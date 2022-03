Letras en voz alta: la palabra como camino inevitable

El encuentro es el tercero de cuatro charlas poderosas y que hacen parte del evento “Letras en voz alta, hablan las escritoras”. Foto: pro

La temática que reunirá este sábado a las escritoras es “Felicidad, las diversas fuentes de satisfacción y bienestar de la mujer actual”. Este tercer espacio de Letras en voz alta, hablan las escritoras contará con la presencia de tres mujeres quienes, a pesar de las dudas ajenas y propias, encontraron en la palabra un destino ineludible que es, a su vez, la mayor fuente de realización.

María del Sol Peralta es la autora de ¿Baila usted?, La gata Clea, Sana que sana, Con… ¡cierto animal! y otros libros de cuentos y canciones para niños. Es escritora, pedagoga escolar, especialista en música y literatura para niños. Ella ha encontrado la forma de conectar las diferentes formas que adquiere la palabra y enaltecer sus funciones. “Creo fielmente en la palabra cantada, hablada, escrita, pintada, bailada. Creo en la palabra como un punto de encuentro, a pesar de que haya desencuentros. Creo que en la palabra podemos vernos reflejados, ver a los otros reflejados en nosotros, con nuestras diferencias, similitudes, podemos encontrar nuestras raíces. Somos lenguaje y a través de él establecemos relaciones sociales, emocionales y nos vamos transformando”, afirma Peralta, quien asume el lenguaje como canción, una que cada uno va componiendo con su propia vida.

Creció en una familia de artistas, así que para ella nunca hubo fronteras en las artes. “El arte siempre estuvo presente en sus distintas expresiones y la palabra era el punto de unión de todos estos lenguajes artísticos”, cuenta Peralta. “Por eso no hago diferencia entre la palabra en ninguna de sus expresiones. Y me gusta que los niños crean y crezcan de esta misma manera porque también ayuda a borrar esas etiquetas. Saber que en la palabra no hay una sola respuesta, hay muchos significados, muchas respuestas distintas”, continúa la autora.

Vanessa Rosales, una de la interlocutores de Peralta el próximo 5 de marzo, fue una de esas niñas que creció de la mano del lenguaje. En su caso particular, de la palabra escrita. “Siempre he escrito desde que soy niña y todavía tengo cantidades de cuadernos llenos”, cuenta Rosales. Hoy en día, Rosales es una escritora publicada, además de historiadora y crítica cultural. Para ella, la escritura y la literatura han sido formas de llegar a si misma, formas de honrar a esa niña y adolescente que fue. “He tenido momentos bellos donde me pongo a pensar qué sentiría la Vanessa de 13 años si supiera las cosas que íbamos a hacer. Creo que habría sido muy feliz”, afirma la autora de Mujer incómoda.

Sin embargo, el camino que la llevó a la literatura no fue evidente ni sencillo. “Al acercarme al mundo de la literatura salí un poco huyendo por algunas circunstancias que veía, de lo que implicaba ser mujer”, describe Rosales. Así, optó por un tiempo por abordar la escritura desde otros ángulos: desde lo teórico, la historia, el periodismo. Encontró, además, un tema que le dio un hilo conductor: la moda. “La moda fue también una manera de entrar en un terreno de simulacro escritural, de pensarla, de teorizarla, de escribirla críticamente pero también fue una postergación porque me supuso escribir desde unos lugares a los que apenas estoy llegando, que va a ser la ficción, pero ese proceso ha sido una mezcla particular entre claridades, desvíos, persistencias”, cuenta la escritora.

Como Rosales, María del Sol Peralta también ha sentido que su profesión supone una gran cantidad de retos en el camino. “La literatura infantil y la música infantil siempre se han visto como algo menor y solo los que lo hacen y aprecian saben lo complejo que es escribir una historia sencilla, cautivar a los niños y a las familias, cómo usar la economía del lenguaje para escribir grandes historias”, asegura la autora.

A pesar de que cuando Peralta comenzó a estudiar era mal visto el ejercicio de ser maestra, fue a través de la literatura, la escritura y la música donde ha encontrado un resguardo y un lugar seguro. Llegar a ser escritora y pedagoga ha sido un camino casi ineludible, al igual que para Rosales, quien afirma que todo “ha sido un proceso de ir llegando a una especie de lugar al que sabía que tenía que llegar, pese a las postergaciones”. Sobre este tema, la felicidad y el bienestar estarán conversando estas escritoras, junto con Pilar Quintana, el próximo 5 de marzo.

