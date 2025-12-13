Logo El Espectador
Autoridades francesas investigarán a creador de contenido por tirar fuegos artificiales frente a la Torre Eiffel

En París, el youtuber Loris Giuliano será investigado por tirar fuegos artificiales frente a la Torre Eiffel.

EFE
13 de diciembre de 2025 - 08:03 p. m.
El youtuber se encontraba promocionando su nuevo documental con los fuegos artificiales.
Foto: AFP - LUDOVIC MARIN
Las autoridades francesas han abierto una investigación al creador de contenidos francés Loris Giuliano por promocionar en la noche del viernes el estreno en redes sociales de su documental “Napoli”, dedicado a su club de fútbol favorito, con un gran espectáculo de fuegos artificiales frente a la Torre Eiffel.

La investigación se ha abierto por el delito de “poner en peligro la vida de terceros”, ya que no tenía permiso para poner en marcha el espectáculo pirotécnico, que colgó en redes sociales, según informó este sábado el diario Le Parisien.

Las imágenes muestran a Giuliano de espaldas desde la explanada del Trocadero, con la Torre Eiffel de fondo, vestido con un traje negro y en la espalda el cartel de su documental sobre el Napolés, y turistas atónitos grabando o fotografiando los fuegos artificiales.

En el video, Giuliano, conocido especialmente en YouTube, donde tiene casi dos millones de suscriptores, se gira a la cámara y manifiesta su alegría por haber terminado el documental, que también anoche subió a su canal de YouTube.

Sin embargo, el acto de promoción en la explanada del Trocadero no había sido autorizado, según el ayuntamiento del distrito 16 de París y la prefectura de policía, que precisó que el incidente ocurrió alrededor de las 22:00 hora local.

Inmediatamente, se abrió una investigación policial por el delito de “poner en peligro la vida de terceros”, precisó este sábado el alcalde del distrito 16 de París, Jérémy Redler.

“Si bien la operación generó un gran revuelo en las redes sociales, también plantea la cuestión de los límites entre la promoción artística, el truco publicitario y el respeto por las normas de seguridad en los espacios públicos”, escribieron en medios franceses. Por lo pronto, el youtuber no se ha pronunciado.

Por EFE

