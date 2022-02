Las acuarelas de Nelson Mandela sobre su vida en prisión serán vendidas como NFT

Esta acuerala se titula 'La ventana'. En ella, Mandela ilustra la vista desde la ventana de su celda en Robben Island. Foto: Cortesía Bonhams

La colección de NFT se titula My Robben Island y comprende cinco imágenes pintadas por Nelson Mandela en 1999, cuando terminó su mandato presidencial y recordando la sentencia que cumplió en aquella isla sudafricana. Además, el conjunto incluye el texto My Motivation, en el que Mandela explica su visión sobre la cárcel que habitó por 18 años.

Nelson Mandela, reconocido a nivel mundial por su lucha en contra el apartheid en Sudáfrica, se dedicó al arte tras su presidencia. En total, hizo 40 obras, inspiradas en Qunu, el pueblo donde pasó su infancia, y en Robben Island, donde estuvo encarcelado de 1964 a 1982. “Estos bocetos no son tanto sobre mi vida como sobre mi propio país”, dijo alguna vez Mandela sobre su arte. “Espero que les brinde tanto placer como yo lo he tenido al crear estas imágenes”, afirmó.

Las cinco imágenes de My Robben Island son: la celda, la ventana, el faro, la Iglesia, el puerto. Los colores vibrantes de las acuarelas resaltan con el lugar que ilustran. Así lo explica Mandela en My Motivation: “Es cierto que Robben Island fue una vez un lugar de oscuridad, pero de esa oscuridad ha surgido un brillo maravilloso, una luz tan poderosa que no podría ocultarse detrás de los muros de la prisión, reprimirse tras las rejas de la prisión o cercarse por el mar circundante. … Los sueños más fantásticos se pueden lograr si estamos preparados para enfrentar los desafíos de la vida”.

El texto, hecho con el puño y letra del Mandela y firmando por él mismo, continúa: “Robben Island es un lugar donde la valentía perduró ante las interminables dificultades, un lugar donde la gente siguió creyendo cuando parecía que sus sueños no tenían esperanza y un lugar donde la sabiduría y la determinación vencieron al miedo y la fragilidad humana”.

La edición de tokens saldrá a la venta el próximo 9 de marzo, de la mano de Makaziwe Mandela, la hija mayor del expresidente, quien comentó: “estoy muy complacida de asociarme con Bonhams y Nifty Gateway para ofrecer estos NFT exclusivos del trabajo de mi padre. Los NFT son una forma emocionante de democratizar el arte, y estoy encantado de compartir el legado de mi padre en nuevas formas”.

