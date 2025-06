La vida de Débora Arango llegará a la pantalla grande

Débora Arango se interesó por medios como el óleo, los frescos, la escultura y cerámicas. Aunque durante el siglo XX su obra fue censurada y criticada, Arango siguió adelante y en 1986 donó 233 de sus obras al Museo de Arte Moderno de Medellín. Foto: Luis Benavides/EE

Un nuevo largometraje titulado “Débora”, sobre la vida de la artista colombiana Débora Arango, está en desarrollo. Recientemente, se conoció que la actriz Marcela Mar será la encargada de encarnar a la antioqueña que rompió paradigmas en el arte colombiano durante el siglo XX.

La película, que contará con Will Nunziata como guionista, actualmente está en etapa de preproducción y narrará la vida de la artista desde sus inicios en el arte, su rebelión contra los cánones del momento, hasta convertirse en una de las figuras más reconocidas del arte colombiano.

“Me atrajo la historia de Débora Arango porque es un retrato atemporal de la resistencia, la verdad y la valentía artística. Sus cuadros no eran solo arte, eran actos de rebeldía. Al contar su historia, espero recordar al público de todo el mundo que una voz, especialmente cuando es silenciada, puede resonar durante generaciones”, afirmó el guionista Will Nunziata en un comunicado de prensa. “La idea de Débora me vino hace dos años, nacida de mi profunda admiración por una artista cuyo trabajo he apreciado durante años. Una vez que el concepto se afianzó, la historia fluyó de mí y es una avalancha de respeto por el legado de Arango”.

La cinta será producida por Yaakov Gottlieb y 23 Productions, el guionista comentó en una publicación de Instagram que el equipo de dirección y producción de este proyecto será enteramente colombiano.

Por su parte, Marcela Mar, quien será la protagonista de este filme, lleva más de 25 años de carrera en el mundo de la actuación, entre las tablas, la pantalla pequeña y la grande. Entre sus proyectos destacan su participación en la obra del Teatro Nacional “El padre”, que actualmente se encuentra en temporada, “Satanás”, “Mi bestia” y “Pura sangre”.

Sobre Débora Arango ya se había estrenado una miniserie televisión en 2018, a través de Teleantioquia, la cual fue protagonizada por Patricia Castañeda.