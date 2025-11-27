Las ruinas de Armero serán declaradas Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional

Las ruinas de la antigua ciudad de Armero entrarán en la lista de Bienes de Interés Cultural. Foto: Erick Morales

Las ruinas de la antigua ciudad de Armero serán declaradas Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, tras haber recibido el beneplácito por parte del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.

“Nos alegra este paso fundamental que asumimos desde el ministerio con compromiso. Es una excelente noticia para el país. Este concepto constituye un acto de reparación simbólica y de reconocimiento a las comunidades, reafirmando la responsabilidad del Estado con la memoria y la historia compartida de Colombia, honrando a las víctimas, sus familiares y a los sobrevivientes” afirmó la viceministra Saia Vergara Jaime, tras el concepto del Consejo.

La decisión, de acuerdo con un comunicado compartido por el Ministerio de Cultura, representa un “hito para la memoria colectiva del país”, en el marco de los 40 años de la tragedia que sucedió el 13 de noviembre de 1985.

"Con el concepto del Consejo, el Ministerio iniciará la expedición del acto administrativo que formaliza la declaratoria como BICN, permitiendo avanzar en la protección integral del lugar, su recuperación progresiva y la implementación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP); plan que también recibió concepto favorable", declararon en el comunicado.

La formulación del plan y expedientes presentados previo a que se tomara la decisión estuvo a cargo de Carlos Nieto, de la Universidad del Valle, con la consultoría de la Unión Temporal Armero BIC para el expediente para la inclusión en la lista de candidatos a bien de interés cultural.

La presentación del expediente fue uno de los compromisos anunciados por la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, durante la conmemoración de los 40 años de la tragedia.

“Un proceso participativo Desde 2024, el Ministerio de las Culturas impulsó la elaboración del expediente técnico y del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), con una inversión total de 1.323 millones de pesos, destinados a estudios históricos, arqueológicos, territoriales, ambientales y sociales. Este proceso se desarrolló de manera participativa junto a comunidades sobrevivientes, vigías del patrimonio, semilleros locales, instituciones del territorio y organizaciones de memoria que aportaron sus voces y conocimientos”, reportaron en el comunicado de prensa.