Las películas latinoamericanas que compiten en el Festival de Cine de Venecia

Este año, en la 79° edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, que se realiza del 31 de agosto al 10 de septiembre, son veintitrés películas las que se encuentran compitiendo por el León de Oro, el máximo galardón de este evento. Francia, Italia, Estados Unidos, Japón, Irán, México y Argentina tienen su cuota de participación en el festival.

“Se dice que los festivales son ventanas abiertas al mundo y quizás sea una imagen de la que se abusa, pero es cierto que desde esa ventana somos testigos de cosas que no nos gustan”, fueron las palabras que pronunció Alberto Barbera, durante una rueda de prensa virtual que se llevó a cabo hace algunos días y en donde se presentó la lista de las cintas seleccionadas.

Dentro de las películas que están compitiendo, se encuentran dos latinoamericanas. Una de ellas corresponde a Bardo: falsas crónicas de unas cuantas verdades, una comedia dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu, ganador de cuatro Premios Óscar, gracias a los largometrajes El renacido y Birdman.

Bardo cuenta la historia de un documentalista y periodista mexicano, quien decide retornar a su país en la búsqueda de sus lazos familiares, su identidad y las memorias de un tiempo pasado que se distancia por completo del presente. Temas como el amor, la migración y la pérdida también tienen lugar en esta propuesta.

El largometraje fue presentado hoy en el Festival Internacional de Cine de Venecia. El 27 de octubre llegará a las salas de cine de México, y solo hasta el 16 de diciembre se podrá ver a través de Netflix. De hecho, la cinta, que tiene una duración de tres horas, es la primera colaboración de González con esta plataforma. Asimismo, marca el retorno del director al mundo cinematográfico, pues El renacido había sido su última película, aquella que permitió que Leonardo Dicaprio ganara su primer Óscar por su papel protagónico.

Argentina, 1985 es la otra película latinoamericana presente en el festival de cine italiano. El filme, dirigido por Santiago Mitre, reconstruye el juicio a las Juntas Militares en Argentina, que inició el 22 de abril de 1985 y culminó el 9 de diciembre de ese mismo año, en donde declararon 839 testigos.

Aunque, en realidad, el largometraje se encuentra inspirado en los dos fiscales que lideraron este juicio: Luis Moreno Ocampo y Julio Strassera, quienes no se dejaron amedrentar por las amenazas que recibieron y continuaron con el juicio hasta el final. Strassera es recordado por la frase que pronunció al final de su último alegato: “Señores jueces, nunca más”.

Los actores argentinos Ricardo Darín y Peter Lanzani son los encargados de encarnar a los dos fiscales que fueron claves en el juicio que condenó a los militares que violaron los derechos humanos de los civiles durante el Proceso de Reorganización Nacional, entre 1976 y 1983.

La cinta será estrenada en el Festival Internacional de Cine de Venecia. A partir del 29 de septiembre aterrizará en las salas de cine de Argentina y al día siguiente en las de Estados Unidos. Luego, estará disponible para los suscriptores de Prime Video.

Las otras veintiún películas que se encuentra compitiendo por el León de Oro son:

1. White Noise (Ruido de Fondo), de Noah Baumbach (Estados Unidos)

2. Il signore delle formiche (El señor de las hormigas), de Gianni Amelio (Italia)

3. The Whale (La ballena), de Darren Aronofsky (Estados Unidos)

4. L’immensità (La inmensidad), de Emanuele Crialese (Italia)

5. Saint Omer (San Omer), de Alice Diop (Francia)

6. Blonde (Rubia), de Andrew Dominik (Estados Unidos)

7. Tár, de Todd Field (Estados Unidos)

8. Love Life (Ama la vida), de Kôji Fukada (Japón)

9. Shab, Darheli, Divar (Más allá del muro) de Vahid Jalilvand (Irán)

10. Athena, de Romain Gavras (Francia)

11. Bones and All, de Luca Gadagnino (Italia)

12. The Eternal Daughter (La eterna hija), de Joanna Hogg (Estados Unidos y Gran Bretaña)

13. The Banshees of Inisherin, de Martin McDonagh (Irlanda, Estados Unidos y Gran Bretaña)

14. Chiara, de Susanna Nicchiarelli (Italia)

15. Monica, de Andrea Pallaoro (Italia)

16. No Bears (Los osos no existen), de Jafar Panahi (Irán)

17. All the Beauty and the Bloodshed, de Laura Poitras (Estados Unidos)

18. Un couple (Una pareja), de Frederick Wiseman (Francia)

19. The Son (El hijo), de Florian Zeller (Gran Bretaña)

20. Les miens (Mi familia), de Roschdy Zem (Francia)

21. Les enfants des autres (Los niños de otros), de Rebecca Zlotowski (Francia)

En este 2022, el Festival Internacional de Cine de Venecia, uno de los más importantes en el mundo en materia cinematográfica, cumple noventa años desde su primera edición. El 6 de agosto de 1932 el certamen proyectaba su primera película: El hombre y el monstruo, de Rouben Mamoulian.

