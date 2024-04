Vanessa de la Torre: “La vejez tiene una vanidad distinta a la de la juventud”

Vanessa de la Torre es periodista del programa radial 10 AM Hor por hoy, de Caracol Radio. Foto: Cortesía Caracol Radio

¿Qué la motivó a crear el pódcast?

A mí en la vida todo me lo motiva la curiosidad. En esta ocasión quise conocer el pasado y la vida de las mujeres que, como ya pasaron cierta edad, están llenas de reflexiones, secretos, historias y anécdotas que tal vez no contaron. Además, soy el resultado de un montón de mujeres mayores que yo, quienes me han cobijado, acompañado, alcahueteado y enseñado. Mi mamá, mis tías y mis amigas son mis maestras y, de hecho, yo vengo de un matriarcado. Desde siempre han sido las mujeres las que me han sostenido en los momentos complejos y dolorosos. Este espacio es un escenario de admiración para ellas. Me interesan sus vidas, independientemente de que sean cercanas.

¿Por qué crear un pódcast cuándo en su cotidianidad pasa horas dentro de una cabina de radio?

Porque yo vivo del periodismo. Siempre he necesitado de esa combinación de radio, prensa escrita y televisión, ahí está mi vida. Yo no me puedo dormir ni despertar sin escuchar algo y esta me pareció que era la oportunidad para seguir haciendo eso, que es mi rutina. Yo ya escribí un libro y ya estuve en televisión durante mucho tiempo, así que creía que era el momento de hacer un pódcast para irme moviendo por todos los lados.

¿El pódcast es una búsqueda de respuestas y exploraciones por su experiencia como mujer?

No, el camino de la exploración ya lo recorrí y tengo claro quién soy como mujer. Es simplemente la curiosidad de saber sobre esas mujeres que abrieron un camino. La historia está contada por los hombres, que además han manejado el mundo, y ahora que estamos en un momento importante para nosotras, pues hay que contar nuestros relatos, y siento esa responsabilidad de transmitirlos, engrandecerlos y reconocerlos. En especial, los de aquellas mujeres mayores que yo, que no la tuvieron fácil, pero lograron llegar hasta donde están.

¿Cree que la radio la ha dotado de una consciencia sobre las palabras y la manera en que las expresa?

Yo soy una obsesionada por el idioma español, que es riquísimo y tiene unos términos absolutamente precisos para describir cada sentimiento, personalidad, objeto y circunstancia. Y, por supuesto, leo y escribo muchísimo. Entonces, me seducen las palabras y trato de usar los términos correspondientes a los momentos. Admiro a la gente que es capaz de hablar con las palabras correctas y que entiende que el español es un idioma poderoso.

Cuénteme sobre el papel de las mujeres en su carrera.

Como te dije, soy el resultado de las mujeres que han hecho parte de mi vida. Por ejemplo, Lucía Madriñán, que fue de mis primeras jefas. Colegas como María Elvira Arango y Malú Fernández me han acompañado y han sido ejemplos a seguir en mi carrera. Sin embargo, tampoco sería lo que soy si no hubiera sido por los hombres asombrosos que me han rodeado, solo que este es mi momento para darles las gracias y el reconocimiento a las mujeres.

¿Considera que el estar expuesta a la opinión pública ha influido en su percepción sobre su valor y lugar como mujer y profesional?

La primera vez que me paré frente a una cámara de televisión tenía 19 años, y ahora tengo 46, lo que quiere decir que a mí el público me ha visto crecer, equivocarme, acertar, reír, llorar y hasta envejecer, entonces es una relación íntima, la cual agradezco. Todas las experiencias son el resultado de lo que hoy soy como mujer y periodista.

¿Cómo es su relación con la vejez?

Cuando las mujeres cumplimos 40 años llega la menopausia, y el calor es innegable, al igual que los cambios hormonales y de humor. Es cuando el cuerpo nos dice que estamos envejeciendo, a lo que no le tengo miedo, porque admiro profundamente a las mujeres viejas. Yo soy una enloquecida por Chavela Vargas, Isabel Allende, Rosa Montero y todas esas mujeres geniales y maduras que entrevisto. La vejez es experiencia y tiene una vanidad distinta a la de la juventud, por lo que no espero ni pretendo pelear con los años, pues en cada circunstancia de la vida hay una belleza no solamente estética, sino también del corazón, que tiene que ver con lo que has construido en tu cerebro y has convertido en experiencia.

¿Cambió su percepción de alguna mujer después de entrevistarla?

Yo estoy al aire seis horas diarias y entrevisto a personas de todo tipo y me pasa que alguien no me parece interesante, pero cuando termino la entrevista quedo asombrada; esa es la magia del periodismo: entender, conocer y sorprenderse con cada entrevistado. Por ejemplo, para escribir mi libro tuve conversaciones con exguerrilleras, que eran mujeres perversas y violentas, pero que luego se convirtieron en mamás movidas por el amor que parecen naufragar en un mar de dudas, duelos y culpas. De igual manera, en este pódcast también hay historias que muestran eso que guardamos en el corazón, como en el caso de María Corina Machada, quien parece un ser de hierro, pero que en nuestra conversación se quebró y contó sus verdaderos dolores, o también está Isabella Santodomingo, que es brillante, contestataria y atrevida, pero que narró la depresión que vivió, lo triste que se sintió y la peleó que tuvo con la vanidad.

