponibles?

Considero que es absolutamente sinérgico que se den este tipo de alianzas. Todas las universidades cuentan con ofertas e infraestructuras similares. Y más que vernos, entre comillas, como una universidad que “por naturaleza” promueve el arte, la cultura, el patrimonio histórico y el cuidado de la biodiversidad, lo que hacemos es ofrecer un escenario adecuado para extender el servicio y la agenda cultural de Bogotá hacia nuestra región.

¿Por qué cree que hoy es clave que los jóvenes vivan experiencias culturales dentro de la universidad?

Todas las universidades estamos en una reflexión permanente, algunas más cercanas a las artes, porque las cultivan como parte del conocimiento que generan. Las alianzas son un camino muy poderoso para hacer las cosas no solo bien, sino también más rápido. Las instituciones son espacios de apertura, diálogo, reflexión y disfrute del arte y la cultura. Poner en marcha proyectos de esta naturaleza complementa muy bien el trabajo que ya se realiza. Las invitaría a abrir sus campus para impulsar estas iniciativas, para consolidar a Bogotá y su región como un hub cultural muy relevante en Latinoamérica.