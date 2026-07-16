Unesco confirma daños en 164 sitios culturales de Gaza valorados en 183 millones de dólares

Arqueólogos intentan restaurar el Palacio Basha en Palestina, tras su destrucción por ataques israelíes. Foto: EFE - Ahmad Awad

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El 76 % de los activos culturales de Gaza han sido dañados por un valor superior a los 183 millones de dólares, informó este miércoles el subdirector de Cultura de la Unesco, Nayef Al-Fayez, quien pidió el apoyo de la comunidad internacional para rescatar y proteger su patrimonio.

Al-Fayez participó este miércoles en la inauguración de la primera Conferencia Ministerial por la Cultura de Palestina, organizada por los ministerios de Cultura de España y Palestina.

En su intervención señaló que, como agencia de las Naciones Unidas, la Unesco respalda al Ministerio de Cultura de Palestina para abordar el impacto inmediato del conflicto y reveló que se verificaron daños en 164 sitios, según se detectó en los mapas por satélite y en una exploración física en octubre de 2025 durante el alto al fuego.

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El objetivo ahora es ver cómo trabajar como comunidad global para ayudar al pueblo palestino, dijo, al tiempo que se mostró convencido de que conferencias como esta garantizan la continuidad del sector cultural de Palestina.

También participó en la inauguración el director de cine palestino Basel Adra, ganador del Óscar al mejor documental con ‘No Other Land’ (2024), quien explicó que en la película incluyó el activismo “para enseñar al mundo lo que se está viviendo en Palestina”.

Basel Adra advirtió del peligro que viven quienes, como él, graban y documentan lo que está ocurriendo en su país y subrayó que “Gaza ha sido destruida, sus viviendas y su cultura, pero la devastación no empezó el 7 de octubre sino que la destrucción de archivos, escuelas y universidades comenzó antes de que el genocidio alcanzase la dimensión actual”.

Por su parte, el ministro de Cultura de Palestina, Emad Hamdan, recordó que “no se trata de violencia; es un genocidio, también de la cultura”.

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El ministro informó de que “en Gaza 73.000 ciudadanos han sido víctimas mortales, hay millones de personas desplazadas y el 77 % de las viviendas han sido destruidas; la mayoría de los habitantes de la Franja viven en tiendas de campaña y sufren traumas que durarán muchos años”.

Para Emad Hamdan, las autoridades de la ocupación israelí “trabajan para menoscabar la identidad palestina, atacándola tanto a nivel nacional como internacional” y destacó los ataques contra el legado cultural: mezquitas e iglesias, y las instituciones culturales (teatro, cines, museos y bibliotecas)

Por su parte, el ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, consideró que este foro en Madrid, a más de 3.000 kilómetros de Palestina, busca una respuesta “coordinada y eficaz” de la treintena de delegaciones asistentes ante una “emergencia cultural y humanitaria”.

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“No hay olvido posible ni tenemos derecho a permanecer impasibles ante la violación sistemática de los derechos humanos”, dijo, y advirtió de la “tentativa consciente de borrar el esplendor milenario de la cultura palestina”.

Este foro internacional arrancó el martes con el Ágora Ciudadana por la Cultura Palestina, un espacio de conversación con artistas y trabajadores por la Cultura para compartir proyectos de patrimonio, memoria colectiva y derechos humanos.

Por su parte, la Conferencia Ministerial, a la que asiste una treintena de delegaciones internacionales, aborda seis grandes temas: el análisis de los daños sufridos, la protección del patrimonio, el papel de las artes y la literatura, el cine palestino, la transformación digital y las estrategias de transformación del sector cultural.