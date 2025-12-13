Las maneras de reconocer el periodismo cultural y la comunicación comunitaria

Homenaje con motivo de la conmemoración del centenario del nacimiento del periodista Guillermo Cano Isaza en la Biblioteca Nacional Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La comunicación comunitaria se ha convertido en uno de los temas de discusión y acción para el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. A través de acciones como el Reconocimiento Guillermo Cano a la labor periodística en la cultura, el Ministerio destacó el trabajo de ocho organizaciones de comunicación comunitaria como parte del Programa Nacional de Estímulos. Sin embargo, más allá de los estímulos para apoyar estos proyectos, una forma en la que se pretende fortalecer este tipo de iniciativas es desde la infancia.

En colegios y...