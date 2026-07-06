Robo millonario en el Museo Lalique de Francia: se llevaron 20 joyas por USD 4,5 millones

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El Museo Lalique, ubicado en Wingen-sur-Moder, al noreste de Francia, fue el objetivo de un robo millonario que tuvo lugar el pasado domingo en la madrugada. Los ladrones hurtaron 20 piezas de joyería de la institución que exhibe piezas de la casa de joyería y vidrio de lujo Lalique.

El robo se produjo hacia las 5:30 a.m. y los responsables, una vez dentro del museo, se dirigieron de inmediato hacia la sala de joyería. “Actualmente se está evaluando la pérdida, pero podría ascender a varios millones de euros, probablemente cerca de cuatro millones”, dijo una fuente cercana a la investigación a la AFP. Según reportes, las joyas estarían avaluadas en más de USD 4.5 millones.

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De acuerdo con el medio francés, Le Monde, los ladrones forzaron una puerta y destruyeron seis vitrinas de exhibición. De acuerdo con otra fuente consultada por el diario, las joyas hurtadas son de cristal y no contienen piedras preciosas; por lo tanto, no pueden ser fundidas.

“Sonó la alarma, pero para cuando la empresa de seguridad terminó sus comprobaciones, fue una señora de la limpieza quien llegó primero al lugar y llamó a la policía”, aseguró una de las fuentes. Por su parte, el museo anunció en su página web que permanecerá cerrado por varios días. Mientras tanto, el material de las cámaras de seguridad está siendo evaluado como parte de la investigación.

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El alcalde de Wingen-sur-Moder, un pueblo ubicado a 60 kilómetros de Estrasburgo, Christian Dorschner, demostró al medio local Dernières Nouvelles d’Alsace su molestia por el robo. “Todas las alarmas se dispararon, como debía ser. Y luego, al parecer, la empresa de seguridad cometió un grave error: no intervino de inmediato ni informó a la gendarmería. Seguro que estaban bien informados para llevar a cabo este trabajo de esa manera; deben ser… especialistas", declaró.

El Museo Lalique fue inaugurado en 2011 para mostrar algunas de las obras del joyero y maestro vidriero, del periodo del Art Deco y Art Nouveau, René Lalique. La colección incluye 650 obras entre joyas Art Nouveau, cristalería Art Deco y cristal contemporáneo.

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