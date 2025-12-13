Logo El Espectador
Las maneras de reconocer el periodismo cultural y la comunicación comunitaria

Con el Reconocimiento Guillermo Cano a la labor periodística en la cultura, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes integró este campo a sus convocatorias y destacó el trabajo de ocho organizaciones de comunicación comunitaria como parte del Programa Nacional de Estímulos. A la vez, a través del programa Artes para la paz, acompañó procesos de comunicación comunitaria en colegios y radios del país, donde niñas, niños y jóvenes aprendieron a contar sus historias desde los territorios.

Andrea Jaramillo Caro
14 de diciembre de 2025 - 12:00 a. m.
Homenaje con motivo de la conmemoración del centenario del nacimiento del periodista Guillermo Cano Isaza en la Biblioteca Nacional
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La comunicación comunitaria se ha convertido en uno de los temas de discusión y acción para el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. A través de acciones como el Reconocimiento Guillermo Cano a la labor periodística en la cultura, el Ministerio destacó el trabajo de ocho organizaciones de comunicación comunitaria como parte del Programa Nacional de Estímulos. Sin embargo, más allá de los estímulos para apoyar estos proyectos, una forma en la que se pretende fortalecer este tipo de iniciativas es desde la infancia.

En colegios y...

