Lucy Nieto de Samper, una vida labrando caminos desde las letras

Lucy Nieto de Samper cumplió 102 años el 21 de agosto de 2025. Foto: Esteban Vega La-Rotta. Revista Semana

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“Hago un recuento de casi un siglo de vida, y veo que es hora de hacer como los boxeadores: colgar los guantes”, fueron algunas de las palabras que Lucy Nieto de Samper escribió en su última columna para El Tiempo, en diciembre de 2022. Tras 60 años, la columnista y periodista se retiró de la casa editorial que la acogió durante gran parte de su carrera.

Hacia el final de su época como columnista, sus hijos la notaron más angustiada y con algunas inseguridades, según relató María Elvira Samper a El Espectador. “Entre todos la llevamos a que renunciara y escribiera su última columna”, dijo. Tenía 97 años cuando “colgó los guantes”. “Fue muy bonito porque ella nunca se imaginó que después de esa columna recibiría los homenajes que recibió, entre flores, galletas, cartas y menciones de amigos y lectores. Ella quedó muy emocionada y creo que eso fue una buena decisión, haber recibido en vida el reconocimiento de sus lectores. Nunca lo tuvo por parte de sus colegas salvo el año pasado, que el CPB le otorgó un reconocimiento a la vida y la obra y la emocionó mucho, ya estando un poquito perdida, pero eso la hizo muy feliz”, afirmó Samper.

Al periodismo se dedicó desde que en 1952 comenzó a escribir sobre “temas de mujeres”. El sonido de su máquina de escribir Olivetti, con su “tac, tac, tic, tac”, fue el telón de fondo durante años para María Elvira Samper y sus hermanos. Según contó, su madre no tenía un escritorio físico o fijo, solía escribir “donde fuera”, esto podía ser en su cama o con la máquina sobre las piernas.

“Yo estaba recién casada, con dos hijos, cuando Jaime Restrepo, que acababa de comprar la revista Cromos, me llamó para invitarme a que escribiera lo que escribían las mujeres en esa época, sobre cocina o maquillaje”, le dijo Nieto de Samper a Yolanda Ruiz en 2020. Cuando Beatriz de Vieco entró a Cromos, entre las dos decidieron que podían ir más allá de los temas femeninos usuales. Comenzaron trabajando en reportajes y luego realizaron editoriales. Para 1963, sus textos comenzaron a aparecer en El Tiempo.

“Después, Jaime Soto me propuso hacer un programa de radio. Se llamaba Contrapunto Femenino y lo hice con Beatriz de Vieco. Invitábamos a toda clase de personajes. También hice entrevistas para un programa de Teletigre, el canal de Consuelo de Montejo, que se llamaba Blanco y Negro. Hice un programa de televisión con mi mamá, Algo para Recordar, dirigido por César Simmonds. Y en otro frente colaboré con el Population Reference Bureau escribiendo artículos sobre temas ambientales y de población” aseguró Nieto de Samper a El Tiempo en 2022.

“Trabajó siempre con mucho entusiasmo en todos los temas que le interesaban. Decía lo que pensaba sin ser irreverente, no tenía filtros y no tenía conflicto de intereses. Siempre hizo un trabajo independiente. Ella escribía con sentido común, no era la gran intelectual ni la ‘gran’ nada, pero escribía con un sentido común enorme y con amor por la ciudad”, afirmó su hija.

Su impacto y legado en el periodismo quedaron consignados en Cromos, El Tiempo, la televisión y la radio.

Además de las letras, Lucy Nieto de Samper tuvo muchos otros oficios. Según relató su hija, fue secretaria de prensa de Palacio, cónsul en Londres y, cuando su esposo decidió que la familia se mudaría a Villavicencio en 1954, ella fue quien llevó las cuentas.

Otra de las labores a las que se dedicó fue a la sombrerería. “Con una amiga muy cercana, una hermana de Hernando y Enrique Santos, organizaron una sombrerería. Fue en la casa de Beatriz Santos y Urdaneta. Compraron cabezas de madera e hicieron sombreros de fieltro. Después les pusieron plumas y los vendieron. Esa casa siempre olió a paño lency húmedo. Ella siempre fue muy activa”, afirmó Samper.

Esa fue una característica que la marcó durante su vida. El estar activa llevó a Nieto de Samper por muchos caminos. Su hija contó que su madre enviudó a los 33 años y, para ese momento, ya tenía cinco hijos.

“Le tocó una vida muy difícil. Nos sacó a todos adelante escribiendo, nunca nos impuso que teníamos que estudiar algo específico ni nos dijo que lo hiciéramos para ganar plata. Hizo todos los esfuerzos para que todos fuéramos a la universidad y nos abrió mundo. Era una mujer muy discreta, estoica y que, en el periodismo, nunca tuvo una agenda personal”, aseguró Samper.

Uno de los recuerdos que María Elvira Samper conserva de su infancia es que su madre los educó “a punta de diccionarios y mejoral”. Si alguno de sus hijos llegaba con una pregunta, los refería a estos libros y, si algo les dolía, el histórico analgésico era su aliado.

Lucy Nieto de Samper también abogó por múltiples causas, entre ellas los derechos de las mujeres, el uso de anticonceptivos (por lo que recibió insultos del párroco de la iglesia a la que iba), la muerte digna, el derecho al voto de las mujeres y el trato digno de las empleadas domésticas. De hecho, votó por primera vez en 1957, en Villavicencio, y fue acompañada por su hija María Elvira.

Además, estuvo en contra de la dictadura de Rojas Pinilla. Durante ese periodo, hizo parte del grupo de mujeres conocido como “Las Policarpas” que, de acuerdo con Samper, fue encabezado por su abuela. Participó en la manifestación de mujeres contra la dictadura de Rojas Pinilla, que fue disuelta con gases lacrimógenos y agua.

Aunque Lucy Nieto de Samper vivía en Villavicencio, cuando iba a Bogotá ayudaba a Las Policarpas. “En esas ayudas la pusieron a repartir unos panfletos y llegando a la Javeriana la cogieron presa por unas horas. Después descubrieron dónde estaba y la sacaron”, contó Samper. “Allá llegaron Enrique Santos, mi hermano Eduardo y Eduardo Jaramillo, y lograron que me soltaran”, afirmó la columnista para El Tiempo.

“La firmeza en los principios, la mentalidad liberal y el ejemplo de la fortaleza, de que por más dura que sea la vida, uno puede superar todo”, dijo María Elvira Samper sobre las lecciones más importantes que le dejó su madre. Pocas veces la vieron llorar, siempre tuvo una salud de hierro y su estoicismo fue característico.

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