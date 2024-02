Las voces de la academia frente a los planes para el galeón San José

Imagen del Galeón San José, que se hundió en 1708. Foto: Cortesía

El simposio internacional “Perspectivas y desafíos en la investigación del hallazgo del galeón San José” reunió a expertos nacionales e internacionales en Cartagena para presentar los planes bajo los cuales se llevará a cabo la exploración del pecio del galeón San José. Mientras que el ministro de Cultura, Juan David Correa, aseguró que los contenidos del galeón serán tratados como patrimonio arqueológico y no como “tesoro”, diversas voces de la academia se levantaron para cuestionar o aplaudir las acciones que comenzarán a realizarse este año.

Por un lado, representantes de la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido (RUPCS) se pronunciaron durante un espacio concedido a ellos en medio del simposio. Además de los comunicados que han emitido, donde solicitaron al gobierno detener los planes que han presentado, con el fin de realizar ajustes y expresar su preocupación por la poca inclusión que han sentido en el proceso. Juan Guillermo Martín, uno de los representantes de la RUPCS, afirmó que el proceso que se ha dado alrededor del galeón San José “ha sido poco transparente” y “secreto”. Por su parte, el ministro Correa aseguró en su intervención que en su despacho “no se esconden los decretos”.

Desde julio de 2018, la RUPCS ha emitido 13 comunicados en los que llamaron la atención sobre lo que consideran como “irregularidades” en cuanto al proyecto. La comercialización y el involucramiento de caza-tesoros son dos de las mayores preocupaciones de la red, especialmente por la ley que permite la operación de este tipo de empresas en el país, algo que excede al galeón y permea otros naufragios en Colombia. Adicionalmente, el Plan de Manejo Arqueológico, presentado en diciembre de 2023, fue uno de los puntos que abordó Martín en su intervención y que ha sido cuestionado en los comunicados emitidos por la Red.

Mario Omar Fernández, científico de la conservación del patrimonio cultural, profesor de la Universidad de Los Andes y miembro de la RUPCS, aseguró a este diario que una de sus preocupaciones tiene que ver con la ausencia de académicos colombianos en el evento que se llevó a cabo, “cuando en el país hay profesores de distintas instituciones con mucha experiencia en la materia”. Para el científico es imperativa la participación desde la experiencia y, aunque reconoció el esfuerzo que se hizo durante el gobierno de Iván Duque para la especialización de miembros de la Armada en esta área, afirmó temer que empiecen a cumplir otras funciones “para las que no están preparados como el trabajo arqueológico, de conservación, estudio de la materialidad”.

Con respecto al Plan de Manejo Arqueológico (PMA) presentado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICAHN), el científico se refirió a la confusión de lo que involucró el proyecto. “El documento como se presentó tiene muchas falencias. No se ve el resultado de investigación de tres años porque tiene muchas ausencias, de hecho hubo más claridades en las ponencias del simposio, que en el documento. Consideramos que no es de la calidad que requiere un proyecto de esta envergadura que tiene los ojos de Colombia y el mundo encima”. Este plan, según dijo Alhena Caicedo Fernández, directora general del ICANH en una rueda de prensa, son herramientas propuestas y evaluadas por la entidad para la gestión de áreas arqueológicas protegidas. La directora de la institución aseguró que en el caso del galeón comenzaron a desarrollar el PMA con “los recursos y avances que teníamos disponibles”. Caicedo contó que es un documento en construcción que salió a consulta ciudadana en diciembre, “porque esos son los mecanismos que la legislación colombiana establece para que haya participación de diversos actores. Las universidades han estado permanentemente invitadas a participar dentro de esas consultas que se hacen periódicamente”.

Sin embargo, Martín afirmó que el plan presentado “tiene evidentes carencias que van desde lo jurídico en donde se desconoce la propia jurisprudencia colombiana, en materia cultural, se desconocen aspectos técnicos y metodológicos relacionados con naufragios del siglo XVI y XVII y en donde no se hace una revisión detallada de experiencias similares en el mundo”. Durante el simposio comentó el representante de la RUPCS que esperaban que los comentarios hechos por profesionales y académicos de la red fueran tenidos en cuenta.

Las preocupaciones de los docentes no se limitan al caso puntual del galeón. Para Fernández, estos desafíos también influyen en la formación de sus estudiantes. “Si no conocemos lo que piensa el gobierno, las instituciones, los criterios que debe tener una mesa técnica, ¿cómo podemos formar a los futuros profesionales del patrimonio cultural? Me preocupa la desconexión entre el Estado y la academia. Espero que este evento haya facilitado la comunicación”.

Desde México, Roberto Junco, subdirector de arqueología subacuática en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, aplaudió la decisión anunciada por el ministro Correa frente al tratamiento del pecio. “Impecable” fue una de las palabras que utilizó para describir el plan propuesto y afirmó que este “sentará las bases para la arqueología subacuática en Colombia para las próximas décadas. Este barco es la excusa perfecta para generar todas las condiciones y poder atender, a través del tiempo, cientos de otros naufragios en el Pacífico, en el Caribe y en los ríos”. Frente a los cuestionamientos que elevaron los académicos colombianos, el arqueólogo mexicano afirmó que nunca se va a estar listo. “Les comentaba que México ha tenido muchos aciertos en los 43 años de arqueología subacuática, pero también muchos errores. Esto se puede transmitir para que ustedes no tengan que pasar por eso.”