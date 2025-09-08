En Venecia ovacionan 23 minutos la película sobre Hind Rajab, niña gazatí asesinada

Elenco de "La voz de Hind Rajab" en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia. Foto: EFE - ETTORE FERRARI

Durante el estreno mundial de “La voz de Hind Rajab”, en el Festival de Cine de Venecia, la película recibió una ovación de más de 23 minutos. El largometraje de la directora Kaouther Ben Hania hizo un recuento de la historia de Hind Rajab, una niña palestina de seis años quien fue asesinada en enero de 2024 junto a sus primos, tíos y dos paramédicos cuando las fuerzas israelíes dispararon contra el carro en el que se encontraba.

“Cuando escuché por primera vez la voz de Hind Rajab sentí algo más allá de sus palabras. Era la voz de la propia Gaza pidiendo ayuda y nadie podía contactarla”, aseguró la directora. La película está ambientada en las instalaciones de la Media Luna Roja y mencionó que esta historia está “anclada en la verdad”.

“La historia de Hind lleva el peso de todo un pueblo, no es solo suya…Es la voz de cada madre, padre, médico, maestro, artista, periodista, voluntario, paramédico, cada uno con el derecho a vivir, a soñar, a existir con dignidad; sin embargo, todo esto les fue robado ante ojos impasibles. Y estas son solo las voces que conocemos. Más allá de cada número hay una historia que nunca se contó”, agregó.

Durante la ovación, el actor Motaz Malhees levantó una bandera de Palestina, mientras que en la sala se escuchaban cantos que decían “¡Palestina libre!”. Mientras que en los festivales en cine, las ovaciones largas son la norma, la que se presenció en Venecia parece haber roto un récord antes impuesto por “El laberinto del fauno” en Cannes en 2006.

“¡Basta de matanzas, hambruna, deshumanización, destrucción y ocupación continua! Esta película no es una opinión ni una fantasía. Está anclada en la verdad. La historia de Hind lleva el peso de todo un pueblo. Su voz es una entre las decenas de miles de niños asesinados en Gaza solo en los últimos dos años. Es la voz de cada hija y cada hijo con derecho a vivir, a soñar y a existir con dignidad. Sin embargo, todo esto nos fue arrebatado ante nuestros ojos impasibles", aseguró la actriz Saja Kilani en la rueda de prensa.

La historia de Hind Rajab

Hind Rajab, de seis años, intentaba escapar en carro junto a sus tíos y primos en enero de 2024, luego de que el barrio en el que habitaba recibiera una orden de evacuación del ejército israelí. Ella se encontraba al norte de Gaza.

La película utiliza los audios de las llamadas que hicieron Rajab y su prima de 15 años, Layan Hamada, a la Media Luna Roja. Uno de los audios de Hamada decía: “Nos están disparando, el tanque está cerca de mí”.

De acuerdo con la BBC: “La operadora de la Media Luna Roja, Rana Faqih, permaneció en la línea con Hind durante horas, mientras intentaba que el ejército israelí permitiera la llegada de una ambulancia al lugar. Después de 12 días, el 10 de febrero, Hind fue encontrada muerta entre los cuerpos de sus familiares. Los cuerpos de los dos paramédicos fueron descubiertos en su ambulancia a unos 50 metros de distancia”.

Según el ejército israelí, en declaraciones a la AFP, este suceso continúa bajo investigación. Sin embargo, en un primer reporte emitido por las fuerzas israelíes, aseguraron que no había tropas dentro del alcance de tiro del auto.

“Cuando tenía 10 años viví esta vida. Escuchar la voz de Hind me transportó directamente a mi infancia. Sentí como si hubiera muerto mil veces. Esto no era actuar. Esta era mi vida”, dijo Malhees en la rueda de prensa.