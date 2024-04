La voz de una “boy band” colombiana

Louu Andrade también trabaja como ingeniero de mezcla para pautas publicitarias. / Tomas Reinales Foto: Tomas Reinales

¿Cuál es la historia detrás de “Repetiría todo”?

Nosotros comenzamos a trabajar en el álbum hace dos años y Repetiría Todo fue de las primeras canciones que hicimos. Todo comenzó con el riff de la guitarra y desde allí todo se fue articulando. Normalmente en Lika Nova hacemos una maqueta con melodía, luego Josue, que es el baterista, escribe la letra y al final yo hago el trabajo de interpretación. Esta canción tiene la intención de darnos a entender que, independientemente de los errores y los aciertos, no hay otra manera de vivir lo que hemos hecho y con las personas que hemos estado.

¿A quién le dedicaría esta canción?

La música siempre es contextual y cada uno la ve y la dedica a su manera. Quizás en algún momento le hubiera atribuido la canción a alguna pareja, pero cada vez que la vaya a cantar voy a pensar en Lika Nova y en todo lo que hemos hecho para llegar hasta el lugar donde estamos. No cambiaría nada, lo repetiría todo, como dice el sencillo.

¿De qué va a tratar el álbum del que hace parte la canción?

Quisimos narrar lo bizarro, lo extraño y eso que ocurriría si viajáramos en el tiempo para intentar cambiar las cosas, a pesar de que no haya otra manera de vivirlas, por eso, el álbum se va a llamar Repetiría Todo. Asimismo, siempre nos ha gustado abordar lo romántico desde muchas visiones y en esta ocasión le cantaremos a esas situaciones que vivimos en el amor y que a pesar de que nos hayan lastimado, viviríamos de nuevo, porque nos llevaron a ser lo que hoy somos.

¿Qué ha sido lo más difícil de tener una agrupación?

Cuando tienes tu propio proyecto eres tú quien toma las decisiones, pero en nuestro caso, todo el tiempo es un constante debate entre los cinco y aunque ya entendemos lo que necesita la banda, hay momento donde puede que uno no esté de acuerdo y comienzan las conversaciones que pueden durar mucho tiempo. Pero no es un tema de ego, sino de personalidad, pues hay unos que defienden más sus ideas a muerte. No obstante, eso no me molesta y no dejaría la banda, no hay nada como trabajar al lado de tus amigos.

¿Recuerda su primera vez en el escenario con la banda?

Fue en 2015 y ni siquiera se llamaba Lika Nova, tenía otro nombre, que ya ni siquiera recuerdo. Nos presentamos en un festival en Chía. Éramos los que cerraban el evento. Recuerdo que había cerca de 56 personas y todavía no teníamos canciones propias; yo estaba muerto del miedo y más al ser un público tan pequeño, porque sentía la mirada de la gente encima de mí; sin embargo, cuando me monté al escenario supe que quería quedarme ahí hasta envejecer.

¿Y cómo fue su encuentro con la música?

El acercamiento se da por los videojuegos y por mi hermano, quien ponía temas de bandas icónicas como System of a Down y Linkin Park mientras yo estudiaba. Entonces fue la magia del metal y sus guitarras las que me capturaron y me despertaron el interés. Yo le pedí prestada una guitarra a un vecino que tenía una acústica y empecé, pero luego, en colegio, conocí a Levi y Josué, el bajista y baterista de Lika Nova, que son hermanos mellizos, y con ellos comenzamos a aprender y a tocar juntos. Siempre fui guitarrista hasta que hubo un festival de música en donde estudiaba y tomamos la decisión de que yo cantara para la audición y allí mi profesor de música me dijo que lo hacía bien. Cuando llegó el momento de formar la banda, pues fui el escogido para ser el vocalista. Para mí, cantar no fue la expresión desde que era un niño, fue algo circunstancial, pero la guitarra y la voz hacen parte de mí, sino fuera así, yo no existiría.

¿Y a lo largo del tiempo ha cambiado su relación con la música?

Sí, cuando uno comienza a hacer música independiente, evidentemente lo hace por amor al arte; es imposible que sabiendo la cantidad de carreras que dan plata, uno se decida por esta para ganar dinero. Pero cuando empiezan a pasar cosas increíbles y maravillosas como tocar en un FEP, abrirle a Imagine Dragons y tocar ante más de 30.000 personas es una ilusión muy grande, en el doble sentido de la palabra. Es decir, la de cumplir un sueño, pero también la de ser ilusos y creer que la gente viene por nosotros, cuando no es así. Por esas cosas, es que la visión sobre la música comienza a mancharse y uno empieza a buscar ese lado más comercial y a cambiar el sonido. A nosotros nos pasó, pero nos dimos cuenta de que lo importante era ser fieles y reales con nosotros mismos.

¿Ha tenido que sacrificar algo por la música?

No he tenido que sacrificar nada. Sin duda hay cosas que son complicadas, como en el mundo laboral y tener que hacer otras cosas para vivir. Pero, de todos modos, cuando escoges un camino vas a tener que negarte cosas o hacer esfuerzos, pero eso no es un sacrificio, es una elección.

¿Qué lección le ha dejado la música?

Para mí, la música es familia. Gracias a ella he conocido gente increíble y de la cual he aprendido todo, porque creo que las lecciones de vida se aprenden con y de los demás, sin importar su edad. Yo vivo por conocer personas y eso es lo que ha quedado de la música: amigos, sus enseñanzas y los momentos a su lado.

